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Киллер расстрелял мужчину возле автомобиля на Ипподромской — видео с места ЧП

Нападение произошло в ночь на 15 августа

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Нападение попало в объектив камеры на парковке

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Неизвестный, который стрелял в сибиряка во дворе высотки на Ипподромской, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Записи оказались в распоряжении издания infopro54.

На кадрах видно, как потерпевший вышел из автомобиля и хотел достать вещи с заднего сидения, когда к нему подбежал неизвестный и выпустил в пострадавшего не менее 8 пуль.

По данным infopro54, жертвой киллера стал новосибирский бизнесмен по имени Владимир, подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: infopro54.ru

Нападение произошло в ночь на 15 августа 2023 года.

— Во дворе дома № 8 на улице Ипподромской в городе Новосибирске было осуществлено нападение на мужчину, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из имевшегося при себе оружия и скрылся с места преступления, — прокомментировали ЧП накануне в СК по Новосибирской области.

При этом следователи не уточнили ни по какой статье возбуждено уголовное дело, ни в каком состоянии находится потерпевший.

НГС повторно обратился за комментарием в следственное управление СК по Новосибирской области, но следователи не смогли рассказать новые факты о преступлении.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец устроил стрельбу во дворе ЖК «На Ельцовской». Это попало на видео.

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