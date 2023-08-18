«Мог давать деньги под проценты»: почему расстреляли бизнесмена на Ипподромской — версия силовиков

По данным источника, потерпевший — 40-летний Владимир Павлович Ф . Он жив и находится в больнице. Он уроженец села Барашки Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирске есть один предприниматель — полный тезка потерпевшего: до 2019 года у него было зарегистрировано ИП по управлению недвижимостью. Сейчас у него действует аналогичное ИП, но зарегистрированное на Чукотке.