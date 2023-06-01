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Попал из ружья в пятерых человек: чем закончилось дело о стрельбе на Лебедевского

Суд вынес приговор буйному новосибирцу

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Мужчине вынесли приговор 31 мая

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Суд Заельцовского района Новосибирска вынес приговор мужчине, который ранил из ружья пятерых человек на улице Лебедевского. Его приговорили к 3,5 года заключения в колонии общего режима.

Владимир Будаев стрелял из охотничьего ружья из окна своего дома 29 августа 2021 года. Он был пьян.

— Из окна квартиры из хулиганских побуждений произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия «ИЖ» 12-го калибра в сторону придомовой территории, в результате чего пятерым потерпевшим были причинены повреждения в различные области тела, — сообщили в Управлении судебного департамента НСО.

Мужчине предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса. Первое — хулиганство, совершенное с применением оружия и насилия к гражданам (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Второе — нанесение из хулиганских побуждений с применением оружия вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, но вызвавшее длительное расстройство здоровья (пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Также в суде доказали три эпизода умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Еще мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

— По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Будаеву В. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщается на сайте Заельцовского районного суда.

После стрельбы во дворе дома на улицы Лебедевского журналист НГС побывала на месте происшествия. Читайте в репортаже, что известно о стрелке.

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