«Сел в белый автомобиль и скрылся»: новосибирец расстрелял двух водителей после конфликта из-за включенных фар

Вечером 19 октября на перекрестке улиц Пожарского и Марата в Новосибирске конфликт водителей завершился перестрелкой. Огнестрельные ранения получили два мужчины, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
— Примерно в 20:50 в Первомайском районе раздались звуки выстрелов. Находившиеся рядом бойцы ГБР-79 вышли из служебного автомобиля и направились к группе мужчин, стоявших на перекрестке и активно жестикулировавших руками. На глазах гвардейцев один из них упал на землю, второй, схватившись за бок, склонился над ним, а третий сел в белый автомобиль и скрылся, — заявили в «Гвардии».
Пострадавшие рассказали, что стрелявший ехал со включенным дальним светом и ослепил их. После череды взаимных и оскорблений мужчина достал пистолет и открыл огонь. Ему удалось скрыться.
Мужчин увезли в больницу с пулевыми ранениями грудной клетки, локтя и таза. Они сообщили полицейским информацию об автомобиле стрелявшего.
— В вечернее время в отдел полиции №9 «Первомайский» поступила заявка. На место был отправлен наряд сотрудников полиции. Данное происшествие зарегистрировано, проводится проверка,- сообщили редакции НГС в ГУ МВД Новосибирской области.
Недавно начальник отдела криминалистики новосибирского СК Олег Шемелов рассказал подробности раскрытия уголовного дела о покушении на бизнесмена на улице Ипподромской. Два киллера выпустили в него не мене семи пуль и скрылись на автомобиле с поддельными госномерами.