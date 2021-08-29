Новосибирец стрелял из охотничьего ружья в прохожих из окна своего дома

Новосибирские следователи завели уголовное дело на 59-летнего мужчину, который обстрелял прохожих из окна собственной квартиры. Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

— Сегодня около 17 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе города Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории, — объяснили в Следственном комитете.