27 декабря понедельник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 73.19
eur 82.93
Тема дняСибирячка выиграла квартиру за 16 миллионов
Все новости
Все новости

Даша, у которой «Есть дело». Как девушка меняет жизнь самых бедных людей в Новосибирске, собирая ненужные вещи

Кому нужны чужие вещи и почему не стоит их выбрасывать

1 821
6Обсудить

Поделиться

Дарья Попова уже почти 10 лет руководит волонтерским движением «Есть дело»

Дарья Попова уже почти 10 лет руководит волонтерским движением «Есть дело»

Поделиться

У людей слишком много вещей. Уже никого не удивить двумя телевизорами на семью или тремя ноутбуками в разных комнатах. Детские под завязку завалены игрушками. А если открыть шкафы и по-настоящему задуматься, сколько всего пылится на полках без дела? Да, многие из нас и рады бы расхламиться, но мало кто понимает, куда всё накопленное добро девать. Выкидывать всё-таки жалко и неэкологично, продавать сложно и энергозатратно. На самом деле, выход есть. В Новосибирске уже больше года работает социальный склад «Есть дело», который собирает чужие вещи, а затем раздает их организациям и людям, где они действительно нужны. Журналист НГС Александра Трофименко посмотрела, кто и как помогает новосибирцам, и рассказывает по-настоящему добрую историю о том, как мало иногда нужно, чтобы изменить чью-то жизнь к лучшему.

Посмотрите трогательное видео о том, как ненужные вам вещи могут сильно изменить жизнь простых людей.

Люди хотят помогать другим людям. Я абсолютно убеждена, что, живя в обществе, невозможно отводить взгляд от нуждающихся вообще без эмоций. Внутри у каждого из нас есть потребность в сопереживании и взаимопомощи. Другой вопрос, что это чувство может жить где-то там, глубоко, очень долго, но так и не вырваться наружу. «Потом помогу» — отличная фраза, которая обнадеживает и как бы оправдывает наше бездействие. Не осуждаю никого, я сама из тех, кто больше наблюдает за добрыми делами, восхищается, иногда даже произносит: «Я тоже так могу!» А внутри добавляет: «…потом».

Однако среди моих знакомых есть люди, которые не откладывают свои альтруистические желания в долгий ящик, помогая окружающим постоянно. У них также есть работы, семьи и другие обязанности, но время на хорошие дела находится всегда. Руководитель социального склада «Есть дело» Даша Попова — самый яркий для меня пример. Десять лет назад она устроила масштабное поздравление ветеранов и тружеников тыла Советского района, затем собранные ею волонтеры поздравляли семьи с детьми-инвалидами. А сегодня в арендованное ей помещение на Балтийской со всего Новосибирска свозят вещи, которые она распределяет по нуждающимся организациям и людям.

«Мы писали в соцсетях: "Ребята, есть дело"»

Как и многие истории, наша началась с разговора на кухне. В 2012 году после работы Даша с другом смотрели сюжет о поздравлении ветеранов, участвовавших в боевых действиях. Разгорелась дискуссия о том, что труженики тыла несправедливо забыты. Тогда-то и появилась идея собрать людей и на 9 Мая пойти к ним в гости.

— У нас тогда было обостренное чувство справедливости, и мы почему-то решили провести поздравление. Обратились в несколько организаций муниципальных, где нам отказали, но Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района пошел нам навстречу. Возможно, потому что мы представились студентами НГУ, но всё началось с обмана. На тот момент мы уже давно не были студентами НГУ. Но они выделили нам список из 86 фамилий. Мы разместили анонс во «Вконтакте», 83 человека вызвались стать волонтерами. И 9 Мая мы пошли в гости. Суть акции была именно подарить внимание. Весь день ребята группами ходили в гости к ветеранам, пили чай, слушали истории, играли на баянах, — рассказывает Даша Попова.

