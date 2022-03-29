«Забудьте, что ездите 20 лет»: как чехарда с дорожными знаками подставляет водителей в Новосибирске

Проблемы водителям в Новосибирске создают не только разбитые дороги, но и развешанные как попало знаки и не отлаженная работа светофоров. Усугубляют ситуацию и новые правила дорожного движения, которые периодически вводят законодатели. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков в авторской колонке объясняет, как решить проблему с висящими как попало знаками, кто за это должен отвечать и как новые правила фотофиксации и работы эвакуаторов могут испортить жизнь водителям.
В Новосибирске постоянно со знаками какая-то чехарда. Казалось бы, что проще? Выполняй требования федерального закона (ФЗ от 29.12.2017 N 443-ФЗ), и все будет хорошо. Причем хорошо для всех, и для водителей — которые получат понятную организацию дорожного движения, и для городских властей — которые сейчас вынуждены постоянно реагировать на предписания инспекторов дорожного надзора ГИБДД.
Вместо этого в нулевые годы мэрия и ГИБДД согласовали так называемые схемы организации дорожного движения. Неоднократные обращения граждан и общественных организаций в мэрию и прокуратуру ни к чему не привели: прокуратура перенаправляла обращения в мэрию, и на этом все.
Сейчас ситуация меняется. В 2021 году «Городской центр организации дорожного движения» отыграл конкурс на создание «Проекта организации дорожного движения» (ПОДД) для некоторых улиц Новосибирска. Но тема эта очень затратная, а значит, и до окончания получения этого проекта для всей улично-дорожной сети Новосибирска еще очень далеко.
Для чего нужны проекты ОДД? Именно в них вся информация о конкретном участке улично-дорожной сети. ПОДД позволяет правильно расположить дорожные знаки, разметку, светофоры и элементы дорожного освещения, а также увеличивает безопасность и пропускную способность дороги.
Далее на конкретных примерах я покажу, как важно иметь ПОДД.
Перекресток улиц Красный проспект и Аэропорт
Все едут по старинке, думая, что Красный проспект — главная дорога. Но при этом знаки, подтверждающие, что Красный проспект является главной дорогой (2.1 и 8.13) — отсутствуют. При этом на выезде с улицы Аэропорт установлен знак 2.4 «Уступи дорогу». Но в случае отсутствия по какой-либо причине знака «Уступи дорогу» с улицы Аэропорт перекресток с Красным проспектом становится перекрестком равнозначных дорог и водители обязаны руководствоваться правилом разъезда по помехе справа.
Недавно в этом месте произошло ДТП: водитель такси выехал со стороны улицы Аэропорт поперек Красного проспекта, и с его автомобилем совершил столкновение водитель автомобиля, едущего по Красному проспекту. Инспекторы ГИБДД на схеме отметили отсутствие знаков приоритета и, как мне стало известно, на разборе виновником определили водителя, едущего по Красному проспекту.
Улица Салтыкова-Щедрина от улицы 1905 года до Железнодорожной
Она долгое время не была оборудована знаком, ограничивающим скорость движения, что привело к серьезному ДТП из-за явного превышения скорости на дороге внутри жилого квартала.
Улица Вокзальная магистраль перед пересечением с проспектом Димитрова
Летом 2021 года Вокзальная магистраль вдруг стала 3-полосной, а именно столько висело знаков 5.15.2 «Направления движения по полосам». При этом дорожная разметка соответствовала 4 полосам.
Во всех этих случаях достаточно было иметь ПОДД, чтобы, сверившись с ним, установить, восстановить или убрать дорожные знаки, а не ждать, когда кто-нибудь из числа активных граждан сможет поправить ОДД.
Далее о важных изменениях в правилах дорожного движения.
Постановление Правительства от 31.12.2020 изменило порядок предупреждения о наличии на дороге камер фотовидеофиксации. Прежний знак 8.23 устанавливался перед всеми камерами на дорогах.
Ранее, если у водителя на его пути было 5 камер, то 5 предупреждающих знаков перед ними и стояло. Теперь новый знак 6.22 информирует о том, что фиксация нарушений производится на данном участке дороги. То есть начиная с 1 сентября 2021 года водитель видит такой знак один раз при въезде в населенный пункт. При этом камера или камеры могут быть установлены в населенном пункте в любом месте.
К слову сказать, есть мнение, что по принципу зоны действия знака «Фотовидеофиксация» следует применить и другой, злободневный для многих автолюбителей, знак 8.24 «Работает эвакуатор». То есть ставить его в начале населенного пункта и иметь возможность эвакуировать автомобиль, нарушивший правила парковки, в любом месте населенного пункта. Но пока это только разговоры.
У этого варианта есть и положительные стороны. Как, например, возможная эвакуация с печально известной Вокзальной магистрали,16, где постоянное нарушение правил парковки создает серьезные помехи для движения. При этом отсутствует табличка «Работает эвакуатор». Но могут быть и отрицательные последствия — право оценить необходимость погрузки автомобиля на эвакуатор и отвезти его на штрафстоянку будет у конкретного исполнителя, и все будет зависеть от его личного понимания ситуации.
Напоследок, выскажу свое мнение касательно безопасного движения. Внимательно следите за разметкой и знаками, забудьте, что вы ездите по данной дороге каждый день и уже 20 лет: организация дорожного движения может поменяться, а вы едете по старинке. Все это чревато нарушениями ПДД и, как следствие, получением штрафов с камер фотовидеофиксации нарушений, а также повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с травмами и другими последствиями для участников.
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