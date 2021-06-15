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Бывшего полицейского ранили во время стрельбы на Серафимовича в Новосибирске

Конфликт произошел между двумя группами мужчин

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Неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле ДК «Радуга»

Неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле ДК «Радуга»

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Во время конфликта возле ДК «Радуга» в Новосибирске был ранен экс-сотрудник полиции

Вечером 14 июня на улице Серафимовича возле Дома культуры «Радуга» несколько мужчин устроили разборки со стрельбой. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта, после чего его противники скрылись на черном Nissan Teana.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт происшествия и пояснили, что стрельба из травматического пистолета произошла во время конфликта между двумя группами мужчин.

— Один из мужчин получил травму в виде перелома носа и ранения пальца руки. После конфликта вторая группа мужчин скрылась на автомобиле темного цвета. По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к конфликту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, пострадавший, 34-летний Михаил Ю., является бывшим сотрудником полиции. Он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

— Приехавшие на место полицейские изъяли карабин «Сайга», принадлежащий экс-сотруднику, и травматический пистолет, принадлежащий его приятелю, 35-летнему Александру Б. Также были изъяты три десятка патронов к обеим единицам. Сам Михаил выстрелил только в воздух из травматического пистолета, — пояснил источник.

«Тайга.инфо», ссылаясь на свой источник, сообщает, что пострадавший сам вызвал сотрудников МВД, его доставили в отдел полиции «Кировский», но через некоторое время после визита одного из силовиков он отказался от своего же заявления о нападении. По данным источника «Тайги», стрелявшие могли принадлежать к ленинской преступной группировке, а пострадавшие — сотрудничать с бизнесом в сфере обналичивания денег. Причиной конфликта он назвал то, что группировку могли «кинуть на обнал».

В конце декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошел конфликт между двумя мужчинами. Один выстрелил в другого из травматического оружия. По словам пострадавшего, причиной ссоры стала невыплаченная заработная плата.

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