История Даши началась с помощи ветеранам и труженикам тыла Советского района

История Даши началась с помощи ветеранам и труженикам тыла Советского района

Поделиться

На следующий год волонтеры сами стали спрашивать, повторится ли акция. Да и пожилые люди передавали пожелания через социальных работников — они ждали, что ребята снова к ним придут. В 2013 году удалось поздравить 278 ветеранов. Тогда же стали поступать заявки о том, что существуют другие запросы: от помощи с продуктами до решения юридических вопросов и врачебной помощи. Пришло понимание, что помощь нужно оказывать не разово, а систематически.

— Тогда мы, недолго думая, решили называться «Есть дело». Писали в соцсетях: «Ребята, есть дело». Мы начали существовать во «ВКонтакте» как стихийное волонтерство. У нас нет и не было никогда определенной какой-то базы волонтеров. Есть запрос от НКО (некоммерческая организация. — Прим. ред.) какой-то или от частных лиц — мы пишем в группе и действуем. Со временем стали заниматься не только ветеранами, потому что поняли: у комплексного центра есть еще другие запросы. Например, стали поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья из Советского района опять же. Около 70 человек мы поздравляли. Сначала они писали письма Деду Морозу. Мы выкладывали выдержки из этих писем в группе во «ВКонтакте» с пожеланиями детей, чтобы все желающие могли исполнить эту мечту. А в течение последних чисел декабря наши волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки ходили и дарили эти подарки детям, — вспоминает девушка.

Люди приносят на склад вещи в пакетах. Когда у кого-то уходят в другой мир родственники, приносят «целые квартиры»

Люди приносят на склад вещи в пакетах. Когда у кого-то уходят в другой мир родственники, приносят «целые квартиры»

Поделиться

Потом были субботники на Обском, сборы памперсов для Дома малютки, мастер-классы от волонтеров для детей с ограниченными возможностями. В какой-то момент родители и ветераны начали писать напрямую организаторам. Речь шла о небольшой помощи: детские ботинки, подушки, верхняя одежда. Всё это также размещалось в группе, и люди начали вещи привозить. Тогда друзья из IT-компании в Академгородке предложили часть своего помещения под склад, откуда Даша и другие волонтеры выдавали людям то, что одни просили. Объемы росли, пришлось снять отдельное помещение под склад, но на тот момент, в 2015–2016 годах, ничего не вышло.

— Не совсем удобен на тот момент нам был этот формат, потому что была основная работа и маленький ребенок. Офис находился в другом микрорайоне, было сложно ездить. Мы тогда еще не придумали эту систему выдачи вещей, всё было немножечко хаотично. Идею склада пришлось оставить, — объясняет Даша. — Но в 2018 году люди опять стали очень активно предлагать вещи, мы тогда хранили коробки с вещами у друзей в йога-студии Академгородка, но четко осознали, что теперь точно нужен склад.

В 2020 году идея трансформировалась, Даша решила открыть благотворительный магазин. В данной нише в Новосибирске работает только GUSTO, однако на тот момент в Академгородке их не было. Началась подготовка: девушка откладывала деньги, составляла бизнес-план. Нашелся даже инвестор, который предложил финансировать проект. Открытие запланировали в марте, но планам помешала пандемия. Однако вещи уже начали везти. И в момент, когда открытие магазина всё же перенесли на август, пришла неожиданная новость: GUSTO заходит на Морской проспект.

— Мы отказались от идеи благотворительного магазина, но уже сняли помещение под склад. Чудом нашлось место на Балтийской, 35. Тут мы и находимся до сих пор. Туда могут приезжать люди и сдавать вещи. Тем, кто получает у нас адресную помощь, тоже очень удобно. Там рядом остановка. И мы, получается, в сентябре прошлого года наконец открыли этот склад.

Принесенные вещи распределяют по категориям, затем из них собирают посылки

Принесенные вещи распределяют по категориям, затем из них собирают посылки

Поделиться

«Открываем, а там грязные, гнилые вещи в плесени»

Сейчас социальный склад «Есть дело» работает с шестнадцатью НКО, помогает людям адресно, а также отправляет вещи нуждающимся в другие регионы. Но так масштабно было не сразу. Сначала Даша и ее помощница Аня хотели работать через Комплексный центр социального обслуживания населения.

