Шантаж из-за фото и плач по мобилизованным: история сибирячки, которая ездит по деревням и помогает решать сложные проблемы

На территории Новосибирской области — огромное количество отдаленных от городов населенных пунктов, буквально отрезанных от жизни. Пять домов, магазин, сельский клуб, в некоторых деревнях нет ни школ, ни детских садов. Люди живут в обособленных маленьких мирах. Но у них точно такие же проблемы, страхи и поводы для тревоги, как у всех, было бы к кому обратиться. В такой момент на помощь выезжает «Мобильная бригада» — проект на базе благотворительного фонда «Солнечный город». Мы поговорили с куратором бригады Татарского района — Ирина Бушмакина рассказала о недоверии жителей к чужакам из города, о выстраивании длительных отношений и поделилась особенными историями, которые случились с ней за годы работы.
Асоциальный ужас
В сферу социальной защиты Ирина Бушмакина попала случайно — однажды на правах члена родительского комитета она посетила масштабное родительское собрание на уровне города, где были представители школ, реабилитационных центров и прочих госучреждений, которые презентовали свою работу. Ирину очень тронули фотографии неблагополучных семей.
— Я решила, что смогу работать с такими семьями, смогу им чем-то помочь. На тот момент я находилась в декретном отпуске, располагала свободным временем, решила отправить резюме, меня пригласили на работу в комплексный центр, если по-старому — в соцзащиту, — рассказывает женщина.
За время работы в центре она повидала всякого — непригодные для жилья квартиры, асоциальные родители, запущенные дети.
— Самое ужасное, когда приходилось детей помещать в госучреждения. Зайдешь в квартиру, а там мать не в состоянии общаться, в глубоком алкогольном опьянении. Нельзя иначе было поступать в подобных ситуациях, правила. Принимала близко к сердцу, ставила себя на их место, сравнивала — не дай бог с моими детьми такое было бы, я бы не пережила расставание. Начинаешь думать об ответственности перед детьми, — делится Ирина.
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«Мобильная бригада» спешит на помощь
Ирина — куратор проекта «Мобильная бригада» в Татарском районе. Ежедневно команда из четырех человек: куратор, два психолога и водитель ездят в отдаленные села и маленькие деревни — это 21 муниципальное образование. Психологи проводят групповые занятия и индивидуальные консультации с родителями и детьми от самых маленьких до подростков. Задача специалистов — помочь родителям и детям выстроить теплые и доверительные отношения, чтобы ребята могли обратиться с любой проблемой к семье, а не справляться в одиночестве, непонимании и грусти.
— Сейчас я работаю с ранней профилактикой проблем в семье, с тяжелыми случаями не сталкиваюсь, не прихожу ни к кому домой. Моя задача — организовывать выезды в населенные пункты, обеспечивать работой своих специалистов. Я собираю запросы от населения, от директоров школ, на меня выходят главы сельских поселений: к примеру, сейчас для них актуальна проблема кибербезопасности, нас просят провести мероприятие профилактического характера, чтобы обезопасить жителей и предотвратить случаи атак, — объясняет Ирина Бушмакина.
Для школьников выпускных классов активно проводят семинары на тему, как справиться со стрессом перед экзаменами, а с родителями разговаривают о предотвращении суицида. Анализ прошлого года показал, что очень важно оказывать помощь родителям в период прохождения детьми нормативных кризисов.
— Каждый ребенок проживает кризис, когда идет в детский сад, в первый класс, подростковый период, оканчивает школу — это нормально. Важно подготовить родителей, сделать так, чтобы в общении с детьми возникало меньше конфликтных ситуаций и недопонимания, — говорит Ирина.
В малых деревнях и селах, где отсутствуют школы и детские сады, где кроме сельского клуба ничего нет, бригада проводит объединяющие семью мероприятия, учит, как можно проводить время вместе — проект называется «Наше счастье».
— Есть такая деревня — Городенка, там живет всего 5–6 семей многодетных. Дети от дошкольников до подростков. Родители не знают, чем занять ребят, с ними разговаривает психолог, учит взаимодействию. Как-то мы решили привезти к ним педагога дополнительного образования из «Центра детского творчества» — собрались все дети, мы такие эмоциональные отзывы получили. У людей в таких местах досуг ограничен, отсутствует возможность обратиться к специалистам, что-то их тревожит, а поделиться не с кем, — делится Ирина.
«Зачем и почему вы к нам приехали?»
В первые приезды родители встречали «Мобильную бригаду» с осторожностью. Ирина говорит, что в их глазах читался вопрос: зачем и почему вы к нам приехали? Люди молчали, ничего о себе не рассказывали, просто приходили, слушали и уходили. Со временем отношения между командой и жителями начали налаживаться и сейчас многие ждут Ирину и ее коллег.
