Следователи возбудили дело из-за стрельбы на территории детского лагеря в НСО — фото с места происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы на территории детского лагеря в НСО
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы рядом с палаточным лагерем в районе села Корнилово Болотнинского района Новосибирской области.
— В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 5 по 7 июля 2021 года на территории Корниловского муниципального образования проходил выездной военно-спортивный туристический семинар патриотической направленности «Патриот-2021», в котором приняли участие
В ведомстве добавили, что место происшествия осмотрел следователь. Он изъял документы, подтверждающие законность использования оружия.
Обновление:
В пресс-службе губернатора и правительства НСО сообщили, что до конца разбирательств руководитель ВПК «Юный армеец» отстранен от руководства клубом. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения:
— Руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец», учитель биологии МБОУ СОГ №2 г. Болотное действовал исключительно по собственной инициативе и о своих действиях не информировал ни руководство школы, ни руководство Болотнинского района. В настоящее время он исключен из состава штаба местного отделения Болотнинского района Новосибирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». До конца разбирательств он отстранен от руководства клубом «Юный армеец».
Тем временем руководитель клуба «Юный армеец» ответил на обвинения в стрельбе в детском лагере. Он рассказал НГС, что стрельба проходила на «достаточно большом расстоянии от лагеря».