— У них большая база малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами. Мы думали, что у нас будет работа осуществляться через них. Потом поняли, что это очень сложно, потому что это бюрократия, им необходима отчетность. Нас двое, и отчетность вести мы не хотим. Да у нас нет потребности в этом. Они хотели, чтоб мы вписывали все размеры в табличку. У нас не было возможности и времени, на самом деле. Это очень сложно и странно, особенно для нашей деятельности. Потом мы стали писать через соцсети НКО. У нас вообще вся деятельность через соцсети проходит уже почти 10 лет: что волонтеров находить, что акции объявлять, что какие-то проводить мероприятия. И вот мы начали писать им в «Инстаграме»: «Здравствуйте, мы такой-то социальный склад, находимся здесь. Мы можем вам выделить вещи». И откликались социальные организации различные.

Сейчас склад работает с 14:00 до 17:00 по вторникам, четвергам и субботам. Девочкам удобнее всего в это время, потому что у них есть дети и основные работы. Но люди тоже привыкли, хотя, конечно, основной поток сдающих идет в выходной. Принимают много вещей по списку: одежду и обувь в хорошем состоянии, нижнее белье (неношеное), книги, игрушки, коляски и кроватки, подгузники (в том числе и вскрытые пачки), бытовую химию и много чего еще. После приема сотрудники склада сортируют всё, а затем собирают по запросам. И хотя, казалось бы, в списке всё обозначено очень четко, частенько люди несут абсолютный неликвид.

Несмотря на то что помещение склада совсем небольшое, вещей здесь очень много

Несмотря на то что помещение склада совсем небольшое, вещей здесь очень много

Поделиться

— Иногда приносят ужасные вещи действительно. Когда приносят б/у белье, хотя у нас везде крупно написано, что мы не принимаем, становится очень печально, — объясняет Даша. — Или вот однажды нам принесла девочка мешки. Очень доброжелательно улыбалась. Мы ее спросили: «Чистое, целое, без нижнего белья?» Это теперь наша присказка на входе. Она сказала, что да, и ушла. Мы открываем, а там грязные, гнилые вещи в плесени. Шесть пакетов. И тогда, по-моему, мы даже плакали немножечко. Стало обидно, потому что она заходит, видит, что мы это сами сортируем. Она с нами поговорила, задала вопросы и ушла, при этом зная, что в мешках оставила такие вещи.

Но хороших добрых историй у склада тоже очень много. Например, однажды Аня и Даша собирали большую посылку в «Капельки добра» — это сообщество родителей детей-инвалидов. Девочки загрузили целую «Газель» вещей с утра в субботу и очень устали, сил просто не было.

— Мы задались вопросом, зачем всё это. Потому что было как-то очень устало на тот момент. Машина уезжает, мы дорабатываем день, уходим. А в воскресенье с утра мне в «Ватсап» начинают падать комментарии. То есть девочки, которые встретили машину, расфасовали вещи и уже за субботу часть вещей передали, стали нам в «Ватсапе» пересылать ответную реакцию от мам. Там больше 50 сообщений с разными комментариями. Такие очень житейские объяснения того, что это очень сейчас необходимо. Не просто абстракция, что малообеспеченная семья. А прям буквально: «У меня не было денег на коляску, девочки, спасибо, теперь я могу возить младшего в сад». И это всё воскресенье продолжалось. Видимо, вселенная или что, кто там отвечает за ответы… Реально в субботу было очень упадническое настроение, очень было тяжело морально почему-то. Мы прям сидели разговаривали: зачем? А в воскресенье нам ответили.

Помощница Даши Аня проверяет вещи, которые привезли на склад

Помощница Даши Аня проверяет вещи, которые привезли на склад

Поделиться

Один день из жизни склада


Вы не замечали, что масштабные хорошие дела со стороны выглядят очень просто? Возьмем, к примеру, помещение на Балтийской, 35. Толстая железная дверь, большой коридор, заставленный коробками и черными пакетами, в которых лежат собранные посылки, сам склад — две небольшие комнаты. Ничего особенного, если не знать, что собранные здесь вещи отправляются помогать сотням людей несколько раз в неделю.

