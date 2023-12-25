Неизвестный мужчина выстрелил в новосибирца на «Родниках» и сбежал — его ищет полиция

В Новосибирске полиция ищем мужчину, который выстрелил в сибиряка. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 23 декабря в жилмассиве «Родники».
— В полицию поступило сообщение по факту конфликта, на место выезжали сотрудники ведомства. Как пояснил потерпевший, во время конфликта неизвестный выстрелил ему в руку. В настоящее время устанавливается личность второго участника конфликта, — пояснили в МВД.
В полиции отметили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался. По этому факту проводится проверка.
Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на очевидицу событий, инцидент произошел на 3-м этаже одного из бизнес-центров на «Родниках». По словам женщины, она увидела, что двое мужчин конфликтуют, затем один из них достал пистолет и выстрелил в другого. После произошедшего сибиряк, у которого было оружие, скрылся.
Ранее полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу на улице Островского. Сибиряку грозит суд за стрельбу вне отведенных для этого мест.