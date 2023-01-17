Убийство детей Бондаренко. Как страшное преступление из 90-х стало городской легендой и где теперь убийцы

— Сказал: «Да, пенсионеры-евреи — это мое, а детей мне не шейте, я ни при чём».



Жиба дал показания: супругов он убил совместно с подельником Зубовым. Его он потом тоже убил, а труп сжег в Алтайском крае на трассе Новосибирск — Барнаул. По словам Максима Леонтьева, это была типичная история дележки наживы: Жиба и Зубов не поделили награбленное из квартиры Тодоров, плюс возникли споры о том, кто кого сдаст, а потому первый решил избавиться от второго.



Следователь объясняет, что пистолет у Жибы оказался весьма просто — оружие привез его знакомый из Чечни. Вместо того чтобы избавиться от него, Жиба отдал его «младшему товарищу по воинскому званию»:



— Сказал, что пистолет замаранный. Отдал и сказал: «Выкинь». А тот не выкинул, а продал. Мы начали разматывать цепочку, кто кому продал. Шли по ней: этот этому продал, а этот — этому. Так мы вышли на друзей — Глеба Шипилова и Илью Харламова.

