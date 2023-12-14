Полицейские нашли оконного стрелка из новосибирского ЖК «Галактика»

— Гражданин был задержан и доставлен в Отдел полиции для разбирательств. Доставленным оказался 33-летний житель Дзержинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что 10 декабря в вечернее время мужчина, находясь у дома по улице Островского, выстрелил из травматического пистолета. В результате действий правонарушителя никто не пострадал, — уточнили в МВД.

