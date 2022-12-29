«Обсуждали контракт — не договорились»: Влада Кадони уволили из «Дома-2» — он вел шоу 7 лет

— Не дуйтесь на меня, пожалуйста, за резкость, прямоту и иногда язвительные шуточки, за всё это время по пальцам одной руки можно пересчитать людей, к которым я искренне относился плохо. Я реально очень люблю интересных и ярких людей, даже если с ними сложно общаться! А вы молодцы! Так как держат мой удар участники «Дома-2», не держит удар никто! Я буду по вам скучать, и по бывшим, и по нынешним. Вообще буду скучать по «Дому-2». Отдельно хочется сказать большое человеческое люблю и спасибо своим коллегам!!! Они дали мне очень много, многому научили, я уверен, что мы еще будем общаться не один год! — пишет Кадони в посте.