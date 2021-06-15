Бывшего полицейского ранили во время стрельбы на Серафимовича в Новосибирске

Вечером 14 июня на улице Серафимовича возле Дома культуры «Радуга» несколько мужчин устроили разборки со стрельбой. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта, после чего его противники скрылись на черном Nissan Teana.



В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт происшествия и пояснили, что стрельба из травматического пистолета произошла во время конфликта между двумя группами мужчин.



— Один из мужчин получил травму в виде перелома носа и ранения пальца руки. После конфликта вторая группа мужчин скрылась на автомобиле темного цвета. По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к конфликту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

