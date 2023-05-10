Новосибирец устроил стрельбу во дворе ЖК «На Ельцовской» — момент попал на видео

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина устроил стрельбу во дворе дома на улице Ельцовской, 6. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального МВД. Видео стрельбы под окнами многоэтажки опубликовало издание «Сибкрай.ru»
По данным ведомства, мужчина стрелял из пневматической винтовки.
— Гражданин был установлен, пострадавших нет. Установлено, что он стрелял из пневматического оружия в неопасном для граждан направлении. Решается вопрос о привлечении данного гражданина к административной ответственности, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.
Корреспондент НГС также попытался связаться с управляющей компанией, которая обслуживает дом, но на звонки журналиста так никто и не ответил.
Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим, а затем — по прибывшим полицейским.