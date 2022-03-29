«Забудьте, что ездите 20 лет»: как чехарда с дорожными знаками подставляет водителей в Новосибирске

В Новосибирске постоянно со знаками какая-то чехарда. Казалось бы, что проще? Выполняй требования федерального закона (ФЗ от 29.12.2017 N 443-ФЗ), и все будет хорошо. Причем хорошо для всех, и для водителей — которые получат понятную организацию дорожного движения, и для городских властей — которые сейчас вынуждены постоянно реагировать на предписания инспекторов дорожного надзора ГИБДД.



Вместо этого в нулевые годы мэрия и ГИБДД согласовали так называемые схемы организации дорожного движения. Неоднократные обращения граждан и общественных организаций в мэрию и прокуратуру ни к чему не привели: прокуратура перенаправляла обращения в мэрию, и на этом все.

Сейчас ситуация меняется. В 2021 году «Городской центр организации дорожного движения» отыграл конкурс на создание «Проекта организации дорожного движения» (ПОДД) для некоторых улиц Новосибирска. Но тема эта очень затратная, а значит, и до окончания получения этого проекта для всей улично-дорожной сети Новосибирска еще очень далеко.