Убить за 10 миллионов: задержали возможных киллеров по делу о покушении на бизнесмена на улице Ипподромской

Следователи предъявили обвинение двум мужчинам по делу о покушении на убийство 40-летнего новосибирского бизнесмена Владимира Ф. на улице Ипподромской, сообщили в региональном управлении СК по Новосибирской области.
Их обвиняют по ч.3 ст.30 п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму).
По версии следствия, у организатора покушения возникли разногласия с потерпевшим по вопросам ведения совместного бизнеса. Решить проблему он намеревался кардинально — попросил двух знакомых расправиться с компаньоном за 10 миллионов рублей. Они согласились.
— В ночь на 15 августа 2023 года мужчины, находясь на территории Октябрьского района города Новосибирска, дождавшись потерпевшего на парковочной стоянке, произвели в него не менее 7 выстрелов из пистолета, — сообщили в Следственном комитете.
Стрельба попала на видео. Местные жители рассказывали корреспонденту НГС, что у предпринимателя «было четыре выстрела в спину, один — навылет». Потерпевший при этом, по их словам, оставался в сознании, разговаривал с очевидцами. Приехавшая на место ЧП скорая помощь увезла его в больницу.
Предполагаемых исполнителей покушения задержали и поместили в следственный изолятор. Организатора объявили в федеральный розыск. Расследование продолжается.
Источник НГС в правоохранительных органах уточнял, что при себе у потерпевшего была найдена записная книжка, в которой указан список должников. Предполагалось, что бизнесмен мог выдавать займы под проценты, поэтому следствие рассматривало профессиональную деятельность мужчины как возможную причину нападения.
Одно из самых громких заказных убийств в Новосибирске произошло в 2003 году. Тогда киллер расстрелял директора завода «Сибиар» Сергея Филатова. Исполнителя и заказчика убийства задержали и судили. Последний уже освободился