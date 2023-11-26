«Не может оставить в покое»: в Новосибирске заявили, что мужчина выстрелил в машину экс-супруги



На кадрах, которые опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», можно заметить, что в автомобиль врезались примерно в 11:30 часов 25 ноября. Машина стояла около тротуара, когда в ее бок въехало другое транспортное средство. Затем запись обрывается и показывает, что происходило с автомобилем сибирячки в 15:00 часов. К машине подъезжает неизвестный, после чего на видео можно услышать звук выстрела.

