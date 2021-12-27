Даша, у которой «Есть дело». Как девушка меняет жизнь самых бедных людей в Новосибирске, собирая ненужные вещи

У людей слишком много вещей. Уже никого не удивить двумя телевизорами на семью или тремя ноутбуками в разных комнатах. Детские под завязку завалены игрушками. А если открыть шкафы и по-настоящему задуматься, сколько всего пылится на полках без дела? Да, многие из нас и рады бы расхламиться, но мало кто понимает, куда всё накопленное добро девать. Выкидывать всё-таки жалко и неэкологично, продавать сложно и энергозатратно. На самом деле, выход есть. В Новосибирске уже больше года работает социальный склад «Есть дело», который собирает чужие вещи, а затем раздает их организациям и людям, где они действительно нужны. Журналист НГС Александра Трофименко посмотрела, кто и как помогает новосибирцам, и рассказывает по-настоящему добрую историю о том, как мало иногда нужно, чтобы изменить чью-то жизнь к лучшему.
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Люди хотят помогать другим людям. Я абсолютно убеждена, что, живя в обществе, невозможно отводить взгляд от нуждающихся вообще без эмоций. Внутри у каждого из нас есть потребность в сопереживании и взаимопомощи. Другой вопрос, что это чувство может жить где-то там, глубоко, очень долго, но так и не вырваться наружу. «Потом помогу» — отличная фраза, которая обнадеживает и как бы оправдывает наше бездействие. Не осуждаю никого, я сама из тех, кто больше наблюдает за добрыми делами, восхищается, иногда даже произносит: «Я тоже так могу!» А внутри добавляет: «…потом».
Однако среди моих знакомых есть люди, которые не откладывают свои альтруистические желания в долгий ящик, помогая окружающим постоянно. У них также есть работы, семьи и другие обязанности, но время на хорошие дела находится всегда. Руководитель социального склада «Есть дело» Даша Попова — самый яркий для меня пример. Десять лет назад она устроила масштабное поздравление ветеранов и тружеников тыла Советского района, затем собранные ею волонтеры поздравляли семьи с детьми-инвалидами. А сегодня в арендованное ей помещение на Балтийской со всего Новосибирска свозят вещи, которые она распределяет по нуждающимся организациям и людям.
«Мы писали в соцсетях: "Ребята, есть дело"»
Как и многие истории, наша началась с разговора на кухне. В 2012 году после работы Даша с другом смотрели сюжет о поздравлении ветеранов, участвовавших в боевых действиях. Разгорелась дискуссия о том, что труженики тыла несправедливо забыты. Тогда-то и появилась идея собрать людей и на 9 Мая пойти к ним в гости.
— У нас тогда было обостренное чувство справедливости, и мы почему-то решили провести поздравление. Обратились в несколько организаций муниципальных, где нам отказали, но Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района пошел нам навстречу. Возможно, потому что мы представились студентами НГУ, но всё началось с обмана. На тот момент мы уже давно не были студентами НГУ. Но они выделили нам список из 86 фамилий. Мы разместили анонс во «Вконтакте», 83 человека вызвались стать волонтерами. И 9 Мая мы пошли в гости. Суть акции была именно подарить внимание. Весь день ребята группами ходили в гости к ветеранам, пили чай, слушали истории, играли на баянах, — рассказывает Даша Попова.
На следующий год волонтеры сами стали спрашивать, повторится ли акция. Да и пожилые люди передавали пожелания через социальных работников — они ждали, что ребята снова к ним придут. В 2013 году удалось поздравить 278 ветеранов. Тогда же стали поступать заявки о том, что существуют другие запросы: от помощи с продуктами до решения юридических вопросов и врачебной помощи. Пришло понимание, что помощь нужно оказывать не разово, а систематически.
— Тогда мы, недолго думая, решили называться «Есть дело». Писали в соцсетях: «Ребята, есть дело». Мы начали существовать во «ВКонтакте» как стихийное волонтерство. У нас нет и не было никогда определенной какой-то базы волонтеров. Есть запрос от НКО (некоммерческая организация. — Прим. ред.) какой-то или от частных лиц — мы пишем в группе и действуем. Со временем стали заниматься не только ветеранами, потому что поняли: у комплексного центра есть еще другие запросы. Например, стали поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья из Советского района опять же. Около 70 человек мы поздравляли. Сначала они писали письма Деду Морозу. Мы выкладывали выдержки из этих писем в группе во «ВКонтакте» с пожеланиями детей, чтобы все желающие могли исполнить эту мечту. А в течение последних чисел декабря наши волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки ходили и дарили эти подарки детям, — вспоминает девушка.