— Родители и дети знают, что мы никому ничего не расскажем, всё, что обсуждается на мероприятии, остается там же. Мы не контролирующий и не проверяющий орган. Мы помогаем им справиться с трудной ситуацией. Мы знаем, как важно людям выговориться. Такое чувство, что родители больше нигде не собираются, чтобы просто поговорить о своих детях, а только с нами обсуждают все переживания и вопросы, делятся проблемами и опытом. Все свободно себя чувствуют, а после мероприятия семьи могут остаться на индивидуальные консультации с психологом. Если стесняются сразу, то родители могут и позвонить психологу. Мы этому только рады, значит мы не зря приехали, не зря работали, — говорит соцработник. Ирина отмечает закономерность: чем дальше от города, тем более открытые люди. К ним редко кто-то приезжает, изголодавшись по общению, они с удовольствием идут на встречу с сотрудниками фонда.
Люди боятся огласки
Постепенно жители Татарского района привыкли к визитам бригады и стали доверять им сокровенное. Однажды команда проводила тренинг для детей по интернет-безопасности, после за помощью обратилась женщина.
— Девочка-подросток познакомилась по переписке с парнем, который попросил у нее откровенные фотографии, а потом начал ее ими шантажировать. Наш психолог начала сопровождать семью, обсуждать проблему с девочкой и мамой, успокаивать, поддерживать и помогать найти выход из ситуации. Дочка сама рассказала об этом маме, потому что у них доверительные отношения, поэтому и работа с психологом была продуктивной. Мама не осуждала девочку, а поддерживала ее, но так бывает не во всех семьях. Наша задача — помочь родителям и детям наладить контакт, — делится Ирина. В повторный визит в этот населенный пункт специалисты побеседовали с семьей: страхов и переживаний по этому вопросу у них больше нет, справились.
Еще один, но уже более сложный случай из практики Ирины: за помощью обратилась беременная девушка: во время консультации она расплакалась и призналась в том, что у нее эпилепсия, ей нужно ехать в Новосибирск на лечение, но она боится оставлять детей с мужем.
— Старшая дочь от другого мужчины, девушка переживает, боится уезжать. С виду семья кажется приличной, но мужчина три года назад освободился из мест лишения свободы. У них есть общий маленький ребенок, скоро родится второй. Человек плачет, переживает за себя, за детей, за свое здоровье. С ней побеседовала психолог, оставила номер телефона для связи. В таких случаях мы передаем сигнал в единое окно, чтобы в случае чего семью подхватили и сопровождали дополнительные специалисты. Все опасения девушки необходимо проверить, она в положении, очень важно не навредить здоровью, — объясняет специалист.
Еще один сложный кейс, которым поделилась Ирина: в комиссию по делам несовершеннолетних поступали сигналы на маму троих детей с алкогольной зависимостью.
— Когда мы приезжали к ним в село, пытались эту маму пригласить к нам, без огласки, но она отказывалась. Спустя время женщина сама обратилась к нам из-за другой проблемы, связанной с дочкой. Но в беседе с психологом она рассказала, что выпивает уже долгое время, но ходит на работу. Женщина поделилась, что боится об этом говорить, но ей очень нужна помощь. Специалист успокоила ее и сказала, что найти выход можно из любой ситуации. Сейчас единственный человек, кому эта мама доверяет свои проблемы, — наш психолог. Обычно люди в деревне закрытые, потому что боятся огласки, если об их проблемах узнает всё село, — говорит Ирина. Доверительные отношения между психологом и женщиной сложились, потому что психолог — человек извне, приезжает и уезжает — никуда ничего не выносит, а значит ей можно доверять.
С осени активно проводят психологические тренинги для семей мобилизованных. Ирина вспоминает, что особенно тяжело было в первую волну — женщины плакали. Задача бригады — снять напряжение у населения, помочь пережить.
— Сейчас мы больше разбираем индивидуальные случаи. Время идет, женщины в неведении, не знают, сколько еще времени им ждать мужчин. Поначалу хорошо держались, сейчас смотришь — накопилось, плачут. Психологи помогают. Такие семьи у нас под особым наблюдением, на уровне района — если кто-то на территории замечает, что человеку нужна помощь и поддержка, выходит на нас. Мы стараемся помочь по телефону, в экстренных случаях выезжаем, — объясняет Ирина.
Миссия — помочь
Ирина говорит, что ей нравится вникать в проблемы людей, нравится помогать, а не отворачиваться. Важно увидеть проблемы семьи еще на ранней стадии, тогда их намного проще поддержать, не дожидаясь кризиса. Мобильная бригада больше работает с ранней профилактикой семейного неблагополучия, специалисты не ходят по домам, люди сами приходят к ним на мероприятия.
— Я не люблю об этом громко говорить, но я чувствую, что моя работа важная и ценная, заметен мой вклад. Чтобы ситуация, связанная с семейным неблагополучием, менялась в Татарском районе. Сложно себя хвалить, но я все-таки неравнодушный и позитивный человек, оптимист. В работе с любыми семьями я всегда стараюсь найти что-то хорошее. Да, бывает так, что семьи выпивают, но нужно уметь видеть детали, за которые можно зацепиться, чтобы помочь родителям, где-то посмотреть на ситуацию с другой стороны. Многие бы отвернулись от таких семей, но не мы. Мы стараемся менять жизни людей, как бы громко это ни звучало, и видим эти изменения, — говорит Ирина Бушмакина.
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