«Сел в белый автомобиль и скрылся»: новосибирец расстрелял двух водителей после конфликта из-за включенных фар

Недавно начальник отдела криминалистики новосибирского СК Олег Шемелов рассказал подробности раскрытия уголовного дела о покушении на бизнесмена на улице Ипподромской. Два киллера выпустили в него не мене семи пуль и скрылись на автомобиле с поддельными госномерами.