Потом были субботники на Обском, сборы памперсов для Дома малютки, мастер-классы от волонтеров для детей с ограниченными возможностями. В какой-то момент родители и ветераны начали писать напрямую организаторам. Речь шла о небольшой помощи: детские ботинки, подушки, верхняя одежда. Всё это также размещалось в группе, и люди начали вещи привозить. Тогда друзья из IT-компании в Академгородке предложили часть своего помещения под склад, откуда Даша и другие волонтеры выдавали людям то, что одни просили. Объемы росли, пришлось снять отдельное помещение под склад, но на тот момент, в 2015–2016 годах, ничего не вышло.
— Не совсем удобен на тот момент нам был этот формат, потому что была основная работа и маленький ребенок. Офис находился в другом микрорайоне, было сложно ездить. Мы тогда еще не придумали эту систему выдачи вещей, всё было немножечко хаотично. Идею склада пришлось оставить, — объясняет Даша. — Но в 2018 году люди опять стали очень активно предлагать вещи, мы тогда хранили коробки с вещами у друзей в йога-студии Академгородка, но четко осознали, что теперь точно нужен склад.
В 2020 году идея трансформировалась, Даша решила открыть благотворительный магазин. В данной нише в Новосибирске работает только GUSTO, однако на тот момент в Академгородке их не было. Началась подготовка: девушка откладывала деньги, составляла бизнес-план. Нашелся даже инвестор, который предложил финансировать проект. Открытие запланировали в марте, но планам помешала пандемия. Однако вещи уже начали везти. И в момент, когда открытие магазина всё же перенесли на август, пришла неожиданная новость: GUSTO заходит на Морской проспект.
— Мы отказались от идеи благотворительного магазина, но уже сняли помещение под склад. Чудом нашлось место на Балтийской, 35. Тут мы и находимся до сих пор. Туда могут приезжать люди и сдавать вещи. Тем, кто получает у нас адресную помощь, тоже очень удобно. Там рядом остановка. И мы, получается, в сентябре прошлого года наконец открыли этот склад.
«Открываем, а там грязные, гнилые вещи в плесени»
Сейчас социальный склад «Есть дело» работает с шестнадцатью НКО, помогает людям адресно, а также отправляет вещи нуждающимся в другие регионы. Но так масштабно было не сразу. Сначала Даша и ее помощница Аня хотели работать через Комплексный центр социального обслуживания населения.
— У них большая база малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами. Мы думали, что у нас будет работа осуществляться через них. Потом поняли, что это очень сложно, потому что это бюрократия, им необходима отчетность. Нас двое, и отчетность вести мы не хотим. Да у нас нет потребности в этом. Они хотели, чтоб мы вписывали все размеры в табличку. У нас не было возможности и времени, на самом деле. Это очень сложно и странно, особенно для нашей деятельности. Потом мы стали писать через соцсети НКО. У нас вообще вся деятельность через соцсети проходит уже почти 10 лет: что волонтеров находить, что акции объявлять, что какие-то проводить мероприятия. И вот мы начали писать им в «Инстаграме»: «Здравствуйте, мы такой-то социальный склад, находимся здесь. Мы можем вам выделить вещи». И откликались социальные организации различные.
Сейчас склад работает с 14:00 до 17:00 по вторникам, четвергам и субботам. Девочкам удобнее всего в это время, потому что у них есть дети и основные работы. Но люди тоже привыкли, хотя, конечно, основной поток сдающих идет в выходной. Принимают много вещей по списку: одежду и обувь в хорошем состоянии, нижнее белье (неношеное), книги, игрушки, коляски и кроватки, подгузники (в том числе и вскрытые пачки), бытовую химию и много чего еще. После приема сотрудники склада сортируют всё, а затем собирают по запросам. И хотя, казалось бы, в списке всё обозначено очень четко, частенько люди несут абсолютный неликвид.
