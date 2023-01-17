Убийство детей Бондаренко. Как страшное преступление из 90-х стало городской легендой и где теперь убийцы

Типичная серая панелька в Центральном районе Новосибирска мелькала во множестве криминальных новостных сюжетов 90-х годов. Здесь, в приличном районе, в квартире обеспеченной семьи почти 24 года назад произошло жестокое убийство. Жертвами стали Стас и Влад — сыновья известного предпринимателя-похоронщика, а ныне депутата-единоросса Сергея Бондаренко. На то, чтобы найти убийц, у следователей ушло 10 дней, еще 8 месяцев занял судебный процесс. Осудили тогда школьников, которые заполучили оружие, привезенное из Чечни. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила цепочку преступлений, связанных с трагедией в семье Бондаренко, узнала о судьбе подростков-убийц и теперь рассказывает эту историю.
«Неужели и оно тоже будет нераскрыто?»
1 февраля Светлана Бондаренко не смогла попасть в свою квартиру на улице Ипподромской. Дома были ее сыновья —
Громкое убийство тут же оказалось на страницах местных СМИ. Об истории написали буквально все газеты, добавляя жутких и не всегда правдивых деталей. Его тут же окрестили «самым чудовищным убийством года» и подробно следили за ходом расследования.
— Обстановка была тяжелой, — потирает лоб старший следователь-криминалист Максим Леонтьев. — Если говорить о периоде с конца 90-х до середины нулевых примерно. Количество убийств в год доходило до 400–500. Сейчас, в 2022 году, например, их менее 150, то есть количество зарегистрированных убийств сократилось примерно в 3 раза по сравнению с той вседозволенностью [что была]… Работу искать не надо было, убийства были, по статистике, каждый день и не по одному. Раскрываемость в худшие годы опускалась до 75%, то есть от 50 до 100 убийств [оставались нераскрытыми]. Тогда казалось, что делали всё, что могли, результативность той работы оценивать сейчас, наверное, не совсем правильно.
Максим Леонтьев помнит дело об убийстве мальчиков Бондаренко особенно хорошо — в 1999 году он стал руководителем отдела криминалистики прокуратуры Новосибирской области. Говоря проще, со стороны прокуратуры он был первым человеком, который отвечал за раскрытие убийств. Свою работу в те годы он называет конвейерной и горячей:
— Запомнил, что выпуск новостей в то время начинался не словами «добрый вечер», а рассказом о том, что произошло очередное громкое убийство в Новосибирске, и вопросом: «Неужели и оно тоже будет нераскрыто?» Подчеркивали бессилие правоохранительных органов. Ну, а убийства детей, конечно, более тяжелы для восприятия, больше эмоций вызывают. Ну и сильное стремление их скорее раскрыть.
В случае c убийством Стаса и Влада Бондаренко правоохранительные органы справились за 10 дней — сенсационный срок по тем временам.
Следователь вспоминает, что его впечатлила сдержанность и рассудительность отца, Сергея Бондаренко, который, несмотря на разворачивающуюся трагедию в его семье, сумел взять себя в руки и дать показания. В те годы он руководил известной на весь город ритуальной службой.
— В общем, обеспеченная семья, нормальная. Было две версии: первая — что убийство связано с предпринимательской деятельностью отца. Учитывая, что Сергей Бондаренко поднимался вверх, могло быть много завистников, конкурентов. Приводились даже такие фантастические версии, что тела оставили на балконе, потому что вот, допустим, у кого-то кто-то умер, его ненадлежащим образом где-то оставили, захоронили — и вот месть. В общем, связано с отцом, а дети — это способ показать, что тот сделал что-то не так. Ну а вторая версия, — объясняет Максим Леонтьев, — это разбой. В итоге она и подтвердилась. Но против версии разбоя было то, что ничего не было похищено.
Расстрел свиньи, подозрительная «Волга» и изворотливый сотрудник военкомата
Спустя 3–4 дня после обнаружения тел детей правоохранительные органы получили результаты баллистической экспертизы. Там говорилось, что пули, найденные в квартире Бондаренко, были выпущены из того же оружия, которым застрелили семейную пару Тодоров в доме на Красном проспекте за несколько месяцев до убийства братьев. А еще из этого оружия застрелили свинью в Коченевском районе.
— Возникает вопрос: почему раньше не идентифицировались пули с убийства Тодоров и свиньи? Ну это, видимо, была недоработка из-за объемов работы, — объясняет Максим Леонтьев. — Мы сразу стали разбираться с Тодорами и с убитой живностью. Наверное, мы бы и так раскрыли, но сослагательного наклонения история не допускает; решающую роль, ниточкой для нас стала работа местного участкового. Фамилия его Шестаков. В тот день, когда были страсти со скотом, в районе своего села Федосиха он обнаружил чужую «Волгу», неместную, и записал ее номер на спичечном коробке. Записал и забыл. Его потом, кстати, в качестве поощрения перевели из Коченевского района в село в Ордынском районе, где природные условия получше.
