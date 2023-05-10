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Новосибирец устроил стрельбу во дворе ЖК «На Ельцовской» — момент попал на видео

Полиция установила личность стрелявшего

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Во время стрельбы никто не пострадал

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В Заельцовском районе Новосибирска мужчина устроил стрельбу во дворе дома на улице Ельцовской, 6. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального МВД. Видео стрельбы под окнами многоэтажки опубликовало издание «Сибкрай.ru»

По данным ведомства, мужчина стрелял из пневматической винтовки.

— Гражданин был установлен, пострадавших нет. Установлено, что он стрелял из пневматического оружия в неопасном для граждан направлении. Решается вопрос о привлечении данного гражданина к административной ответственности, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На видео слышны звуки выстрелов

Видео: «Сибкрай.ru»

Корреспондент НГС также попытался связаться с управляющей компанией, которая обслуживает дом, но на звонки журналиста так никто и не ответил.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим, а затем — по прибывшим полицейским.

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