Между вешалками с верхней одеждой и коробками с обувью, которые собирают для малообеспеченных семей в село Лекарственное, между полками, забитыми аккуратными стопками женской и детской одежды, Даша рассказывает о том, как тут всё устроено. На входе — так называемый «уголок детства» с играми, мозаиками, книгами и игрушками. Если пройти чуть дальше, слева по курсу на полу лежат принесенные людьми пакеты, которые за время нашей экскурсии почти полностью закрыли половину складского помещения. А в самом конце — отдельное помещение, где хранятся только детские вещи. В нем командует Аня, помощница Даши и второй сотрудник склада.

Анна Ивницкая отвечает за детский отдел

Анна Ивницкая отвечает за детский отдел

Поделиться

— Так как-то вышло, что изначально я стала заниматься детской одеждой. Разбором, перебором, сортировкой, классификацией. У нас появились вещи, мы это не продумывали заранее, у нас есть совсем малыши, девочки и мальчики постарше — от начальной школы до 140 сантиметров дети (смеется). Так вышло, что делать. До 140 сантиметров девочки-мальчики, и дальше уже подростки. Это всё у меня в голове держится, поэтому я начальник, завдетотделом, — объясняет она. — У меня есть основная работа. Я работаю администратором в патронажной службе. У нас штат сиделок, которые ухаживают за пожилыми людьми на дому. Там я администрирую все эти процессы, кто куда пойдет, по зарплатам, платам. Все разговоры, и на телефоне в том числе, и в офисе. И плюс, естественно, у меня есть семья, дочь, у нее — школа. Соответственно, все ее классы, занятия. Это всё получается вроде как совмещать.

Тем временем начинают приходить сдающие. У каждого в руках — минимум два пакета, но обычно больше. Они рассказывают, что именно принесли, в ответ Даша объясняет, куда направятся эти вещи.

— Узнали [о складе] из «Инстаграма». Я не люблю много лишних вещей дома, и вещи должны работать. Игрушки, детские вещи какие-то, какая-то обувь. Они наигрались, мы всё из дома выносим. Сейчас одну комнату разобрали. Сейчас разберем еще одну детскую, еще принесем игрушки, — рассказывает улыбчивая девушка с двумя детьми.

Это Кирюха. Он вместе с мамой помогает девочкам на складе уже несколько месяцев

Это Кирюха. Он вместе с мамой помогает девочкам на складе уже несколько месяцев

Поделиться

Мы с оператором пытаемся снять, как Даша проводит экскурсию, но стоит включить камеру — каждый раз слышится скрип железной двери. Он означает, что на складе новый посетитель. Один мужчина приносит шторы и, пытаясь не привлекать внимание, говорит, что может отдать рабочий холодильник. Другой с улыбкой заносит несколько пакетов техники, половина — в рабочем состоянии, еще часть скоро починят и тоже пристроят.

— Я не знаю, нужно ли, но нашел дома сувенир «нож-кредитка». Тут у меня их 200 штук, — смущенно произносит молодой человек Юрий.

— Оставляйте, — протягивают с улыбкой девчонки, — найдем, куда пристроить!

Тем временем в уголке детского отдела кипит работа. Красивая женщина в розовом платье по имени Саша и ее старший сын Кирюха перебирают шапки, чтобы собрать посылку. Кирюхе 22 года, у него синдром Дауна, он с мамой волонтёрит на складе уже несколько месяцев.

— Мы увидели во «ВКонтакте» один раз Дашин пост, когда она звала упаковывать подарки как раз год назад для детей-инвалидов. Кирюха — дитё-инвалид. Я говорю: пойдем помогать твоим соратникам. Мы пришли, тут были девочки. Мы познакомились, — рассказывает Саша. — Кирилл лучше всего дома делает сортировку вещей. Эта часть на нем и у бабушки, и у нас. Развешивает белье строго он, обидится, если это вдруг по-быстренькому кто-то без него сделает. И потом собирает вещи, распределяет по всем домочадцам, по всем шкафчикам. Гладит тоже он. Девочки с радостью приняли его в ряды сотрудников. Выдают ему лично задания. Иногда он с девчатами игрушки перебирает, а я на вещах. Я планирую, что в какой-то момент, например, я буду занята своими делами, а Кирилл придет один тут поработает. Потихонечку приучаю его к общественно полезному труду.

