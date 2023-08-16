«Четыре выстрела в спину, один навылет»: что известно о нападении киллера на бизнесмена в Новосибирске

По словам молодого человека, стрелявший убежал в сторону Ипподромской, но ждал ли его автомобиль, он не видел. Бариста вызвали скорую. Жертву нападения свидетели узнали: это был житель дома № 8 Владимир, который регулярно заходил в кофейню.



— Он лежал на спине, был в сознании, мы разговаривали, и он нормально отвечал на вопросы, — рассказал Евгений. — Сказал, что больно, и всё. У него было четыре выстрела в спину, один навылет. Минут через 15 подъехала скорая, его забрали. Я слышал, что он скончался, в новостях, но мне в это не верится.