«Хорошо, что детей на пути не было, а то бы убил»: новосибирец устроил стрельбу в ЖК «Галактика» — видео

В Новосибирске вечером 10 декабря мужчина устроил стрельбу во дворе дома на Николая Островского, 195. Судя по видео, которое опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black», сибиряк произвел минимум четыре выстрела.
Как рассказала НГС очевидица событий Екатерина, инцидент произошел в 18:43. По словам сибирячки, стрельбу устроил один из жителей многоэтажки.
— Он зашел в калитку, шел через весь двор и стрелял. Сколько раз выстрелил, точно сказать не могу. Контрольный выстрел сделал с крыльца. Это сосед, живет он в этом доме. Затем он поднялся в квартиру и закрылся. Приезжали полиция и ОМОН, они стучали и звонили в дверь, но он не открыл. Так и не дождавшись его, они уехали. Теперь стало страшно жить в таком месте. Хорошо, что детей на пути не было, а то бы убил, — пояснила Екатерина.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по этому факту проводится проверка.
— В полицию поступили сообщения о стрельбе. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводится проверка, — пояснили в ведомстве.
Ранее полиция начала проверку после сообщения о стрельбе в ЖК «Снегири». Инцидент произошел 8 декабря на Курчатова, 18.