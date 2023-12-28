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Покалечил случайного прохожего: полицейские задержали стрелка с улицы Широкой — видео беспорядочной стрельбы

Сибиряк хотел наказать обидчика, но попал в другого мужчину

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Конфликт вспыхнул у развлекательного заведения на улице Широкой, какого именно — в полиции не уточняют

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Сотрудники полиции установили личность и задержали новосибирца, который покалечил случайного посетителя ночного клуба на улице Широкой.

15 октября задержанный, сидя в машине возле клуба, повздорил с человеком на улице. После этого, по данным полиции, он воспользовался травматическим пистолетом. Но стрелявший попал не в оппонента, а в мужчину, который стоял рядом и не имел отношения к конфликту.

— Пострадал 42-летний граждан, ему был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.

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Момент стрельбы зафиксировала камера

Видео: ГУ МВД НСО

Стрелку 20 лет, он живёт в Ленинском районе, сейчас мужчина находится под домашним арестом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В середине декабря красноярец устроил стрельбу из автомата в одном из дворов ради красивого кадра на смартфон.

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