Шантаж из-за фото и плач по мобилизованным: история сибирячки, которая ездит по деревням и помогает решать сложные проблемы

«Зачем и почему вы к нам приехали?»

В первые приезды родители встречали «Мобильную бригаду» с осторожностью. Ирина говорит, что в их глазах читался вопрос: зачем и почему вы к нам приехали? Люди молчали, ничего о себе не рассказывали, просто приходили, слушали и уходили. Со временем отношения между командой и жителями начали налаживаться и сейчас многие ждут Ирину и ее коллег.

— Родители и дети знают, что мы никому ничего не расскажем, всё, что обсуждается на мероприятии, остается там же. Мы не контролирующий и не проверяющий орган. Мы помогаем им справиться с трудной ситуацией. Мы знаем, как важно людям выговориться. Такое чувство, что родители больше нигде не собираются, чтобы просто поговорить о своих детях, а только с нами обсуждают все переживания и вопросы, делятся проблемами и опытом. Все свободно себя чувствуют, а после мероприятия семьи могут остаться на индивидуальные консультации с психологом. Если стесняются сразу, то родители могут и позвонить психологу. Мы этому только рады, значит мы не зря приехали, не зря работали, — говорит соцработник. Ирина отмечает закономерность: чем дальше от города, тем более открытые люди. К ним редко кто-то приезжает, изголодавшись по общению, они с удовольствием идут на встречу с сотрудниками фонда.