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В Новосибирске разборки в ЖК Снегири закончились стрельбой — инцидент попал на видео

Полиция начала проверку

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Конфликт произошел на улице Курчатова

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В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о стрельбе в ЖК Снегири. Информация о конфликте появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Информация по выявленной публикации зарегистрирована в установленном порядке. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск»

В посте говорится, что инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря на Курчатова, 18. По кадрам видно, что в конфликте участвуют трое мужчин.

— Прошлым вечером на Курчатова, 18 соседи выясняли отношения. Накал страстей привёл к тому, что один из них вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов, — говорится в посте.

Ранее в Новосибирске водитель черного «Лексуса» открыл стрельбу во время разборок с водителем грузовика. Парню не понравилось, как «Газель» была припаркована.

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