Личный опыт — работаю мамой: айтишница взяла в семью 7 детей-инвалидов. Как она живет и сколько ей платят

— Он любит свою работу, но мне было сложно совмещать всё. Саша решил, что ему лучше помогать дома с детьми, чтобы дети видели не только вечно уставшую маму, а у меня была возможность уделять время себе. В первый год вообще было много бумаг, постоянно возили детей на обследования в краевую больницу, потом всё вошло в колею и стало легче, — вспоминает женщина.



До того как попасть в семью Надворных, дети (первые четверо — 2 брата и 2 сестры) жили в маленьком доме барачного типа с мамой, которая периодически уходила в сильнейшие запои. Они стояли на учете, социальные службы пытались наладить их жизнь, но для этого необходимо было желание их кровной мамы.

— Они часто недоедали, Лена (их мама) не считала нужным заниматься их образованием и развитием. Но она их мама, а для каждого ребенка мама, какая бы она ни была, самая любимая и родная. Другой жизни тогда они не знали, и это было для них нормой. Их выдернули из комфортной среды, забрали от мамы. Естественно, они боялись и считали всех виноватыми в своих неприятностях. Они были как волчата, и захотелось их обнять, показать, что мир не против них и не все плохие, — рассказывает Анастасия.