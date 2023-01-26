На что Влад Кадони променял «Дом-2»: бывший ведущий стал участником мистического шоу на ТВ-3

Покинувший телепроект «Дом-2» сибиряк Влад Кадони появился на телеканале ТВ-3 в шоу «Наследники и самозванцы». Это первое реалити-шоу в жанре детектива, где 18 звезд российского шоу-бизнеса (среди которых Кадони) будут бороться за наследство таинственного миллионера в размере
Кадони уволился с должности ведущего проекта «Дом-2» в декабре прошлого года, причиной стали изменившиеся условия контракта — стороны не смогли договориться.
— Действительно, в декабре был снят «пилот» одной программы для ТВ-3. Пока его монтировали, пока обсуждали, уже новый год наступил. Сейчас будем решать накопившиеся вопросы. Пока не могу углубляться в подробности, но то, что зритель канала ТВ-3 в этом году меня увидит, — это бесспорно. Возможно, что и на других каналах, потому что переговоры уже идут, — рассказал изданию «СтарХит» Влад Кадони.
Среди прочих участников шоу засветился еще один сибиряк — Давид Манукян. Шоумен активно проявляет себя в разных шоу на федеральных каналах. В конце прошлого года он занял второе место на проекте «Маска. Танцы», где танцевал в костюме пипидастра.