— Иногда приносят ужасные вещи действительно. Когда приносят б/у белье, хотя у нас везде крупно написано, что мы не принимаем, становится очень печально, — объясняет Даша. — Или вот однажды нам принесла девочка мешки. Очень доброжелательно улыбалась. Мы ее спросили: «Чистое, целое, без нижнего белья?» Это теперь наша присказка на входе. Она сказала, что да, и ушла. Мы открываем, а там грязные, гнилые вещи в плесени. Шесть пакетов. И тогда, по-моему, мы даже плакали немножечко. Стало обидно, потому что она заходит, видит, что мы это сами сортируем. Она с нами поговорила, задала вопросы и ушла, при этом зная, что в мешках оставила такие вещи.
Но хороших добрых историй у склада тоже очень много. Например, однажды Аня и Даша собирали большую посылку в «Капельки добра» — это сообщество родителей детей-инвалидов. Девочки загрузили целую «Газель» вещей с утра в субботу и очень устали, сил просто не было.
— Мы задались вопросом, зачем всё это. Потому что было как-то очень устало на тот момент. Машина уезжает, мы дорабатываем день, уходим. А в воскресенье с утра мне в «Ватсап» начинают падать комментарии. То есть девочки, которые встретили машину, расфасовали вещи и уже за субботу часть вещей передали, стали нам в «Ватсапе» пересылать ответную реакцию от мам. Там больше 50 сообщений с разными комментариями. Такие очень житейские объяснения того, что это очень сейчас необходимо. Не просто абстракция, что малообеспеченная семья. А прям буквально: «У меня не было денег на коляску, девочки, спасибо, теперь я могу возить младшего в сад». И это всё воскресенье продолжалось. Видимо, вселенная или что, кто там отвечает за ответы… Реально в субботу было очень упадническое настроение, очень было тяжело морально почему-то. Мы прям сидели разговаривали: зачем? А в воскресенье нам ответили.
Один день из жизни склада
Вы не замечали, что масштабные хорошие дела со стороны выглядят очень просто? Возьмем, к примеру, помещение на Балтийской, 35. Толстая железная дверь, большой коридор, заставленный коробками и черными пакетами, в которых лежат собранные посылки, сам склад — две небольшие комнаты. Ничего особенного, если не знать, что собранные здесь вещи отправляются помогать сотням людей несколько раз в неделю.
Между вешалками с верхней одеждой и коробками с обувью, которые собирают для малообеспеченных семей в село Лекарственное, между полками, забитыми аккуратными стопками женской и детской одежды, Даша рассказывает о том, как тут всё устроено. На входе — так называемый «уголок детства» с играми, мозаиками, книгами и игрушками. Если пройти чуть дальше, слева по курсу на полу лежат принесенные людьми пакеты, которые за время нашей экскурсии почти полностью закрыли половину складского помещения. А в самом конце — отдельное помещение, где хранятся только детские вещи. В нем командует Аня, помощница Даши и второй сотрудник склада.
— Так как-то вышло, что изначально я стала заниматься детской одеждой. Разбором, перебором, сортировкой, классификацией. У нас появились вещи, мы это не продумывали заранее, у нас есть совсем малыши, девочки и мальчики постарше — от начальной школы до 140 сантиметров дети (смеется). Так вышло, что делать. До 140 сантиметров девочки-мальчики, и дальше уже подростки. Это всё у меня в голове держится, поэтому я начальник, завдетотделом, — объясняет она. — У меня есть основная работа. Я работаю администратором в патронажной службе. У нас штат сиделок, которые ухаживают за пожилыми людьми на дому. Там я администрирую все эти процессы, кто куда пойдет, по зарплатам, платам. Все разговоры, и на телефоне в том числе, и в офисе. И плюс, естественно, у меня есть семья, дочь, у нее — школа. Соответственно, все ее классы, занятия. Это всё получается вроде как совмещать.
Тем временем начинают приходить сдающие. У каждого в руках — минимум два пакета, но обычно больше. Они рассказывают, что именно принесли, в ответ Даша объясняет, куда направятся эти вещи.
— Узнали [о складе] из «Инстаграма». Я не люблю много лишних вещей дома, и вещи должны работать. Игрушки, детские вещи какие-то, какая-то обувь. Они наигрались, мы всё из дома выносим. Сейчас одну комнату разобрали. Сейчас разберем еще одну детскую, еще принесем игрушки, — рассказывает улыбчивая девушка с двумя детьми.
