Дворовый «Тетрис»: коллапс на Дуси Ковальчук — у жителей почти не осталось действующих проездов

«Тетрис» на Заельцовке

Дворы в районе сквера «Лучистый» — будто отдельный город, в котором кипит своя жизнь. Здесь десятки домов, абсолютно не похожих друг на друга: есть и хрущевки, и новые высотки. Тут оборудована зона отдыха со скамейками, в шаговой доступности — метро и магазины.



В этих дворах я побывала впервые. И на первый взгляд у меня — как у человека родом не из Новосибирска — не возникло вопросов к инфраструктуре, мол: «Ну а что? Всё ведь для жизни имеется». Но, примерно час походив по закоулкам, я всё-таки обратила внимание на проблему: для многочисленных машин здесь почти не осталось проездов.

