«Киллер пытался предупредить жертву»: как раскрывали громкое заказное убийство директора завода «Сибиар» — его застрелили в бане

«Если сам не облез, запускаем в производство»

Сергей Филатов родился в Новосибирске в 1949 году. Здесь он окончил 8 классов , профтехучилище, пошел работать на завод «Сибсельмаш», отслужил в армии. После демобилизации вернулся в цех, трудился, параллельно получая высшее образование в институте народного хозяйства.



В 1973 году Филатов начал карьеру на Новосибирском заводе бытовой химии (НЗБХ). Сперва работал экономистом, затем стал руководить профильным отделом, позже его назначили на должность заместителя директора. Филатов возглавил предприятие в 1997 году — в период, ставший началом конца для многих отечественных предприятий. При нём НЗБХ превратился в АО «Сибиар» (сибирские аэрозоли) и за пару лет продемонстрировал рекордные показатели роста производства.

