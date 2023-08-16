«Четыре выстрела в спину, один навылет»: что известно о нападении киллера на бизнесмена в Новосибирске

Стали известны подробности дела о нападении на бизнесмена возле 25-этажки на Ипподромской. Мужчину с расстояния нескольких метров расстрелял киллер. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Свидетелями преступления оказались работники учебного центра «Академии кофе», расположенного на первом этаже высотки.
— Он припарковался, открыл заднюю дверь машины, что-то в ней копошился, и тут сзади подходит какой-то мужчина в черном: в капюшоне, кепке и маске... Мы услышали выстрелы, он стрелял примерно 5–6 раз, — рассказал НГС работник кофейни Евгений.
По словам молодого человека, стрелявший убежал в сторону Ипподромской, но ждал ли его автомобиль, он не видел. Бариста вызвали скорую. Жертву нападения свидетели узнали: это был житель дома
— Он лежал на спине, был в сознании, мы разговаривали, и он нормально отвечал на вопросы, — рассказал Евгений. — Сказал, что больно, и всё. У него было четыре выстрела в спину, один навылет. Минут через 15 подъехала скорая, его забрали. Я слышал, что он скончался, в новостях, но мне в это не верится.
Еще один очевидец преступления подтвердил, что потерпевший был жив, когда его забрала скорая помощь, но потом скончался:
— Мне в полиции потом рассказали, что он умер в скорой, — рассказал очевидец.
Подтвердить или опровергнуть информацию о смерти потерпевшего в СК не смогли. Данные о судьбе мужчины держат в секрете.
Киллер напал на бизнесмена в ночь с 14 на 15 августа. Он подкараулил жертву возле 25-этажки и произвел несколько выстрелов. Следователи СК возбудили уголовное дело «по признакам совершения особо тяжкого преступления», сообщать подробности дела и даже назвать статью Уголовного кодекса, по которой оно возбуждено, в СК не стали в интересах следствия.
Ранее НГС писал о том, что Заельцовский районный суд приговорил стрелка с улицы Лебедевского. Он открыл огонь по людям и ранил пятерых.