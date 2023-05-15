«Киллер пытался предупредить жертву»: как раскрывали громкое заказное убийство директора завода «Сибиар» — его застрелили в бане

20 лет назад Новосибирск потрясло убийство директора завода «Сибиар» Сергея Филатова. Он отдал предприятию 30 лет своей жизни, пройдя путь от экономиста до гендиректора. Филатов вытащил завод из финансовой ямы конца
«Если сам не облез, запускаем в производство»
Сергей Филатов родился в Новосибирске в 1949 году. Здесь он окончил
В 1973 году Филатов начал карьеру на Новосибирском заводе бытовой химии (НЗБХ). Сперва работал экономистом, затем стал руководить профильным отделом, позже его назначили на должность заместителя директора. Филатов возглавил предприятие в 1997 году — в период, ставший началом конца для многих отечественных предприятий. При нём НЗБХ превратился в АО «Сибиар» (сибирские аэрозоли) и за пару лет продемонстрировал рекордные показатели роста производства.
— В 1999 году мы за всю историю завода впервые выпустили 35 млн баллонов, а в
К тому моменту «Сибиар» выпускал около 20 наименований продукции: семь видов освежителей воздуха, очиститель для двигателей авто, средства против насекомых, пену для бритья
— Я ее на себе испытываю. Смотрю — если не облез, значит, можно пускать в производство, — говорил он.
Под началом Филатова работало около 800 человек. Заботе о рабочем коллективе он уделял особое внимание: сотрудников отправлял на курорты, оплачивая за счет предприятия 90% стоимости путевки, их детей — в лагерь на берегу Бердского залива. Весь штат «Сибиара» питался в заводской столовой, которую директор называл «наша гордость».
— Здесь можно пообедать вкусно и недорого — всего за
На протяжении последних пяти лет своей жизни Сергей Филатов руководил комитетом по науке, промышленности и топливно-энергетическому комплексу Новосибирского областного совета депутатов. Ему прочили место в Госдуме благодаря поддержке избирателей, но судьбу народного избранника решили чужие алчность и предательство.
Смертельная баня
У Филатова была традиция — каждую неделю с друзьями ходить в баню. Излюбленным местом директора «Сибиара» была сауна в бассейне Академии водного транспорта на Советской. Париться директор завода планировал со своими приятелями — «чиновниками, депутатами и сотрудниками предприятия», сообщали журналисты телекомпании
На месте криминалисты нашли гильзу от пистолета Макарова. Кто-то из персонала академии рассказал следователям, что видел на лестнице незнакомого человека. По горячим следам задержать подозреваемого не удалось, хотя на его поимку были брошены «сотни сотрудников правоохранительных органов».
Прокурор Центрального района Юрий Кондратьев тогда заявил, что убийство Филатова может быть связано с его «депутатской и предпринимательской деятельностью». Силовики сразу отметили заказной характер преступления, поэтому многие надежду на его раскрытие не питали. В частности, глава областной администрации Виктор Толоконский.
— К сожалению, заказные преступления не расследуются в мире, в России и у нас, что порождает некоторое ощущение безнаказанности и незащищенности, — прокомментировал он смерть Филатова.
Председатель облсовета Виктор Леонов назвал произошедшее «беспределом» и заявил, что «необходимо более конкретно изучить деятельность правоохранительных органов». Коллеги убитого по парламенту отмечали, что работал он «ровно» и «ничьи интересы не лоббировал».
«Континент-Сибирь» писал, что вокруг предприятия не было скандалов, которые могли бы послужить поводом для убийства. Единственный момент — некая напряженность возникла на волне интереса уральского парфюмерно-косметического концерна «Калина» к заводу «Сибиар». Руководство концерна лелеяло мечту на поглощение предприятий по производству аэрозольной упаковки, но переговоры ни к чему не привели. Коллеги Филатова из профильной сферы отмечали, что «никаких суперсделок (на момент убийства) не проходило», а ситуацию на заводе оценивали как «стабильную».
Через 3 дня после трагедии совет директоров назначил на место Филатова коммерческого директора предприятия Виктора Кушнира (он возглавляет «Сибиар» до сих пор), а поиск подозреваемых затянулся на целый год.
Афера, заказ, убийство
В 2004 году раскрытием убийства Сергея Филатова занимались сотрудники Западно-Сибирского регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Ниточка, за которую смогли ухватиться силовики, появилась неожиданно: к одному из оперативников пришел человек и заявил, что он — несостоявшийся киллер Филатова. Год назад он якобы согласился на заказное убийство, но, когда узнал, что убить предстоит директора завода «Сибиар», отказался.
— Предполагаемый киллер навел справки, кто заказчик и жертва. Выяснил, что Филатов характеризуется положительно. Договорился о встрече с ним: может быть, хотел денег заработать или просто предупредить. Но на встречу Филатов пришел с заказчиком своего же убийства. Киллеру вся эта ситуация не понравилась, и он отказался, — рассказывает корреспонденту НГС бывший следователь по особо важным делам при заместителе генпрокурора в СФО Владимир Ануфриев.
