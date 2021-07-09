В детском лагере под Новосибирском устроили стрельбу

В Новосибирске подростки устроили стрельбу в палаточном лагере
Четверо подростков ворвались в детский лагерь под Новосибирском и начали стрельбу в воздух. Инцидент, по данным Следственного комитета региона, произошел еще 5 июля.
— Предварительно установлено, что около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. Вечером, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы, — сообщили в СК.
Следователи начали проверку по признакам п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
Как сообщали «Вести Новосибирск», рядом с лагерем проходили занятия военно-патриотического клуба «Юный армеец». Выстрелы совершали воспитанники лагеря вместе со своим руководителем, никого об этом не предупредив.
Сайт приводит слова руководителя клуба Сергея Космовского, который уверяет, что оружие было охолощённым — несколько экземпляров АК разного калибра (автомат Калашникова) и РПК (ручной пулемет Калашникова). Кроме того, они использовали дымовые шашки.
В июне несколько мужчин устроили разборки со стрельбой на Серафимовича. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта — бывший полицейский.