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Новосибирец пять раз выстрелил в незнакомца в Бердске — пострадавший остался без глаза

Конфликт произошел в районе пляжа

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Стрелявший мужчина уже был судим

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Жителя Новосибирска отправили в колонию из-за того, что он не менее 5 раз выстрелил в незнакомца из травматического пистолета и лишил его глаза. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Бердский городской суд установил, что 14 июля 2023 года 49-летний стрелок вечером в районе пляжа «Старый Бердск» из-за резкой неприязни к незнакомому мужчине достал из своей одежды травматический пистолет. Мужчина выстрелил в разные части тела незнакомца не менее 5 раз. Потерпевший получил повреждения, в том числе потерял глаз.

Стрелок уже был судим, в этот раз его признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Свою вину мужчина не отрицал, добровольно пришел в полицию с повинной. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Недавно на улице Широкой новосибирец выстрелил из травматического пистолета в случайного посетителя ночного клуба. Мужчину задержала полиция.

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