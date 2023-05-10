Новосибирец устроил стрельбу во дворе ЖК «На Ельцовской» — момент попал на видео

Корреспондент НГС также попытался связаться с управляющей компанией, которая обслуживает дом, но на звонки журналиста так никто и не ответил.



Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим, а затем — по прибывшим полицейским.

