Дворовый «Тетрис»: коллапс на Дуси Ковальчук — у жителей почти не осталось действующих проездов

Жители улиц Овражная и Дуси Ковальчук оказались фактически заперты в своих дворах. Люди, живущие неподалеку от сквера «Лучистый», рассказывают, что у них остался только один действующий проезд. Но и с ним возникла проблема: дорога настолько узкая, что иногда машины не могут разъехаться друг с другом, и стоят в пробках. Водители опасаются, что если вдруг на проезде произойдет авария, то они окажутся «заблокированными». Корреспондент НГС Анастасия Бичакова поговорила с жителями и побывала во дворах в районе «Лучистого».
«Тетрис» на Заельцовке
Дворы в районе сквера «Лучистый» — будто отдельный город, в котором кипит своя жизнь. Здесь десятки домов, абсолютно не похожих друг на друга: есть и хрущевки, и новые высотки. Тут оборудована зона отдыха со скамейками, в шаговой доступности — метро и магазины.
В этих дворах я побывала впервые. И на первый взгляд у меня — как у человека родом не из Новосибирска — не возникло вопросов к инфраструктуре, мол: «Ну а что? Всё ведь для жизни имеется». Но, примерно час походив по закоулкам, я всё-таки обратила внимание на проблему: для многочисленных машин здесь почти не осталось проездов.
По моим наблюдениям, большинство водителей, в том числе с улицы Овражной, выезжают к площади Калинина вдоль пятиэтажек на Дуси Ковальчук, 266/4 и 266/5. Но не всё так просто. Дорога — узкая и переполненная. На одной ее половине парковка, а по другой медленно проезжает сразу по несколько машин.
Я наблюдала за тем, как сразу три автомобиля пытаются разъехаться друг с другом на участке шириной 3–4 метра. Один водитель остановился и уступил место двум другим. Те в свою очередь не спеша поехали гуськом — чтобы не задеть капот или бампер того, кто их пропускал. Всё это напомнило игру в «Тетрис».
Представительница ТСЖ «Лучистый» и жительница одного из домов на Дуси Ковальчук рассказала, что раньше движение во дворах было односторонним. Теперь — двустороннее, и машины вынуждены как-то разъезжаться.
А как поедет скорая?
Узкие дороги и нехватка действующих проездов на «Лучистом» — это проблема, которая касается и автомобилистов, и тех, у кого вообще нет машины. По словам жительницы ЖК «Эрмитаж» на Овражной, 3 Екатерины сейчас проезд на Дуси Ковальчук, 266/5 — фактически единственный, доступный жителям соседних домов. Девушка предполагает, что если там произойдет ДТП, то люди рискуют остаться «заблокированными» в своих дворах.
То, что автомобилисты не смогут заезжать и уезжать с территории — лишь полбеды, отметила Екатерина.
— В случае чего, как будут заезжать пожарные и скорая? — переживает она и добавляет, что проблема с проездом габаритного транспорта обострена уже сейчас.
Чтобы выехать на Красный проспект или вернуться домой, жителям приходится преодолевать локальные пробки. При этом им ещё приходится маневрировать так, чтобы не задеть чужие машины на узких проездах.
— Бывает, что мы стоим [в пробках] по 5–10 минут. Рядом с ЖК находится школа (лицей № 159. — Прим. ред.): люди привозят и забирают детей. Плюсом к этому жители паркуют свои автомобили на буквально единственном проезде, — объясняет Екатерина. — Да, если машина большая, то проезжаешь впритирку. А иногда мы даже не можем разъехаться.
Она указала и на проблему со шлагбаумами, которые ставят на парковках у домов. Во дворах рядом со сквером «Лучистый», в том числе на Дуси Ковальчук, 266/4 и 266/5, их и правда множество.
Руководитель Федерации автовладельцев в Новосибирске Вячеслав Ашурков заметил на это, что Жилищный Кодекс не запрещает жителям многоквартирных домов огораживать свою территорию.
— Они могут сделать это после того, как вынесут такое решение на общем собрании собственников, — пояснил эксперт. — Хотя если остался только один проезд к зданию, то оформляется право сервитута — и в таком случае все-таки придется пускать людей, которым нужно проехать.
В управляющей компании «НЖК» на момент подготовки материала не смогли подробно прокомментировать дорожный «конфликт». Одна из сотрудниц управляющей компании сообщила лишь, что к ним жалоб не поступало.
Кому еще несладко
Со слов Екатерины, недавно в ее двор на Овражной не смог приехать мусоровоз. Мусорные контейнеры, уверяет она, стояли переполненными, и из-за ветра мусор разлетался по округе.
На улице Дуси Ковальчук, 272/1, где расположена клиника сети «Здравица», есть еще один проезд. Но, утверждает женщина, там расположена парковка. К тому же, дорога со стороны двора во время подготовки публикации оказалась закрыта на ремонт.
НГС обратился за комментарием в «Здравицу». Там подтвердили наличие парковки, которой пользуются сотрудники учреждения и пациенты, и заверили, что не имеют отношения к ремонту проезда. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто проводит работы и когда их планируют закончить.
Кто виноват?
Вячеслав Ашурков убежден, что основная причина таких проблем — в градостроительной политике Новосибирска и, вероятно, в сложившейся с годами культуре парковки. Эксперт согласен с тем, что от проблемы могут страдать как водители, так и те, кто не владеет машиной.
— Нередко в старых дворах узкие проезды. Да, конечно, есть программа «Комфортная городская среда», но в ней участвуют далеко не все дома. И получается, что припаркованные машины мешают движению остального транспорта, но по факту никто ничего не нарушает. Думаю, это уже культура парковки, — рассуждает эксперт. — Однозначно за последние годы [в городе] выросло количество автомобилей. Точечная застройка цветет махровым цветом. Нагрузка привела к тому, что в микрорайонах много машин. Куда деть транспорт? Может, около дома есть подземная парковка, а, может, и подземный паркинг. Людям нужно доехать до работы, оставить машину, а потом вернуться. Конфликт стал возникать, когда застройщики стали получать разрешения на так называемую точечную застройку: юридически строить можно, но по-человечески ставить там дома нельзя. От этого страдают в большей степени «аборигены» — люди, у которых дома стоят с советского времени, и которые живут там больше 40–50 лет. Дело в том, что транзитный транспорт к домам создает дополнительную нагрузку на существующую транспортную сеть в микрорайонах.
Кстати, кроме узких дорог, водителей может подставлять чехарда с дорожными знаками и неотлаженная работа светофоров. Эксперт посоветовал забыть, что «вы ездите 20 лет».