Попал из ружья в пятерых человек: чем закончилось дело о стрельбе на Лебедевского

Суд Заельцовского района Новосибирска вынес приговор мужчине, который ранил из ружья пятерых человек на улице Лебедевского. Его приговорили к 3,5 года заключения в колонии общего режима.
Владимир Будаев стрелял из охотничьего ружья из окна своего дома 29 августа 2021 года. Он был пьян.
— Из окна квартиры из хулиганских побуждений произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия «ИЖ» 12-го калибра в сторону придомовой территории, в результате чего пятерым потерпевшим были причинены повреждения в различные области тела, — сообщили в Управлении судебного департамента НСО.
Мужчине предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса. Первое — хулиганство, совершенное с применением оружия и насилия к гражданам (
Также в суде доказали три эпизода умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия (
— По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Будаеву
После стрельбы во дворе дома на улицы Лебедевского журналист НГС побывала на месте происшествия. Читайте в репортаже, что известно о стрелке.