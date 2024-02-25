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«В один из домов попали в окно»: новосибирцы заявили о стрельбе в Дзержинском районе

Местные жители вызвали полицию

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Звуки выстрелов были слышны в частном секторе

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Жители частного сектора на улице Профилактической услышали стрельбу и вызвали полицию. Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, около 11:00.

— В один из домов попали в окно. Предположительно стреляли из карабина, — объяснил читатель НГС. — Вызвали полицию, но какой-либо активности у полиции не видно, хотя ясен примерный квадрат, откуда стреляли. Мы живем в радиусе менее одного километра от дома, в который попали в окно. Но никакого оцепления и подобных мероприятий. Местное население не на шутку обеспокоено. Найдены рикошеты пуль на столбах.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что поступило сообщение о стрельбе в этом районе.

— Сотрудники на место выезжали. Проводится проверка, — ответили в пресс-службе полиции.

На прошлой неделе в Новосибирске заявили о стрельбе в Первомайском районе. В результате происшествия был поврежден автомобиль.

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