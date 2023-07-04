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«Знаем, что такое нищета». Как две сибирячки пошли за помощью, а стали помогать сами — они спасают деревенских детей

Ольга и Евдокия — многодетные мамы с непростыми судьбами, и когда-то сами остро нуждались в помощи

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Ольга Алесина и Евдокия Новикова уже год помогают нуждающимся семьям

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Ольга Алесина и Евдокия Новикова живут в поселке Сузун. Для местных жителей они вроде феи-крестной из мультика про Золушку: помогут, оденут, обуют, не дадут опустить руки в тяжелый момент жизни. Уже год женщины занимаются волонтерством и помогают малообеспеченным семьям. Обе — матери детей-инвалидов, и, как сами рассказывают, сошлись на общей беде. Однажды им самим потребовалась помощь, и они случайно вышли на социальный проект, который со временем стал для них отдушиной и любимым делом. Корреспонденты НГС поговорили с Евдокией и Ольгой о тяжелом материнстве, отсутствии денег, о неравнодушии и улыбках детей.

Каждый день Ольга Алесина крутится как белка в колесе: стирка, глажка, варка, уборка, огород, домашнее хозяйство. Женщина родилась и выросла в Сузуне, но уже не может вспомнить, когда в последний раз выбиралась на прогулку в парк или по центральным улицам. Все ее время уходит на заботу об уже взрослом сыне с задержкой развития.

— Ивану 21 год. Он как великовозрастный младенец: говорит отдельными словами, даже я порой не могу разобрать, ни одеться, ни умыться. Оставить одного его нельзя ни на секунду: или приступ, или куда-нибудь залезет, или убежит к соседям. Следим за ним по очереди с мужем, — рассказывает Ольга Алесина.

Ваня родился здоровым мальчиком, проблемы начались в возрасте 4 лет. Ольга объездила все больницы, но так и не смогла добиться вразумительного ответа от врачей.

— Мне сказали: лучше не будет, молите бога, чтобы не стало хуже. Смиритесь, живите, — рассказывает женщина. — Тяжелая умственная отсталость, нарушение норм поведения.

Выбора у Ольги не было, и со временем она смогла принять свалившуюся на семью беду и научилась жить с ней.

— А как по-другому? Своя же кровиночка. Тяжело, плачу, реву... Пыталась его на год отдать в интернат для умственно отсталых детей — в Станционно-Ояшинский, но там мне его вообще испортили, приехал никакой. Не знаю, что там с ним делали, но ребенок 5 лет катастрофически боялся воды: ни в ванную, ни в бассейн — ни в какую. До «Ояша» только видел воду — с головой нырял, а после — не затащить, истерика. Спустя годы сам залез в ванночку в огороде. После этого случая я сказала: пока я живу, дышу — он будет рядом, а помру — делайте что хотите.

Ольга и ее дети — Иван и Варвара

Ольга и ее дети — Иван и Варвара

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Отдушиной для Ольги стала ее младшая дочь Варвара. Женщине ставили бесплодие, она и не подозревала, что сможет забеременеть еще раз, но случилось как случилось — в 42 года Ольга родила второго ребенка.

— Как я боялась, но спасибо нашему врачу — она со мной прошлась по всему Новосибирску. Решила для себя: если генетики скажут, что всё хорошо — оставлю, — делится Ольга. Варе уже 9 лет, она круглая отличница, спортсменка, школьная звездочка — участвует во всех мероприятиях.

До второго декрета Ольга работала швеей, а после рождения дочери ушла и посвятила себя семье.

— Муж начал болеть, пенсионный возраст, поставили инвалидность — одному справляться с Ваней стало непросто. Раньше как было: он на работе, на пилораме, я смотрю за сыном. Я на работе — он следит. А с возрастом обоим стало тяжелее, — рассказывает женщина. — С Иваном непросто: постельное белье рвет, одежду рвет, памперсы улетают пачками. Лекарства льготные, но то дают, то не дают. Дорогостоящие — 14 тысяч рублей, хватает на месяц, считай, вся его пенсия. На одежду и еду денег уже внатяг.

Алесины перебивались как могли, пока соседка не подсказала Ольге обратиться в благотворительные фонды. «Чем черт не шутит», — подумала женщина и вбила в «Яндекс» поисковый запрос: благотворительные фонды и социальные склады. Нашла, позвонила, сказали — приезжайте.

Заручившись поддержкой соседки Дуси, Ольга поехала на социальный склад «Есть дело», даже не подозревая, как изменится ее жизнь.

— С Ольгой нас свела общая беда — у меня тоже ребенок-инвалид, с пороком сердца. Живем по соседству, поддерживаем друг друга, где я ее, где она меня. Помогаем, чем можем, — рассказывает Евдокия Новикова, мама четырех детей. — Оля говорит мне, мол, чего сидишь, поехали за компанию? Билеты льготные, может, и для твоих детей что дадут.

