Пачка мыла — уже помощь: две подруги, мама в декрете и жена дьякона дают вторую жизнь ненужным вещам — и выручают десятки людей

Проект «Есть дело» помогает более чем 30 организациям и семьям в Новосибирске и области Источник: Дарья Попова











Однажды неравнодушная к чужим судьбам девушка написала в социальных сетях сообщение: «Ребят, есть дело!» и разослала его. Другая девушка, желая поддержать инициативную подругу, согласилась помочь всем, чем сможет, — так в Новосибирске появился благотворительный проект социальной помощи. Сегодня «Есть дело» — это склад полезных вещей, которые волонтеры увозят нуждающимся: одежда, книжки, игрушки, детский транспорт, продукты. Корреспондент НГС познакомилась с основательницей проекта Дарьей Поповой и ее коллегами — девушки рассказали, как присоединились к проекту и почему благотворительность стала для них частью жизни.



Что такое социальный склад

Скажем простыми словами — это распределительный центр. Люди приносят ненужную одежду, игрушки, мебель, детские коляски, велосипеды и самокаты, спортинвентарь, медицинские уходовые средства (костыли, инвалидные коляски). Всё подряд сотрудницы центра не берут — только то, что востребовано и в хорошем состоянии.

Вещи сортируются вручную — волонтеры раскладывают их по коробкам и мешкам, а затем развозят по заявкам согласно спискам: паллиативные центры, дома милосердия, центры для людей с ментальными нарушениями, много вещей отправляются в дома к малообеспеченным семьям.

Основательница склада Дарья Попова начинала с небольшой акции для поддержки ветеранов ВОВ, она писала сообщения знакомым: «Ребята, есть дело». Люди откликались, появилась группа во «ВКонтакте», пошли подписчики. Стихийное волонтерство превратилось в благотворительный проект, который существует в формате инициативной группы уже четыре года. Основной состав «Есть дело» — команда из десяти человек. У каждого своя налаженная жизнь, семья, круг общения, есть основная работа, но объединяет их одно: готовность помогать.

Сейчас на базе «Есть дело» помимо склада существует лекторий, где волонтеры рассказывают о значимости своей работы и тем самым вовлекают людей извне в благотворительность. Недавно появился небольшой магазин формата «секонд». Все вырученные с дочерних проектов средства идут на поддержание склада.

Склад работает 3 дня в неделю, сотрудницы выходят на смену по 3 часа Источник: Дарья Попова











Также Дарья и ее команда занимаются экопросветительской деятельностью: принимают батарейки, крышки и прочие материалы, которые могут нанести вред окружающей среде. Волонтер поделилась, что мечтает открыть большой экоцентр с различными благотворительными инициативами — это будет площадка с кофейней, мастерской, магазином экотоваров.



Социальный склад существует на личные средства Дарьи, ее коллег, а также на пожертвования от неравнодушных людей. В месяц содержание обходится примерно в 50 тысяч рублей: аренда, расходные материалы, оплата услуг грузчиков и водителей.

В планах у Дарьи Поповой зарегистрировать свой проект как АНО — она начала готовить документы. «Есть дело» сотрудничает более чем с 30 организациями, имеет налаженную систему, логистику, у проекта хорошая репутация — поэтому Дарье хочется узаконить свою деятельность.

— Мы хотим расширяться, увеличить финансирование, найти помещение побольше. Люди не приносят нам по одному пакету, их много, в день может прийти около 60 человек, мы видим ежемесячный рост приносимых вещей, видим рост запросов, — объясняет Дарья.

О благотворительности — Дарья Попова

Загруженные полезными вещами «газели» уезжают в разные уголки новосибирской области Источник: Дарья Попова











Помогать людям на самом деле просто. Можно принести ненужное, но чистое постельное белье — кому-то оно еще послужит. Пачка мыла или зубная щетка, даже отправленные по номеру карты 100 рублей — всё это уже помощь. Дарья говорит, что нечто большое состоит из малого. Представителям бизнеса не обязательно жертвовать большую сумму — 5000 рублей тоже деньги, на которые можно купить много полезного, например подгузники и шампуни.



Дарья Попова уверена: вовлекать новеньких в историю благотворительности лучше всего через позитивные истории.

