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Неизвестный мужчина выстрелил в новосибирца на «Родниках» и сбежал — его ищет полиция

Пуля попала в руку потерпевшего

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Инцидент произошел 23 декабря

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В Новосибирске полиция ищем мужчину, который выстрелил в сибиряка. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 23 декабря в жилмассиве «Родники».

— В полицию поступило сообщение по факту конфликта, на место выезжали сотрудники ведомства. Как пояснил потерпевший, во время конфликта неизвестный выстрелил ему в руку. В настоящее время устанавливается личность второго участника конфликта, — пояснили в МВД.

В полиции отметили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался. По этому факту проводится проверка.

Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на очевидицу событий, инцидент произошел на 3-м этаже одного из бизнес-центров на «Родниках». По словам женщины, она увидела, что двое мужчин конфликтуют, затем один из них достал пистолет и выстрелил в другого. После произошедшего сибиряк, у которого было оружие, скрылся.

Ранее полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу на улице Островского. Сибиряку грозит суд за стрельбу вне отведенных для этого мест.

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