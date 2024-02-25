«В один из домов попали в окно»: новосибирцы заявили о стрельбе в Дзержинском районе

Жители частного сектора на улице Профилактической услышали стрельбу и вызвали полицию. Инцидент произошел сегодня, 25 февраля , около 11:00.



— В один из домов попали в окно. Предположительно стреляли из карабина, — объяснил читатель НГС. — Вызвали полицию, но какой-либо активности у полиции не видно, хотя ясен примерный квадрат, откуда стреляли. Мы живем в радиусе менее одного километра от дома, в который попали в окно. Но никакого оцепления и подобных мероприятий. Местное население не на шутку обеспокоено. Найдены рикошеты пуль на столбах.