Евдокия и ее семья — муж и четверо сыновей

Евдокия и ее семья — муж и четверо сыновей

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Нагрузив полные сумки, женщины вернулись домой радостными. Во второй раз их пригласили уже на других условиях: дескать, приезжайте, выбирайте сами, что нужно — на доверии.

— У меня сестра должна была вот-вот родить, я ей пеленок, распашонок, погремушек набрала, даже маме нашлась теплая одежда, — рассказывает Евдокия. — Разговорились с девчонками со склада, по-человечески, как есть. Они нас спросили, много ли в Сузуне таких семей и сможем ли мы раздать вещи, если к нам отправят «ГАЗель». Мы сначала засомневались, никогда таким не занимались, но семей-то нуждающихся у нас правда много. Согласились.

«ГАЗель» раздали за 3–4 дня. Вещи сгрузили в гараж к Евдокии, приходили знакомые и знакомые знакомых, матери-одиночки, пенсионеры.

— Остатки Оля в церковь отвезла. А сколько мы деревенских одели! Целую телегу загрузили, столько благодарностей было, — улыбается Евдокия.

Так неожиданно для себя две женщины стали волонтерами и смогли одеть, обуть и обеспечить всем необходимым огромное количество семей не только в Сузуне, но и в ближайших деревнях. Со склада привозят вещи, игрушки, кроватки, коляски, стульчики для кормления, бытовую химию, даже остатки обоев. Ольга и Евдокия стараются не отдавать вещи в одни и те же руки — нуждающихся много. Евдокия собирает списки, Ольга звонит на склад, а когда приезжает «ГАЗель» с вещами, обе женщины до утра сортируют их, пакуя необходимое по коробкам. Отчетность ведут для себя, в обычной тетрадке, чтобы не запутаться.

— Чай, кофе накипятим — и в путь, — рассказывает Евдокия.

Женщины записывают заявки, а потом сами сортируют вещи по коробкам

Женщины записывают заявки, а потом сами сортируют вещи по коробкам

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— На нас вышла семья из Болтово, там 10 детей. Список составили, приехали — мамочка даже не поняла сначала, что происходит. Привезли вещи, игрушки, обувь, ванночки, стул для кормления. Вы не представляете глаза детей, когда они увидели игрушки, улыбки до ушей, — делится Евдокия. — На соседней с моей мамой улице тоже многодетная семья поселилась. Мама спрашивает: «Дусь, нет у тебя чего для них?» А я: «Как нет, вон целый гараж».

Ольга и Евдокия рассказывают, что люди порой спрашивают их — платно? Не верят, что вот так может быть: приехала машина и одела детей с ног до головы.

— В Малышево бабушка с внуком-инвалидом живет, мы приехали к ней сами на рейсовом автобусе, привезли ей вещи. В Заковряжино многодетных семей много. У мужа дочь осталась одна с двумя детьми, мужа мобилизовали — ей помощь оказали. В каком кругу сами крутимся, тем и помогаем. Сами знаем, что такое нищета, люди любой помощи обрадуются, а нам приятно слышать спасибо, — говорит Ольга.

Благотворительная помощь надолго в гараже не задерживается

Благотворительная помощь надолго в гараже не задерживается

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У Евдокии и Ольги нет рекламы, отлично работает сарафанное радио. Кому-то женщины привозят вещи сами, кто-то приезжает и забирает коробки, в отдаленные деревни отправляют посылки через курьера от склада.

— «Есть дело» — это инициативная волонтерская группа и социальный склад, который существует уже почти три года. Мы принимаем вещи (одежду, обувь, книги, игрушки, технику и т. д.) в хорошем состоянии от населения, сортируем их и отправляем нуждающимся в различные организации, больницы, фонды и малообеспеченным семьям в сёла Новосибирской области и Алтайского края, — объясняет Дарья Попова, руководитель волонтерского движения.

Иногда женщины развозят вещи сами, иногда коробки увозит водитель от социального склада

Иногда женщины развозят вещи сами, иногда коробки увозит водитель от социального склада

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Ежемесячно 2–3 «ГАЗели» уезжают в сёла области: Сузун, Тогучин, Карпысак, Лекарственное. Регулярно в течение месяца с автоволонтерами отправляются посылки по городу в больницы и в различные организации.

— С одной «ГАЗели» мы можем одеть 10–12 семей. Когда машина приходит, я звоню тем, кто оставлял заявку, и говорю: такого-то числа приедет машина, ждите, — отчитывается Евдокия. За этот год они смогли одеть и обуть больше 50 детей.

Недавно женщине стали помогать ее дети — им интересно возиться с игрушками, которые присылают со склада, а старшие помогают носить сумки.

— Благодаря девочкам-волонтерам я наконец-то начала ремонт дома делать. Мы баню 4 года достроить не могли, а тут наконец-то взялись, с финансами полегче стало, — делится Ольга Алесина.

Женщины мечтают о специальном помещении, чтобы люди могли приходить и смотреть, выбирать то, что нужно. Да и зимой в гараже проблематично — не отапливается. На достигнутом Ольга Алесина и Евдокия Новикова останавливаться не собираются, хотят помочь как можно большему количеству людей.

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