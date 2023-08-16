Киллер расстрелял мужчину возле автомобиля на Ипподромской — видео с места ЧП

На кадрах видно, как потерпевший вышел из автомобиля и хотел достать вещи с заднего сидения, когда к нему подбежал неизвестный и выпустил в пострадавшего не менее 8 пуль.



По данным infopro54, жертвой киллера стал новосибирский бизнесмен по имени Владимир, подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

