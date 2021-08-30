«Стрелял через кусты наугад»: подробности происшествия во дворе на Лебедевского в Новосибирске

У сибиряка, устроившего стрельбу по соседям, был бизнес по ремонту машин
В минувшее воскресенье житель Заельцовского района в Новосибирске около 17 часов расстрелял из гладкоствольного ружья пятерых соседей по двору. Двое были госпитализированы. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину — Владимир Будаев был пьян, а в его квартире обнаружили целый арсенал оружия. Стрелявшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о хулиганстве. Корреспонденты НГС съездили на место происшествия, чтобы выяснить, кем является стрелок с Лебедевского и почему он решил пострелять по людям — подробности в репортаже НГС.
Небольшой двор в Заельцовском районе на Лебедевского, 1б окружен девятиэтажками — их здесь пять, вокруг люди: кто-то идет с работы, кто-то в магазин, а кто-то спешит по делам. Здесь же компании подростков, отгуливающие последние дни каникул перед школой, пенсионеры, снующие возле подъездов. Что называется, тишь да гладь, покой нарушает лишь смех детей да лай собаки в окне на 7-м этаже девятиэтажки.
Подходим к мужчине, курящему возле местного магазина, и пытаемся его разговорить. Сергей живет в этом дворе, где накануне 59-летний Владимир устроил пальбу по компании людей. По словам новосибирца, во дворе все знают друг друга как минимум в лицо.
— Ребята сидели в кустах, пивко попивали, что они еще могут делать там. Собираются время от времени на том месте. Живут они в разных домах, но тут магазин рядом, чтобы далеко не ходить. Как мне рассказывал один из очевидцев, они сначала думали, что петарду запускают. Потом бах — у двоих кровь потекла. Мужчина стрелял через кусты наугад. Испуганные люди спрятались за стоящую рядом машину. Я — сосед Алексея, которому стрелок попал в шею. Знаю, что всех их отпустили из больницы домой. Все они друзья. Один из них пошел на работу, видел его, — рассказал житель дома
По словам собеседника, повода для «банкета» не было, просто выпивали, как обычно. Из всей компании не пострадал только «зачинщик» посиделок, некий Константин по прозвищу «палец».
— Его практически невозможно поймать в одном месте, он как фантом, — добавил Сергей.
К сожалению, местного «фантома» нам не удалось найти. Еще про одного из потерпевших мужчин соседи отзываются, как о неработающем, злоупотребляющим алкоголем человеке. Никто из жильцов подъезда с ним близко не общается. Нам дверь он не открыл.
— Часто у него собираются компании, выпивают, шумят. Живет он один. Каждый месяц ЖЭУ вывешивает задолженность по коммунальным услугам, в этом списке из нашего подъезда только его фамилия. Долг порядка 100 тысяч рублей, — рассказала жительница дом
С одной из потерпевших нам всё же удалось пообщаться. 33-летней Анне С. досталось больше всех — она получила огнестрельное дробное ранение в лицо, шею, плечо, ноги и живот. Она рассказала, что в нее попало 12 дробин, причем одну из сустава и одну из груди доставать не стали, чтобы не резать тело. Женщину отпустили домой, но ей придется ходить на перевязку.
Больше всего Анну беспокоят не ее раны, а тот факт, что всё происходило на глазах ее 8-летнего сына. Сейчас за Анной ухаживает ее муж и сыновья. Женщина утверждает, что не знает мужчину, который стрелял в них, и даже не видела его.
Что известно о стрелке?
Прибывшие на место происшествия полицейские застали 59-летнего Владимира Будаева в состоянии алкогольного опьянения. Как ранее сообщали в региональном ГУ МВД, он добровольно открыл дверь и сдался. При задержании в квартире сибиряка сотрудники полиции обнаружили целый арсенал оружия: два охотничьих ружья, карабин беркут, газовый и травматический пистолеты, а также несколько сотен патронов к ним.
Как пояснили в новосибирском СК, на всё оружие у Будаева имеется лицензия. Но для чего новосибирцу столько оружия — остается только догадываться.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанный устроил стрельбу именно из хулиганских целей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», у новосибирца был бизнес, связанный с обслуживанием, ремонтом автомобилей и различными видами торговли. Юридический адрес ООО «Компания Профит Плюс», основанной в 2003-м, совпадает с адресом проживания Владимира Будаева. По состоянию на май 2019 года, он владел долей компании в 8,3%. Предположительно, сейчас конечный владелец фирмы — «Понтэко Инвест ЛТД», эта компания зарегистрирована на Сейшельских островах. Будаев не является больше владельцем.
Соседи Будаева наотрез отказались говорить о нем с корреспондентом НГС, сославшись на то, что вообще ничего не знают ни о нем, ни о воскресном происшествии. Завтра, 31 августа, суд изберет меру пресечения Будаеву.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы рядом с палаточным лагерем в районе села Корнилово Болотнинского района Новосибирской области.