Попал из ружья в пятерых человек: чем закончилось дело о стрельбе на Лебедевского

Владимир Будаев стрелял из охотничьего ружья из окна своего дома 29 августа 2021 года. Он был пьян.

— Из окна квартиры из хулиганских побуждений произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия «ИЖ» 12-го калибра в сторону придомовой территории, в результате чего пятерым потерпевшим были причинены повреждения в различные области тела, — сообщили в Управлении судебного департамента НСО.