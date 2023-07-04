«Знаем, что такое нищета». Как две сибирячки пошли за помощью, а стали помогать сами — они спасают деревенских детей

Ваня родился здоровым мальчиком, проблемы начались в возрасте 4 лет. Ольга объездила все больницы, но так и не смогла добиться вразумительного ответа от врачей.

— Мне сказали: лучше не будет, молите бога, чтобы не стало хуже. Смиритесь, живите, — рассказывает женщина. — Тяжелая умственная отсталость, нарушение норм поведения.

Выбора у Ольги не было, и со временем она смогла принять свалившуюся на семью беду и научилась жить с ней.

— А как по-другому? Своя же кровиночка. Тяжело, плачу, реву... Пыталась его на год отдать в интернат для умственно отсталых детей — в Станционно-Ояшинский, но там мне его вообще испортили, приехал никакой. Не знаю, что там с ним делали, но ребенок 5 лет катастрофически боялся воды: ни в ванную, ни в бассейн — ни в какую. До «Ояша» только видел воду — с головой нырял, а после — не затащить, истерика. Спустя годы сам залез в ванночку в огороде. После этого случая я сказала: пока я живу, дышу — он будет рядом, а помру — делайте что хотите.