Бывшего полицейского ранили во время стрельбы на Серафимовича в Новосибирске

Во время конфликта возле ДК «Радуга» в Новосибирске был ранен экс-сотрудник полиции
Вечером 14 июня на улице Серафимовича возле Дома культуры «Радуга» несколько мужчин устроили разборки со стрельбой. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта, после чего его противники скрылись на черном Nissan Teana.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт происшествия и пояснили, что стрельба из травматического пистолета произошла во время конфликта между двумя группами мужчин.
— Один из мужчин получил травму в виде перелома носа и ранения пальца руки. После конфликта вторая группа мужчин скрылась на автомобиле темного цвета. По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к конфликту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, пострадавший,
— Приехавшие на место полицейские изъяли карабин «Сайга», принадлежащий экс-сотруднику, и травматический пистолет, принадлежащий его приятелю,
«Тайга.инфо», ссылаясь на свой источник, сообщает, что пострадавший сам вызвал сотрудников МВД, его доставили в отдел полиции «Кировский», но через некоторое время после визита одного из силовиков он отказался от своего же заявления о нападении. По данным источника «Тайги», стрелявшие могли принадлежать к ленинской преступной группировке, а пострадавшие — сотрудничать с бизнесом в сфере обналичивания денег. Причиной конфликта он назвал то, что группировку могли «кинуть на обнал».
В конце декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошел конфликт между двумя мужчинами. Один выстрелил в другого из травматического оружия. По словам пострадавшего, причиной ссоры стала невыплаченная заработная плата.