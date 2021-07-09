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В детском лагере под Новосибирском устроили стрельбу

Оружие было охолощённым, но дети и взрослые об этом не знали

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В военно-патриотическом клубе заявили, что стрельба была из охолощённого оружия, то есть предназначенного для имитации выстрела

В военно-патриотическом клубе заявили, что стрельба была из охолощённого оружия, то есть предназначенного для имитации выстрела

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В Новосибирске подростки устроили стрельбу в палаточном лагере

Четверо подростков ворвались в детский лагерь под Новосибирском и начали стрельбу в воздух. Инцидент, по данным Следственного комитета региона, произошел еще 5 июля.

— Предварительно установлено, что около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. Вечером, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы, — сообщили в СК.

Следователи начали проверку по признакам п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Как сообщали «Вести Новосибирск», рядом с лагерем проходили занятия военно-патриотического клуба «Юный армеец». Выстрелы совершали воспитанники лагеря вместе со своим руководителем, никого об этом не предупредив.

Сайт приводит слова руководителя клуба Сергея Космовского, который уверяет, что оружие было охолощённым — несколько экземпляров АК разного калибра (автомат Калашникова) и РПК (ручной пулемет Калашникова). Кроме того, они использовали дымовые шашки.

В июне несколько мужчин устроили разборки со стрельбой на Серафимовича. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта — бывший полицейский.

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СКстрельбавоенно-патриотическое воспитание
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