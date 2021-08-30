«Стрелял через кусты наугад»: подробности происшествия во дворе на Лебедевского в Новосибирске

Небольшой двор в Заельцовском районе на Лебедевского, 1б окружен девятиэтажками — их здесь пять, вокруг люди: кто-то идет с работы, кто-то в магазин, а кто-то спешит по делам. Здесь же компании подростков, отгуливающие последние дни каникул перед школой, пенсионеры, снующие возле подъездов. Что называется, тишь да гладь, покой нарушает лишь смех детей да лай собаки в окне на 7-м этаже девятиэтажки.



Подходим к мужчине, курящему возле местного магазина, и пытаемся его разговорить. Сергей живет в этом дворе, где накануне 59-летний Владимир устроил пальбу по компании людей. По словам новосибирца, во дворе все знают друг друга как минимум в лицо.

