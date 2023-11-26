«Не может оставить в покое»: в Новосибирске заявили, что мужчина выстрелил в машину экс-супруги

В соцсетях Новосибирска сообщили о стрельбе в микрорайоне ОбьГЭС. Информацию об этом опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор поста сообщила, что в автомобиль Toyota Celica выстрелил бывший супруг владелицы транспорта.
Кроме того, новосибирец также якобы причастен к ДТП, которое произошло с машиной девушки.
— Не может оставить в покое свою бывшую жену. Приехал <…> и врезался в машину бывшей — Toyota Celica, — сообщила автор поста в группе. — Спустя некоторое время подъехал снова на другом автомобиле <…> и совершил несколько выстрелов из оружия в бедную «Целику».
На кадрах, которые опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», можно заметить, что в автомобиль врезались примерно в 11:30 часов 25 ноября. Машина стояла около тротуара, когда в ее бок въехало другое транспортное средство. Затем запись обрывается и показывает, что происходило с автомобилем сибирячки в 15:00 часов. К машине подъезжает неизвестный, после чего на видео можно услышать звук выстрела.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудниками полиции проводится проверка.
— В настоящее время поступило два заявления от гражданки по факту противоправных действий гражданина в отношении нее. Сотрудниками полиции проводится проверка по обоим заявлениям, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.
В конце октября в Новосибирске конфликт водителей завершился перестрелкой. Пострадавших увезли в больницу.