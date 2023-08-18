«Мог давать деньги под проценты»: почему расстреляли бизнесмена на Ипподромской — версия силовиков

Причиной покушения на новосибирского бизнесмена, которого киллер почти в упор расстрелял на улице Ипподромской, могла стать его деятельность по выдаче займов под проценты, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
— У потерпевшего при себе найдена записная книжка, в которой содержится список должников. Он мог давать деньги под проценты. Поэтому следствие рассматривает профессиональную деятельность мужчины как возможную причину нападения, — отметил собеседник.
По данным источника, потерпевший —
На бизнесмена напали в ночь на 15 августа во дворе
Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что у предпринимателя «было четыре выстрела в спину, один — навылет». Потерпевший при этом, по их словам, оставался в сознании, разговаривал с очевидцами. Приехавшая на место ЧП скорая помощь увезла его в больницу.
Подробности преступления силовики не разглашают. Известно, что было возбуждено уголовное дело «по факту совершения особо тяжкого преступления». В МВД и в СК отказались уточнить конкретную статью Уголовного кодекса и рассказать о судьбе пострадавшего. Источник НГС уверяет, что мужчина остался жив.
Ранее НГС писал о том, что Заельцовский районный суд вынес приговор стрелку с улицы Лебедевского. Он открыл огонь по людям и ранил пятерых.