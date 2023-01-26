На что Влад Кадони променял «Дом-2»: бывший ведущий стал участником мистического шоу на ТВ-3

— Действительно, в декабре был снят «пилот» одной программы для ТВ-3. Пока его монтировали, пока обсуждали, уже новый год наступил. Сейчас будем решать накопившиеся вопросы. Пока не могу углубляться в подробности, но то, что зритель канала ТВ-3 в этом году меня увидит, — это бесспорно. Возможно, что и на других каналах, потому что переговоры уже идут, — рассказал изданию «СтарХит» Влад Кадони.