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«Льется грязь на моих детей»: руководитель клуба «Юный армеец» ответил на обвинения в стрельбе на территории лагеря

По словам Сергея Космовского, юнармейцы стреляли на расстоянии, а не в лагере

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Сейчас обстоятельства инцидента изучает Следственный комитет

Сейчас обстоятельства инцидента изучает Следственный комитет

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Руководитель клуба «Юный армеец» ответил на обвинения в стрельбе в детском лагере

Руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец» Сергей Космовский назвал свою версию случившегося в детском лагере под Новосибирском на прошлой неделе. По версии Следственного комитета, 5 июля воспитанники клуба устроили стрельбу в детском палаточном лагере в селе Корнилово.

Сергей Космовский рассказал НГС, что стрельба происходила на «достаточно большом расстоянии от лагеря», а информация об инциденте в СМИ преувеличена:

— Просто напросто льется грязь на меня, на моих детей, на то движение, в котором мы работаем. Очень страшно, что вот так получается. Общество у нас разделилось, нет единого целого. Когда у человека наступают проблемы, обычно его поддерживают, но мы сейчас живем в таком мире, что когда у близкого проблемы, все отворачиваются от него. Вот сейчас в этом состоянии нахожусь я. Меня поддерживает достаточно много людей, и они знают, что я такое не совершал. Мы не врывались на территорию лагеря. Стрельба происходила на достаточно большом расстоянии от самого лагеря. Мы не ворвались на территорию лагеря, тыкая стволом в голову учащимся, говоря о том, что территория захвачена. Не говорили «руки за голову, морду в пол», — рассказал Сергей Космовский.

Он рассказал, что не исключает возможности обратиться в суд после публикаций об инциденте:

— Всё, что творится в СМИ, я это всё копирую, скриню, и когда дело дойдет до конца, когда разберется прокуратура и полиция, будет мой черед. С интервалом в 20–25 минут появляются новости, они интерпретируются. А еще нарушаются мои авторские права, потому что с моей страницы «ВКонтакте» берут фотографии, с моей группы юнармейского отряда, — сказал Сергей Космовский.

Пока Следственный комитет проводит проверку после инцидента по признакам п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

— Предварительно установлено, что около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. Вечером, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы, — сообщали в СК.

Очевидцы рассказывали Вести.Новосибирск, что после выстрелов у детей «началась паника, истерика, думали, что произошла ситуация, как в Казани».

В июне несколько мужчин устроили разборки со стрельбой на Серафимовича. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта — бывший полицейский.

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СКвоенно-патриотическое воспитание
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