О том спичечном коробке участковый вспомнил тогда, когда зимой 1999 года к нему приехали «большие начальники»: сотрудники областного уголовного розыска стали расспрашивать про расстрел животного. Он тут же показал им номер «Волги» — его пробили, оказалось, машина принадлежит сотруднику Калининского военкомата Жибе.
— Военный пенсионер, входил в круг связей Тодоров, допрашивался по уголовному делу. У нас появилась ниточка, хотя каким образом тут замешаны братья Бондаренко, было пока непонятно. Жибу мы доставили для отработки на причастность. Мне долго пришлось объяснять, что его нужно арестовывать, брать под стражу. Тогда это не через суд, а через прокуратуру делалось. Все-таки это мне удалось.
— Сказал: «Да, пенсионеры-евреи — это мое, а детей мне не шейте, я ни при чём».
Жиба дал показания: супругов он убил совместно с подельником Зубовым. Его он потом тоже убил, а труп сжег в Алтайском крае на трассе Новосибирск — Барнаул. По словам Максима Леонтьева, это была типичная история дележки наживы: Жиба и Зубов не поделили награбленное из квартиры Тодоров, плюс возникли споры о том, кто кого сдаст, а потому первый решил избавиться от второго.
Следователь объясняет, что пистолет у Жибы оказался весьма просто — оружие привез его знакомый из Чечни. Вместо того чтобы избавиться от него, Жиба отдал его «младшему товарищу по воинскому званию»:
— Сказал, что пистолет замаранный. Отдал и сказал: «Выкинь». А тот не выкинул, а продал. Мы начали разматывать цепочку, кто кому продал. Шли по ней: этот этому продал, а этот — этому. Так мы вышли на друзей — Глеба Шипилова и Илью Харламова.
Они учились в школе № 79 в 10-м классе, задержанным было по 16 и 17 лет. Как писали затем в местных газетах, освещая суд, оружие купил Глеб Шипилов на барахолке, для чего вынес из квартиры 8,5 тысяч рублей. Пропажи денег родители не заметили.
Чем всё закончилось для школьников
— Глеб в этой паре был бесспорный лидер. Шипилов — организатор, Харламов — ведомый, его позвали, он и пошел. Определял все действия Шипилов, поэтому Харламов общественной опасности представлял меньше. Решили они поиграть в разбойников. Добыли вот этот пистолет, который прошел по рукам после убийства Тодоров, и после пиццерии решили зайти к братьям. В конце концов сознались: «Да, это мы, было оружие, искали деньги»… Дети начали чего-то артачиться, соответственно, Шипилов двоих и убил. Пока убивал, естественно, уже за чем шли, они забыли, — описывает допрос школьников Максим Леонтьев.
О том, что именно они хотели найти в квартире Бондаренко, подробно пишет пресса.
— Квартира действительно оказалась прилично обставленной. Но обстановка и компьютеры убийц не интересовали. Продать их за хорошую цену трудно. Да и какой-нибудь компьютер — вещественное доказательство. Десятиклассников интересовали же именно деньги. Лучше доллары, — пишет журналист «Новой Сибири» в заметке «Убиты дети, задержаны подростки».
Там же говорится, что Влад со Стасом не были хорошо знакомы с убийцами. Придя 1 февраля к Бондаренко, Шипилов и Харламов сказали, что они за дискетой. Дверь открыл младший из братьев. Спустя примерно полчаса домой пришел и старший — всё это время школьники с пистолетом находились в квартире. Ну а дальше, как рассказывал отец Сергей Бондаренко в единственном и, по его словам, последнем интервью СМИ, завязалась борьба.
— Младший, так и не успевший испугаться, пускался на хитрости. Говорил, что их снимает видеокамера, которая на пульт передает их изображение, провел по квартире, показал, что брать нечего, и даже дал шанс им сбежать, сказав, что увидел из окна возвращавшегося из школы брата. Но это не спасло. Старший не оставил им другого выхода, он не испугался <…> По моей версии, завязалась борьба, и именно тогда прозвучал первый выстрел на поражение. Выстрел в спину! — цитирует Сергея Бондаренко «Новая Сибирь».
По словам Максима Леонтьева, убийство Влада и Стаса Бондаренко было спланировано: школьники купили оружие, взяли перчатки, выяснили, когда родителей не будет дома.
Это обстоятельство будет несколько раз упоминаться на судебном процессе — он начался в ноябре 1999 года. На заседания приходили одноклассники Стаса Шипилова, а сам Сергей Бондаренко перед прениями сторон поставил на стол портреты погибших сыновей, чтобы обвиняемые вновь смотрели в глаза жертвам. Его особенное возмущение вызвал тот факт, что отец Глеба Шипилова был заведующим кафедрой и преподавателем права в одном из вузов.
— Родители Харламова — простые люди, видно, что они переживают. И отец, и мать плачут в суде <…> А вот поведению Шипилова поразился бы не один человек. Никто не требует от них публичного покаяния и слез, но даже растерянности на их лицах нет.
— В том, что старший сын сидит за мошенничество, а младшего должны посадить за убийство? Притом что мать — научный сотрудник в ГПНТБ, а отец — преподаватель права в Нархозе.
Несмотря на попытки адвокатов обвиняемых представить трагедию как случайность и непреднамеренное убийство, суд вынес строгий приговор: Глеб Шипилов получил максимальный в то время срок для несовершеннолетнего — 10 лет, его друг Илья Харламов — 8,5 лет лишения свободы.
— Шипилов захотел себя почувствовать хозяином жизни, решил, что раз у него есть пистолет, то его надо использовать. А если надо использовать, то против пацанов, ведь они слишком хорошо живут. Шипилов уже тогда производил впечатление взрослого, не ребенка. Раскаяния я у них не увидел. Мое восприятие таково: у Шипилова бравада сохранилась. А у Харламова была жалость к себе: жаль, что так получилось, жаль, что мы попались, — резюмирует Максим Леонтьев.
Кроме Шипилова и Харламова, свой приговор получил и Жиба. За целый букет преступлений (разбой, убийства, кража) он получил 25 лет колонии строгого режима. В 2013 году ему удалось немного уменьшить срок — до 24 лет и 9 месяцев лишения свободы. Он до сих пор отбывает срок.
Как живут семьи после случившегося
Сергей Бондаренко по-прежнему возглавляет МУП Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Похоронный дом ИМИ"». Он стал депутатом Совета депутатов и вступил в партию «Единая Россия», сейчас он занимает пост секретаря местного отделения партии в Центральном районе.
То, что произошло в его семье 24 года назад, он предпочитает не обсуждать:
— Это дело моей семьи, а вы пытаетесь вернуть меня в эти события. Моя жена совершила гражданский подвиг — она родила еще двоих. Вот об этом напишите. А то, что там двое каких-то подонков с оружием, перепутав квартиры, вломились ко мне домой…
Как вспоминает Максим Леонтьев, об Илье Харламове ходили различные слухи, в том числе о том, что тот погиб, отбывая срок в колонии. Так это или нет, следователь достоверно не знает. В соцсетях аккаунтов Ильи Харламова тоже нет, зато есть страница Глеба Шипилова — она неактивна уже 10 лет.
В профиле только одна фотография, на ней уже взрослый Глеб Шипилов с обнаженным торсом смотрит в камеру. Под снимком — с десяток комментариев: «Ты вальнул малолеток???», «По ходу это тот отморозок, который убил двух детей».
Единственный известный корреспонденту НГС телефон Глеба Шипилова не отвечает — абонент сменил номер. Его знакомый, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что в 2009–2013 годах Шипилов вместе с ребенком и женой проживал в Оби.
— Жили с Глебом в одном доме, просто на разных этажах. Общались нормально, по-соседски. Нормальный человек, жена, ребенок, вместе и шашлыки жарили, и пиво пили иногда. Знал, что сидел, за что, не знал. Все совершают ошибки, даже такие ужасные, когда жили вместе, он и в церковь ходил. Всем самим решать, при встрече я ему руку подам, думаю, он понес наказание за свои проступки и правда раскаялся. Это лично мое мнение, которое я никому навязывать не собираюсь, — поделился он.
Как говорит мужчина, несколько раз он получал «неприятные сообщения» от тех, кто узнал об убийстве и нашел его в соцсетях как друга Глеба Шипилова.
— Я тоже понимаю тот негатив, который мне иногда во «ВКонтакте» другие пользователи присылали, раз он совершил действительно страшное преступление. Сам Глеб говорил, что сидел и что сидел за убийство, я эту тему не развивал с ним, — добавил знакомый.
Ребенку Глеба Шипилова, по его словам, сейчас около 16 лет.
Спустя несколько лет после страшной трагедии в семье Бондаренко отец мальчиков установил памятник в школьном дворе на Ипподромской. На глобусе, стоящем на постаменте из камня, написаны имена Станислава и Владислава Бондаренко.