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Город На Михайловскую набережную привезли скамейки — когда закончат готовить парки к лету

На Михайловскую набережную привезли скамейки — когда закончат готовить парки к лету

В этом году на набережной появится новая карусель

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Рабочих заметили сегодня, 17 апреля

В Новосибирске сегодня, 17 апреля, на Михайловскую набережную привезли скамейки. Их установку заметил читатель НГС.

— Мы видим, наконец-то устанавливается хорошая погода и жители уже пошли в наши парки, поэтому мы сейчас готовимся уже к летнему сезону, — отметила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Больше времени может занять приемка аттракционов. Их должны проверить эксперты перед открытием. В этом году на Михайловской набережной появится новая карусель.

— У нас много мероприятий различных будет планироваться и на Михайловской набережной и в парке «Арена» в этом году. У нас будет проходить один из всероссийских дней молодежи — парк Арена основной площадкой будет. Потом 12 июня, в День России, мы будем вместе с соцсетью ВК проводить большое мероприятие, — перечислила Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, сейчас власти стремятся, чтобы каждый парк города получил свое индивидуальное звучание.

На этой неделе в Новосибирске возобновили работы по благоустройству Первомайского сквера. Фонтан «Мишка» будет сдан в эксплуатацию уже в конце апреля.

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Набережная Лето Скамейки Новосибирск
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