Сибирячка родила 9-го ребенка в элитном роддоме и сравнила его с государственными (роды стоили 140 тысяч)

Конечно, первый раз рожать в «Авиценне» после всего, что я слышала, сама видела, — это как покупка того, о чем мечтала. Мое спокойствие тоже связано с этим, я не переживаю, где я окажусь, если все начнется, потому что у них есть своя скорая, там даже работает мой двоюродный брат, и они приедут и заберут меня, где бы я ни была, и это не ржавая «Газель» без амортизаторов, на которой я с Верочкой была.



Я, помимо комфорта, который априори тут есть, получила всю профессиональную помощь, что требуется в родах, тем более я в группе риска все-таки. Мне так хорошо не было даже после первых родов. Мне сделали УЗИ перед выпиской, Любовь обследована с головы до ног, что еще нужно? Разве что спокойно ехать домой. И эти фото с Любой после рождения — я даже себя не хочу в родах видеть, какая я там была, а вот так, ребенка, когда ты еще не отошла и ничего этого не запомнишь... А тут раз — и сделают такие важные кадры.

Даже такие маленькие мелочи, что не нужно собирать сумку в роддом, во время родов тебе все дадут, принесут, оденут. А эта бесконечно удобная кровать, которая трансформируется в родовой стол и обратно: я и со схватками спала на ней, а потом мы на ней же лежали и отдыхали уже с дочерью. Приятные слова в тот момент, когда схватка и ты ничего не можешь и не хочешь, — это все очень важно. После родов уход за мной был хороший, хоть это и были девятые роды, но состояние лучше, чем в прошлые разы. Была другая тактика в родах, результат — мое отличное состояние.