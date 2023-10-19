Убить за 10 миллионов: задержали возможных киллеров по делу о покушении на бизнесмена на улице Ипподромской

Их обвиняют по ч.3 ст.30 п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму).



По версии следствия, у организатора покушения возникли разногласия с потерпевшим по вопросам ведения совместного бизнеса. Решить проблему он намеревался кардинально — попросил двух знакомых расправиться с компаньоном за 10 миллионов рублей. Они согласились.