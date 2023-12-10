freedom
СЕЙЧАС -28°С
Пробки 0/10
usd 91.64
eur 98.84
СрочноКогда в Новосибирске потеплеет? Прогноз на неделю
Все новости
Все новости

«Хорошо, что детей на пути не было, а то бы убил»: новосибирец устроил стрельбу в ЖК «Галактика» — видео

Полиция начала проверку

2 385

Инцидент произошел на Николая Островского, 195

Поделиться

В Новосибирске вечером 10 декабря мужчина устроил стрельбу во дворе дома на Николая Островского, 195. Судя по видео, которое опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black», сибиряк произвел минимум четыре выстрела.

Как рассказала НГС очевидица событий Екатерина, инцидент произошел в 18:43. По словам сибирячки, стрельбу устроил один из жителей многоэтажки.

— Он зашел в калитку, шел через весь двор и стрелял. Сколько раз выстрелил, точно сказать не могу. Контрольный выстрел сделал с крыльца. Это сосед, живет он в этом доме. Затем он поднялся в квартиру и закрылся. Приезжали полиция и ОМОН, они стучали и звонили в дверь, но он не открыл. Так и не дождавшись его, они уехали. Теперь стало страшно жить в таком месте. Хорошо, что детей на пути не было, а то бы убил, — пояснила Екатерина.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по этому факту проводится проверка.

— В полицию поступили сообщения о стрельбе. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводится проверка, — пояснили в ведомстве.

Ранее полиция начала проверку после сообщения о стрельбе в ЖК «Снегири». Инцидент произошел 8 декабря на Курчатова, 18.

По теме

СтрельбаЖК ГалактикаНовосибирскПолиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter