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«Мог давать деньги под проценты»: почему расстреляли бизнесмена на Ипподромской — версия силовиков

По данным источника НГС, мужчина остался жив после нескольких выстрелов в упор

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Потерпевший мог быть ростовщиком

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Причиной покушения на новосибирского бизнесмена, которого киллер почти в упор расстрелял на улице Ипподромской, могла стать его деятельность по выдаче займов под проценты, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

— У потерпевшего при себе найдена записная книжка, в которой содержится список должников. Он мог давать деньги под проценты. Поэтому следствие рассматривает профессиональную деятельность мужчины как возможную причину нападения, — отметил собеседник.

По данным источника, потерпевший — 40-летний Владимир Павлович Ф. Он жив и находится в больнице. Он уроженец села Барашки Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирске есть один предприниматель — полный тезка потерпевшего: до 2019 года у него было зарегистрировано ИП по управлению недвижимостью. Сейчас у него действует аналогичное ИП, но зарегистрированное на Чукотке.

На бизнесмена напали в ночь на 15 августа во дворе 25-этажного дома № 8 на улице Ипподромской. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Видео стрельбы попало на видео.

Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что у предпринимателя «было четыре выстрела в спину, один — навылет». Потерпевший при этом, по их словам, оставался в сознании, разговаривал с очевидцами. Приехавшая на место ЧП скорая помощь увезла его в больницу.

Подробности преступления силовики не разглашают. Известно, что было возбуждено уголовное дело «по факту совершения особо тяжкого преступления». В МВД и в СК отказались уточнить конкретную статью Уголовного кодекса и рассказать о судьбе пострадавшего. Источник НГС уверяет, что мужчина остался жив.

Ранее НГС писал о том, что Заельцовский районный суд вынес приговор стрелку с улицы Лебедевского. Он открыл огонь по людям и ранил пятерых.

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