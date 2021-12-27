Даша, у которой «Есть дело». Как девушка меняет жизнь самых бедных людей в Новосибирске, собирая ненужные вещи

— Иногда приносят ужасные вещи действительно. Когда приносят б/у белье, хотя у нас везде крупно написано, что мы не принимаем, становится очень печально, — объясняет Даша. — Или вот однажды нам принесла девочка мешки. Очень доброжелательно улыбалась. Мы ее спросили: «Чистое, целое, без нижнего белья?» Это теперь наша присказка на входе. Она сказала, что да, и ушла. Мы открываем, а там грязные, гнилые вещи в плесени. Шесть пакетов. И тогда, по-моему, мы даже плакали немножечко. Стало обидно, потому что она заходит, видит, что мы это сами сортируем. Она с нами поговорила, задала вопросы и ушла, при этом зная, что в мешках оставила такие вещи.



Но хороших добрых историй у склада тоже очень много. Например, однажды Аня и Даша собирали большую посылку в «Капельки добра» — это сообщество родителей детей-инвалидов. Девочки загрузили целую «Газель» вещей с утра в субботу и очень устали, сил просто не было.



— Мы задались вопросом, зачем всё это. Потому что было как-то очень устало на тот момент. Машина уезжает, мы дорабатываем день, уходим. А в воскресенье с утра мне в «Ватсап» начинают падать комментарии. То есть девочки, которые встретили машину, расфасовали вещи и уже за субботу часть вещей передали, стали нам в «Ватсапе» пересылать ответную реакцию от мам. Там больше 50 сообщений с разными комментариями. Такие очень житейские объяснения того, что это очень сейчас необходимо. Не просто абстракция, что малообеспеченная семья. А прям буквально: «У меня не было денег на коляску, девочки, спасибо, теперь я могу возить младшего в сад». И это всё воскресенье продолжалось. Видимо, вселенная или что, кто там отвечает за ответы… Реально в субботу было очень упадническое настроение, очень было тяжело морально почему-то. Мы прям сидели разговаривали: зачем? А в воскресенье нам ответили.

