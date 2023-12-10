«Хорошо, что детей на пути не было, а то бы убил»: новосибирец устроил стрельбу в ЖК «Галактика» — видео

Как рассказала НГС очевидица событий Екатерина, инцидент произошел в 18:43. По словам сибирячки, стрельбу устроил один из жителей многоэтажки.



— Он зашел в калитку, шел через весь двор и стрелял. Сколько раз выстрелил, точно сказать не могу. Контрольный выстрел сделал с крыльца. Это сосед, живет он в этом доме. Затем он поднялся в квартиру и закрылся. Приезжали полиция и ОМОН, они стучали и звонили в дверь, но он не открыл. Так и не дождавшись его, они уехали. Теперь стало страшно жить в таком месте. Хорошо, что детей на пути не было, а то бы убил, — пояснила Екатерина.