Покалечил случайного прохожего: полицейские задержали стрелка с улицы Широкой — видео беспорядочной стрельбы

Сотрудники полиции установили личность и задержали новосибирца, который покалечил случайного посетителя ночного клуба на улице Широкой.
15 октября задержанный, сидя в машине возле клуба, повздорил с человеком на улице. После этого, по данным полиции, он воспользовался травматическим пистолетом. Но стрелявший попал не в оппонента, а в мужчину, который стоял рядом и не имел отношения к конфликту.
— Пострадал 42-летний граждан, ему был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.
Стрелку 20 лет, он живёт в Ленинском районе, сейчас мужчина находится под домашним арестом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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