«Обсуждали контракт — не договорились»: Влада Кадони уволили из «Дома-2» — он вел шоу 7 лет

Несколько недель в сети ходили слухи о том, что Влад Кадони (выходец из Новосибирска, настоящее имя Виктор Голунов) может покинуть «Дом-2». Сегодня информация подтвердилась — бывший ведущий лично сообщил о своем уходе в аккаунте соцсети.
— Дорогие друзья, официально и открыто сообщаю всем, что больше не являюсь ведущим телепроекта «Дом-2». Прошу не искать в этом каких-то подоплек, интриг и подводных камней. Всё очень прозаично. Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все. Такое бывает. Любые другие причины — это уже из серии теории заговоров, — написал бывший ведущий в своем аккаунте.
Влад также обратился к участникам реалити-шоу, он попросил не держать на него зла из-за колких замечаний в их адрес, а также поблагодарил коллег за совместную работу и выразил надежду на то, что они будут продолжать общаться.
— Не дуйтесь на меня, пожалуйста, за резкость, прямоту и иногда язвительные шуточки, за всё это время по пальцам одной руки можно пересчитать людей, к которым я искренне относился плохо. Я реально очень люблю интересных и ярких людей, даже если с ними сложно общаться! А вы молодцы! Так как держат мой удар участники «Дома-2», не держит удар никто! Я буду по вам скучать, и по бывшим, и по нынешним. Вообще буду скучать по «Дому-2». Отдельно хочется сказать большое человеческое люблю и спасибо своим коллегам!!! Они дали мне очень много, многому научили, я уверен, что мы еще будем общаться не один год! — пишет Кадони в посте.
Напомним, что Кадони являлся ведущим реалити-шоу с 2015 года, а до этого пробовал себя в качестве участника проекта. На площадке Влад пытался строить отношения с двумя участницами — Нелли Ермолаевой и Инной Воловичевой, но не преуспел ни с одной, ни со второй. Зрителям «Дома-2» он запомнился своими экстравагантными выходками и резкими комментариями по поводу новых участников. В выпусках шоу зрители наблюдали, как Кадони бесконечно скандалит и задирает других участников, собирая на них компроматы. В 2011 году Кадони покинул съемочную площадку как участник.
Известно, что Кадони уже работает над запуском нового телепроекта. Звездные друзья поддержали его в комментариях. «Очень будет тебя не хватать. Все сказала тебе лично», — написала другая ведущая проекта Ксения Бородина. «Харизма, свой фирменный стиль, профессионализм, IQ и умение разбираться в людях — это всё ты», — отозвался о Владе бывший участник проекта и его ведущий Андрей Черкасов.
Вместо Кадони в качестве ведущего телепроекта остался другой новосибирец — Давид Манукян, об этом стало известно весной прошлого года.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.