Ценного свидетеля, который указал на заказчика, засекретили. Тогда это было новинкой в следственной работе, отметил Ануфриев. Убийство заказал бывший председатель совета директоров ОАО «Сибиар» Владимир Казачанский — человек, близкий Филатову. Следователи выяснили, что в течение нескольких лет до убийства он зарабатывал хорошие деньги на покупке жести для аэрозолей. Казачанский выстроил схему поставки через три подставные фирмы, на счетах которых оседали большие деньги из заводского бюджета. Отмечалось, что в год на афере предприятие теряло около
Схема перестала работать, когда Филатов, узнав о ней, начал вносить корректировки, выгодные заводу. Казачанский и директор компании-поставщика Борис Белоглазов решили заказать убийство принципиального управленца. Согласно материалам дела, они обратились к знакомому Белоглазова Леониду Фоменко, предложив 60 тысяч долларов. Тот в свою очередь переадресовал заказ бывшему следователю районной прокуратуры Олегу Грибанову и снабдил его оружием. Грибанов пообещал выполнить заказ, подняв сумму до 100 тысяч долларов: при этом большую часть этих денег решил оставить себе, а на остальные — нанять киллера.
— Он на тот момент только женился. Молодой брак. Он нашел предполагаемого киллера и свою часть денег потратил на покупку квартиры в Краснообске. Потом, когда киллер отказался, заказчик потребовал вернуть деньги. Возвращать было уже нечем. Поэтому организатору пришлось самому идти стрелять, — отметил Владимир Ануфриев.
Поиском оружия для Грибанова занимался Фоменко. Впоследствии он пытался скрыться от правоохранительных органов в Испании, но оттуда его депортировали.
Бывший следователь долго следил за передвижениями Филатова, изучал его распорядок, места, которые он посещал. Действовать решил в сауне оздоровительного комплекса Академии водного транспорта. На дело киллер отправился на такси, которым управлял его знакомый. Он зашел за Филатовым в баню, когда тот набирал воду в бассейн, и выстрелил ему в голову. Затем переоделся, сложил вещи в сумку, вышел и передал ее таксисту, попросив сжечь.
— Водитель выполнил просьбу, сжег сумку. Когда раскрыли преступление, таксист дал показания, показал место, где сжигал. Мы нашли фрагменты обгоревшей сумки с фрагментами одежды, то есть тем самым подтвердили правдивость показаний водителя, — пояснил Владимир Ануфриев.
После убийства Олег Грибанов не выкинул пистолет, а отдал на хранение еще одному фигуранту дела — бывшему военному Михаилу Ольшевскому. Тот, когда к нему с обыском явились силовики, добровольно выдал оружие, а на опознании невольно дал повод заказчикам выстроить стратегию защиты.
— Если исполнитель убийства сразу после задержания признался, то заказчики до последнего отрицали вину. По версии следствия, Ольшевский подстраховывал Грибанова в бане. Его предъявили на опознание. Он был крепкого телосложения, его поставили рядом с бойцами СОБРа, и свидетель, который видел его в момент преступления, ошибочно указал не на него, а на подполковника милиции. Это дало нашим обвиняемым заявить, что убийство организовали и заказали сотрудники СОБРа. Просто человек ошибся и указал на статиста, — подчеркнул Владимир Ануфриев.
На скамью подсудимых отправили шесть человек — заказчиков Казачанского и Белоглазова, организатора Фоменко, исполнителя Грибанова и пособника Ольшевского. Еще одного — сотрудника милиции Алексея Грачева обвинили в том, что он помогал приобрести орудие убийства в Барнауле, но его впоследствии оправдали.
Где сейчас Казачанский?
Новосибирский областной суд поставил точку в деле об убийстве Сергея Филатова в июле 2006 года. Самый большой срок получил Олег Грибанов — его приговорили к 17 годам заключения. При этом суд отметил его помощь следствию. Владимира Казачанского и Бориса Белоглазова отправили в колонию на 16 лет каждого, учитывая жалобы на состояние здоровья. Леонида Фоменко приговорили к 13 годам заключения, Михаила Ольшевского — к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения.
Известно, что с 2015 года Владимир Казачанский подал несколько прошений об условно-досрочном освобождении. Он указывал, что отбыл 2/3 срока, что взысканий от администрации колонии не имеет, что за добросовестный труд его поощряли 32 раза, а также указывал, что в семье без него растет несовершеннолетний ребенок.
— Осужденный выполняет требования внутреннего распорядка, принимает активное участие в рамках программы по ресоциализации, прошел психологическое тестирование, — отзывались о нём в колонии.
После серии отказов Казачанский добился своего — в апреле 2017 года его освободили.
По данным сервиса «Контур.Фокус», сегодня его полный тезка руководит компанией «Элара Плюс», которая занимается производством строительных металлических конструкций. При этом финансовую отчетность предприятие в последний раз показывало в 2018 году: при выручке в 245 тысяч рублей прибыль составила всего
По данным базы исполпроизводств ФССП, у Владимира Казачанского есть несколько кредитов на сумму более 200 тысяч рублей, задолженность по коммунальным платежам — более 20 тысяч, а также неоплаченная компенсация морального вреда — 182 тысячи рублей.
Другая криминальная история, потрясшая Новосибирск, — убийство сыновей ныне депутата-единоросса Сергея Бондаренко. Следователи выяснили, что кровавую расправу устроили школьники, которые заполучили оружие, привезенное из Чечни.