Мы с оператором пытаемся снять, как Даша проводит экскурсию, но стоит включить камеру — каждый раз слышится скрип железной двери. Он означает, что на складе новый посетитель. Один мужчина приносит шторы и, пытаясь не привлекать внимание, говорит, что может отдать рабочий холодильник. Другой с улыбкой заносит несколько пакетов техники, половина — в рабочем состоянии, еще часть скоро починят и тоже пристроят.
— Я не знаю, нужно ли, но нашел дома сувенир «нож-кредитка». Тут у меня их 200 штук, — смущенно произносит молодой человек Юрий.
— Оставляйте, — протягивают с улыбкой девчонки, — найдем, куда пристроить!
Тем временем в уголке детского отдела кипит работа. Красивая женщина в розовом платье по имени Саша и ее старший сын Кирюха перебирают шапки, чтобы собрать посылку. Кирюхе 22 года, у него синдром Дауна, он с мамой волонтёрит на складе уже несколько месяцев.
— Мы увидели во «ВКонтакте» один раз Дашин пост, когда она звала упаковывать подарки как раз год назад для детей-инвалидов. Кирюха — дитё-инвалид. Я говорю: пойдем помогать твоим соратникам. Мы пришли, тут были девочки. Мы познакомились, — рассказывает Саша. — Кирилл лучше всего дома делает сортировку вещей. Эта часть на нем и у бабушки, и у нас. Развешивает белье строго он, обидится, если это вдруг по-быстренькому кто-то без него сделает. И потом собирает вещи, распределяет по всем домочадцам, по всем шкафчикам. Гладит тоже он. Девочки с радостью приняли его в ряды сотрудников. Выдают ему лично задания. Иногда он с девчатами игрушки перебирает, а я на вещах. Я планирую, что в какой-то момент, например, я буду занята своими делами, а Кирилл придет один тут поработает. Потихонечку приучаю его к общественно полезному труду.
Всё это время Кирюха улыбается и с интересом смотрит в камеру. Он очень ждал, когда мы прицепим на него микрофон и начнем снимать, и теперь буквально светится от счастья. Пока мы разговариваем, девчонки на входе начинают очень громко радоваться. Оборачиваемся — в помещение заходит высокий парень с девушкой. У них в руках упаковки памперсов для взрослых и пакеты с подарками для детей.
— Ребята, я сейчас заплачу! — смеется Даша.
— Это еще не всё. Там еще в машине осталось, сейчас принесу, — смущенно произносит парень.
Четыре упаковки памперсов перед уходом выдают и нам, чтобы мы передали их в «Дом Милосердия» — место, где помогают взрослым людям, оставшимся без крыши над головой. Вечером Даша присылает мне примерный список принесенного: один пакет, две коробки, два автокресла, 18 килограмм стирального порошка, 9 пачек подгузников для взрослых, 24 сладких подарка, 19 подарков для стариков, коробка канцелярии, 2 пакета бытовой химии, соковыжималка, колонки с сканер. И это всё за один день.
«Помогать людям — это естественно»
«Зачем им всё это?» — спросите вы. И я задалась этим вопросом, но, честно признаться, девчонки его не до конца поняли.
— У меня даже, честно говоря, такого вопроса в голове не встает. Я просто понимаю, что это мои дела, это моя жизнь, и мне этим нравится заниматься. И какой-то дополнительной мотивации мне просто не приходится искать. Я знаю, что у меня есть ребенок, у меня есть обязательства по отношению к ней, есть работа основная, где у меня тоже есть задачи, они важные, мне нравится делать то, что я делаю на основной работе. Ну и здесь тоже я понимаю, что нам нужно то и то, на всё это нужен мой ресурс, просто он находится, и всё, — пожала плечами Аня.
Даша, человек, который почти 10 лет организует акции и больше года руководит социальным складом «Есть дело», надолго задумывается:
— Вот меня каждый раз спрашивают, а я не знаю, что ответить, — наконец признается она. — С детства это как-то во мне было. У меня бабушка всегда помогала. Она учительница, работала в деревне. Всегда были истории, что она кому-то из школьников помогает. Слышала ее комментарии, например, когда она говорила, что такой-то мальчик плохо учится, потому что знает, что он с утра коров выгоняет, за детьми младшими смотрит. И она ему просто так ставит тройку. И она приносит ему одежду, приносит ему поесть, потому что у него родители пьющие. Это не афишировалось, но я знала, что это как-то происходит. Казалось, что это естественно. Что какие-то задачи ты можешь решать, и ты можешь их решить.
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