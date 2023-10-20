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СрочноПредполагаемых киллеров помогли вычислить камеры
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«Передел бизнеса в стиле 90-х»: предполагаемых киллеров с Ипподромской помогли вычислить камеры

Считается, что исполнители согласились на покушение за 10 миллионов рублей

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Один из исполнителей заказного убийства уже дал признательные показания на месте преступления

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Начальник отдела криминалистики новосибирского СК Олег Шемелов рассказал подробности раскрытия уголовного дела о покушении на бизнесмена на улице Ипподромской.

15 августа двое мужчин не менее семи раз выстрелили в пострадавшего из огнестрельного оружия. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство, один киллер дал признательные показания.

— Не каждый день у нас стреляют в Новосибирске. Следователи-криминалисты в течение нескольких недель изучали видеокамеры в различных частях города. На самом деле, они неплохо помогают нам раскрывать преступления, — рассказал телеканалу ОТС Олег Шемелов.

В объектив камер попала машина, на которой подозреваемые приехали на место стрельбы, на ней же они уезжали. Два предполагаемых киллера пользовались фиктивными госномерами, но камеры помогли установить их путь к автомобилю, на котором те передвигались постоянно. Разговор с владельцем авто вывел следователей на личности стрелявших.

— Что касается мотивов преступления, это передел бизнеса в стиле девяностых, что совершенно дико в настоящее время. Преступление было раскрыто в максимально сжатые сроки, — подытожил Шемелов.

Стрельба попала на видео. Местные жители рассказывали корреспонденту НГС, что у предпринимателя «было четыре выстрела в спину, один — навылет». Потерпевший при этом, по их словам, оставался в сознании, разговаривал с очевидцами.

Организатора покушения объявили в федеральный розыск.

Одно из самых громких заказных убийств в Новосибирске произошло в 2003 году. Тогда киллер расстрелял директора завода «Сибиар» Сергея Филатова.

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