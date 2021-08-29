29 августа воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 73.99
eur 87.03
Тема дняПосле какой вакцины чаще и тяжелее болеют ковидом?
Все новости
Все новости

Новосибирец стрелял из охотничьего ружья в прохожих из окна своего дома

Следственный комитет завел уголовное дело

7 616
63Обсудить

Поделиться

Двоих пострадавших увезли в больницу

Двоих пострадавших увезли в больницу

Поделиться

Новосибирские следователи завели уголовное дело на 59-летнего мужчину, который обстрелял прохожих из окна собственной квартиры. Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

— Сегодня около 17 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе города Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории, — объяснили в Следственном комитете.

Ведомство также сообщило, что пострадали пять человек. Двоих из них — мужчину и женщину — увезли в больницу.

Стрелявшего новосибирца задержали. Известно, что документы на владение охотничьим ружьем у мужчины были.

— В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу, — добавили в СК.

Обновлено:

Прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.

— Прокуратура проверит законность выдачи мужчине охотничьего оружия и полноту проверок владельца со стороны уполномоченных лиц Росгвардии, а также законность и подлинность выдачи стрелку медсправки, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

В июне несколько мужчин устроили разборки со стрельбой на Серафимовича. В результате перепалки из травматического пистолета был ранен один из участников конфликта — бывший полицейский.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ16
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетстрельба
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...