— Люди приходят к нам по разным причинам. Кто-то сам оказывается в сложной ситуации, узнаёт о нас через соцсети или через знакомых, присоединяется. К нам пришел мужчина, понял по разговорам, что у нас есть потребность в «газелях» и стал помогать нам абсолютно безвозмездно, отказывался от возмещения средств на бензин, даже от чая. Потом он пропал, мы забеспокоились по-человечески. Оказалось, что он болен раком и лежит в больнице. Он сам нуждался в помощи и понимал, насколько важно помогать другим, — рассказывает Дарья.

Аня и Даша — подруги, благодаря им 4 года назад начал работу социальный склад Источник: Дарья Попова











Однажды за помощью к «Есть дело» обратилась женщина — Евдокия: попросила вещи для своих 4 сыновей. Она приехала на склад вместе с подругой, потом еще раз, а потом еще. Так в рабочем поселке Сузун появился филиал «Есть дело»: Евдокия и Ольга организовали социальный склад в гараже и теперь одевают не только местных, но и ездят в ближайшие деревни и даже в Алтайский край.



У самой Дарьи потребность помогать с самого детства. В ее семье много читали, а в книгах часто говорится о добре, дружбе и нравственных ориентирах, ребенок растет с пониманием, что взаимопомощь — это часть жизни.

— Для меня «Есть дело» — это работа. Где-то есть потребность, где-то есть ресурс, который может эту потребность закрыть. Я и мои коллеги соединяем их, — объясняет сибирячка.

Свою работу Дарья сравнивает с работой врачей — циничная реакция в моменте, рефлексии потом. Пропускать через себя все истории невозможно, нужно уметь управлять эмоциями, в первую очередь решать рабочие задачи.

«Разговоры, танцы, смех и чай с эклерами», — Анна Ивницкая

Девчонки постарались создать на складе уютную домашнюю атмосферу — так выглядит комната отдыха Источник: Дарья Попова











Анна Ивницкая в проекте с самого начала — именно она сказала Дарье те самые слова поддержки, которые стали началом полезного дела.



— Я наблюдала, как у Даши зарождается идея склада, и мне захотелось поддержать подругу. У нее талант объединять людей, зажигать их идеей, создавать сообщества. Я решила помочь ей на первых порах. Первые поры идут у меня уже четвертый год. Атмосфера склада затягивает, у нас классно, — улыбается Анна.

Она искренне любит обстановку, которая сложилась на складе, любит разнообразие задач, заряжается от общения с людьми: как с волонтерами, так и со сдающими и получающими вещи.

— Самое больное для нас — это невнимание к сдаваемым вещам: дырки, пятна, запах, сданное не новое нижнее белье. Мы ведь эти вещи разбираем руками, каждую должны просмотреть, перебрать. Выходит неприятная и бесполезная работа. Жаль потраченного времени, жаль, что сдающий человек не позаботился о том, чтобы действительно вещи послужили пользой кому-то. Грубо говоря, принес нам, как на мусорку. Это часто лично задевает, — делится волонтер.

Люди привозят вещи, мебель и даже бытовую технику Источник: Дарья Попова











В первый год работы случались моменты, когда девушки понимали: нужно больше рабочих рук, больше места, более четкая система хранения. Решая эти задачи, Анна и Дарья масштабировали проект, постепенно — по мере увеличения потока людей, сдающих вещи, и по мере того, как люди узнавали об их работе.



— Первый год мы практически вдвоем с Дашей всем занимались, было тяжело, конечно. Нагрузка постоянно увеличивалась. И потом бывало тяжело, и оставить хотелось. Справлялись разговорами, смехом, танцами, песнями, чаем с эклерами. Как я чувствую, каждый кризис в итоге рождал изменения и развитие, — отметила Анна Ивницкая.

Зона ответственности Ани — это оперативная деятельность склада: формирование и отправка посылок, как больших, так и маленьких. Поддержание порядка — тоже задача Ивницкой, а еще Аня контактное лицо для всех, кто обращается к «Есть дело» по телефону.

«Какая-то обычная вещь может быть недоступна человеку», — Полина Стеценко

Между волонтерами завязалась настоящая крепкая дружба Источник: Дарья Попова











Полина почти всю беременность провела на складе. Девушка не стала задерживаться в декрете и уже через месяц после родов вернулась к своим обязанностям: дочку Полина берет с собой.



— Если честно, то сидеть дома, ничего не делая, было просто невыносимо, а на складе можно и доброе дело сделать, и с девочками пообщаться. Проживать декрет в компании намного приятнее, — говорит Полина.

