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Следователи возбудили дело из-за стрельбы на территории детского лагеря в НСО — фото с места происшествия

Стрельба производилась на расстоянии 70–100 метров от лагеря

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Уголовное дело возбудили по <nobr class="_">ч. 3</nobr> <nobr class="_">ст. 213</nobr> УК РФ (хулиганство)

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство)

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СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы на территории детского лагеря в НСО

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы рядом с палаточным лагерем в районе села Корнилово Болотнинского района Новосибирской области.

— В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 5 по 7 июля 2021 года на территории Корниловского муниципального образования проходил выездной военно-спортивный туристический семинар патриотической направленности «Патриот-2021», в котором приняли участие 42 человека, из них 27 несовершеннолетних в возрасте от 12 лет. Организатором и ответственным за проведение мероприятия являлось МКУ «Молодежный центр». 6 июля 2021 года группа неустановленных лиц приблизилась к месту проведения семинара и на расстоянии около 70–100 метров произвела в воздух около 8–10 выстрелов из оружия, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что место происшествия осмотрел следователь. Он изъял документы, подтверждающие законность использования оружия.

Причины и условия произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается

Причины и условия произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается

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Обновление:

В пресс-службе губернатора и правительства НСО сообщили, что до конца разбирательств руководитель ВПК «Юный армеец» отстранен от руководства клубом. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения:

— Руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец», учитель биологии МБОУ СОГ №2 г. Болотное действовал исключительно по собственной инициативе и о своих действиях не информировал ни руководство школы, ни руководство Болотнинского района. В настоящее время он исключен из состава штаба местного отделения Болотнинского района Новосибирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». До конца разбирательств он отстранен от руководства клубом «Юный армеец».

Тем временем руководитель клуба «Юный армеец» ответил на обвинения в стрельбе в детском лагере. Он рассказал НГС, что стрельба проходила на «достаточно большом расстоянии от лагеря».

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СКстрельбавоенно-патриотическое воспитание
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