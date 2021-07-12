Следователи возбудили дело из-за стрельбы на территории детского лагеря в НСО — фото с места происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы рядом с палаточным лагерем в районе села Корнилово Болотнинского района Новосибирской области.

— В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 5 по 7 июля 2021 года на территории Корниловского муниципального образования проходил выездной военно-спортивный туристический семинар патриотической направленности «Патриот-2021», в котором приняли участие 42 человека , из них 27 несовершеннолетних в возрасте от 12 лет . Организатором и ответственным за проведение мероприятия являлось МКУ «Молодежный центр». 6 июля 2021 года группа неустановленных лиц приблизилась к месту проведения семинара и на расстоянии около 70–100 метров произвела в воздух около 8–10 выстрелов из оружия, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.