Кто-то принес на склад несколько упаковок памперсов для взрослых, часть из них сразу уехала в «Дом Милосердия»

Кто-то принес на склад несколько упаковок памперсов для взрослых, часть из них сразу уехала в «Дом Милосердия»

Поделиться

Всё это время Кирюха улыбается и с интересом смотрит в камеру. Он очень ждал, когда мы прицепим на него микрофон и начнем снимать, и теперь буквально светится от счастья. Пока мы разговариваем, девчонки на входе начинают очень громко радоваться. Оборачиваемся — в помещение заходит высокий парень с девушкой. У них в руках упаковки памперсов для взрослых и пакеты с подарками для детей.

— Ребята, я сейчас заплачу! — смеется Даша.

— Это еще не всё. Там еще в машине осталось, сейчас принесу, — смущенно произносит парень.

Четыре упаковки памперсов перед уходом выдают и нам, чтобы мы передали их в «Дом Милосердия» — место, где помогают взрослым людям, оставшимся без крыши над головой. Вечером Даша присылает мне примерный список принесенного: один пакет, две коробки, два автокресла, 18 килограмм стирального порошка, 9 пачек подгузников для взрослых, 24 сладких подарка, 19 подарков для стариков, коробка канцелярии, 2 пакета бытовой химии, соковыжималка, колонки с сканер. И это всё за один день.

«Помогать людям — это естественно»

«Зачем им всё это?» — спросите вы. И я задалась этим вопросом, но, честно признаться, девчонки его не до конца поняли.

— У меня даже, честно говоря, такого вопроса в голове не встает. Я просто понимаю, что это мои дела, это моя жизнь, и мне этим нравится заниматься. И какой-то дополнительной мотивации мне просто не приходится искать. Я знаю, что у меня есть ребенок, у меня есть обязательства по отношению к ней, есть работа основная, где у меня тоже есть задачи, они важные, мне нравится делать то, что я делаю на основной работе. Ну и здесь тоже я понимаю, что нам нужно то и то, на всё это нужен мой ресурс, просто он находится, и всё, — пожала плечами Аня.

Социальный склад «Есть дело» работает по вторникам, четвергам и пятницам. И если вы раньше не понимали, куда девать ненужные вещи, то теперь знайте: они могут кому-то пригодиться

Социальный склад «Есть дело» работает по вторникам, четвергам и пятницам. И если вы раньше не понимали, куда девать ненужные вещи, то теперь знайте: они могут кому-то пригодиться

Поделиться

Даша, человек, который почти 10 лет организует акции и больше года руководит социальным складом «Есть дело», надолго задумывается:

— Вот меня каждый раз спрашивают, а я не знаю, что ответить, — наконец признается она. — С детства это как-то во мне было. У меня бабушка всегда помогала. Она учительница, работала в деревне. Всегда были истории, что она кому-то из школьников помогает. Слышала ее комментарии, например, когда она говорила, что такой-то мальчик плохо учится, потому что знает, что он с утра коров выгоняет, за детьми младшими смотрит. И она ему просто так ставит тройку. И она приносит ему одежду, приносит ему поесть, потому что у него родители пьющие. Это не афишировалось, но я знала, что это как-то происходит. Казалось, что это естественно. Что какие-то задачи ты можешь решать, и ты можешь их решить.

Как еще новосибирцы делают мир вокруг лучше

В Новосибирске открылся «ДоброДомик» — благотворительное кафе, которое приглашает пенсионеров на бесплатные обеды. Посмотрите 15 трогательных кадров из места, куда приходят пообедать старики с крошечной пенсией.

Мама на 12 часов: НГС провел день с няней, которая ухаживает за младенцами-сиротами. Она сама пережила детский дом и старается почаще брать малышей на руки, чтобы они чувствовали любовь.

Сибирячка помогает мамам, которые оставляют малышей из-за безденежья и мести. Благодаря ей из 100 мам, которые хотели принять страшное решение, 43 остаются со своими детьми.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

волонтерствонеобходимые вещисоциальный складрасхламление
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter