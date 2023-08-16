Киллер расстрелял мужчину возле автомобиля на Ипподромской — видео с места ЧП

Неизвестный, который стрелял в сибиряка во дворе высотки на Ипподромской, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Записи оказались в распоряжении издания infopro54.
На кадрах видно, как потерпевший вышел из автомобиля и хотел достать вещи с заднего сидения, когда к нему подбежал неизвестный и выпустил в пострадавшего не менее 8 пуль.
По данным infopro54, жертвой киллера стал новосибирский бизнесмен по имени Владимир, подробности дела не разглашаются в интересах следствия.
Нападение произошло в ночь на 15 августа 2023 года.
— Во дворе дома № 8 на улице Ипподромской в городе Новосибирске было осуществлено нападение на мужчину, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из имевшегося при себе оружия и скрылся с места преступления, — прокомментировали ЧП накануне в СК по Новосибирской области.
При этом следователи не уточнили ни по какой статье возбуждено уголовное дело, ни в каком состоянии находится потерпевший.