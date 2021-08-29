Новосибирец стрелял из охотничьего ружья в прохожих из окна своего дома

Новосибирские следователи завели уголовное дело на 59-летнего мужчину, который обстрелял прохожих из окна собственной квартиры. Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
— Сегодня около 17 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе города Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории, — объяснили в Следственном комитете.
Ведомство также сообщило, что пострадали пять человек. Двоих из них — мужчину и женщину — увезли в больницу.
Стрелявшего новосибирца задержали. Известно, что документы на владение охотничьим ружьем у мужчины были.
— В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу, — добавили в СК.
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Прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.
— Прокуратура проверит законность выдачи мужчине охотничьего оружия и полноту проверок владельца со стороны уполномоченных лиц Росгвардии, а также законность и подлинность выдачи стрелку медсправки, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
В июне несколько мужчин устроили разборки со стрельбой на Серафимовича. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта — бывший полицейский.