Полицейские нашли оконного стрелка из новосибирского ЖК «Галактика»

Полицейские установили личность мужчины, который стрелял из травматического пистолета из окна ЖК «Галактика» на улице Островского 10 декабря. Мужчине грозит суд за стрельбу вне отведенных для этого мест, сообщили 14 декабря в полиции Новосибирской области.
— Гражданин был задержан и доставлен в Отдел полиции для разбирательств. Доставленным оказался 33-летний житель Дзержинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что 10 декабря в вечернее время мужчина, находясь у дома по улице Островского, выстрелил из травматического пистолета. В результате действий правонарушителя никто не пострадал, — уточнили в МВД.
Судя по видео, которое мы опубликовали ранее, сибиряк произвел минимум четыре выстрела.
Протокол за нарушение ч.2 ст.20.13 КоАП рассмотрит мировой суд Дзержинского района. Санкция за стрельбу в населенных пунктах предусматривает штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия или без нее, а также запрет на хранение и ношение оружия от 1,5 до 3 лет.
Ранее полиция начала проверку после сообщения о стрельбе в ЖК «Снегири». Инцидент произошел 8 декабря на Курчатова, 18.