Сначала сибирячка приносила на сдачу вещи и игрушки, влилась в компанию, подружилась с сотрудницами склада и осталась волонтером. На складе она разбирает и сортирует вещи, собирает посылки и занимается секондом.

Полина приходит помогать на склад вместе со своей маленькой дочкой Источник: Дарья Попова











— Всё удачно сложилось, так как в тот момент я полностью перешла на удаленную работу и спокойно могла ходить помогать на склад. Волонтерская деятельность — это способ не только помочь другим, но и получить удовлетворение от своей работы, почувствовать себя частью чего-то большего. Радостно, что эта деятельность приносит пользу. Сильно вдохновляют сообщения от благополучателей — ведь мы не всегда задумываемся, что какая-то обычная вещь, вроде пуховика или зимних ботинок, может быть просто недоступна человеку на данный момент, и ему приходится выбирать, что купить — пуховик или дрова на зиму, — рассказывает Полина.



«Людям порой стыдно поделиться болью», — Светлана

Светлану в жизнь социального склада привела личная история — она родилась и выросла в неблагополучной семье. Ее отец был афганцем и очень много пил.



— Мы жили в такой — достаточно нищей обстановке, скажем так. Поэтому я прекрасно понимаю, каково это — быть в глубокой нужде, не иметь возможности достать теплые вещи, купить еды, ложиться спать голодным. Не хочу, чтобы это звучало драматично, но эта изнанка мне знакома. Людям порой стыдно поделиться болью, потому что другие это плохо воспримут — многие живут в нужде и никак не обозначают это, — рассказывает Светлана.

Светлана — преподаватель английского языка, в свободное от основной работы время она помогает на складе Источник: Дарья Попова











Вторая причина желания помогать — религиозные убеждения женщины. Светлана — христианка, жена дьякона церкви, она серьезно относится к Библии, верит, что есть две самые большие заповеди: возлюбить Господа Бога превыше всего и возлюбить ближнего, как самого себя. К вере она пришла осознанно — в 19 лет, а в 20 лет приняла крещение.



— Мне очень приятно и радостно, что я могу кому-то помогать, даже если я этих людей не увижу лично. Я считаю, что это огромное благословение — кому-то облегчить проживание сложных ситуаций. Наверное, из таких соображений я решила этим проектом заниматься, — объясняет Светлана.



Женщина вдохновилась идеей проекта. Как и многие, сначала она привозила вещи, а потом стала волонтером на постоянной основе — на складе она уже 2 года. Подкупила дружеская обстановка: трудиться вместе с единомышленниками — приятно.



«Не все нуждающиеся — маргинальные личности»

Принимающих помощь Дарья и ее коллеги называют благополучателями. Они часто переживают, что возьмут лишнего, стесняются рассказывать о своем положении, привыкшие быть один на один со своей бедой. Истории у всех разные и одновременно похожи: многодетность, заболевания, малообеспеченность, одиночество.



— В нашем обществе присутствует социальная стигматизация. Чаще всего люди думают, что нуждающиеся — это маргинальные личности, которые сами виноваты в случившемся. Чем больше мы работаем, тем больше понимаем, что это не так, особенно когда общаемся с коллегами из НКО, к примеру из «Дома милосердия» — пожилые люди попадают туда по очень разным причинам, матери не виноваты в том, что у них рождаются дети-инвалиды. Со стороны кому-то покажется: ей же платят пособие? Никогда пособия не хватит на содержание ребенка с нарушениями, ментальными или физическими. Пока одни выбирают, кто достоин помощи, а кто нет, другие страдают, а проблема не уходит, а становится невидимой, — считает Дарья Попова.



Многодетные мамы приезжают в морозы на электричке, попросив отгул, чтобы взять школьную форму для детей, неравнодушные соседи пишут сообщения об одинокой старушке, у которой нет ни продуктов, ни холодильника, жены хотят облегчить страдания онкобольных мужей и просят оказать поддержку — не сосчитать, скольким людям помогли девушки из проекта «Есть дело».



Дарья рассказывает, что на добро люди отвечают добром. Однажды на склад на автобусе ехал торт из Карпысака, который испекли дети из местного Дома культуры, присылали на Балтийскую, 35 «газель», полную овощей, килограммы клубники. Благополучателям хочется сказать спасибо по-особенному.

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