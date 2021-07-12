«Льется грязь на моих детей»: руководитель клуба «Юный армеец» ответил на обвинения в стрельбе на территории лагеря

Руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец» Сергей Космовский назвал свою версию случившегося в детском лагере под Новосибирском на прошлой неделе. По версии Следственного комитета, 5 июля воспитанники клуба устроили стрельбу в детском палаточном лагере в селе Корнилово.

Сергей Космовский рассказал НГС, что стрельба происходила на «достаточно большом расстоянии от лагеря», а информация об инциденте в СМИ преувеличена:

— Просто напросто льется грязь на меня, на моих детей, на то движение, в котором мы работаем. Очень страшно, что вот так получается. Общество у нас разделилось, нет единого целого. Когда у человека наступают проблемы, обычно его поддерживают, но мы сейчас живем в таком мире, что когда у близкого проблемы, все отворачиваются от него. Вот сейчас в этом состоянии нахожусь я. Меня поддерживает достаточно много людей, и они знают, что я такое не совершал. Мы не врывались на территорию лагеря. Стрельба происходила на достаточно большом расстоянии от самого лагеря. Мы не ворвались на территорию лагеря, тыкая стволом в голову учащимся, говоря о том, что территория захвачена. Не говорили «руки за голову, морду в пол», — рассказал Сергей Космовский.