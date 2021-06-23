Сибирячка родила 9-го ребенка в элитном роддоме и сравнила его с государственными (роды стоили 140 тысяч)

Известная в Новосибирске мама Зинаида Иост родила девятого ребенка — девочку назвали Любовь. У Зины уже есть дочки с именами Вера и Надежда, поэтому вопроса с именем для новорожденной малышки не стояло. Предыдущие восемь раз многодетная сибирячка рожала в обычных роддомах, а рождение девятой дочери прошло под наблюдением врачей медицинского центра «Авиценна». Эти роды Зина назвала курортом, ведь ей есть с чем сравнивать — публикуем ее рассказ.
Как мы решились на девятого? Ну так же, как и на старших: всегда готовы к результатам супружеской жизни. Тем более возраст у меня еще вполне подходящий, да и силы есть в избытке, а главное — дом. Как можно не хотеть еще младенца в доме? Поэтому пользуемся возможностью. Очень рады, счастливы, что Любовь появилась в новом доме. Дети тоже рады, я знала, что они обрадуются, но что так будут заботиться о маленькой сестре, я даже не ожидала.
Про роды — это вообще отдельный разговор, небо и земля. Считаю, что каждая женщина должна рожать в «Авиценне», чтобы испытать этот комфорт, уход, заботу и профессионализм врачей, которые занимаются только тобой: этого я точно нигде не получала за предыдущие разы. Думаете, требования были невысокие у меня? После 8 родов-то в разных роддомах? Вот-вот.
В разных роддомах меня смущало разное, в основном общие родильные залы, неприветливые работники, иногда они начинались прямо с приемного покоя, иногда в отделении новорожденных я встречала грубость. Про роды отдельная тема, были у меня бесплатные роды, где оскорбляли, неуважительно относились к другим роженицам — что врачи, что акушеры. После родов 3–4 часа лежания в коридоре на далеко не мягкой каталке в одном положении, некомфортные условия, большие общие палаты, отсутствие нормального душа, туалета. Эти пакеты с едой, постоянные передачи, иначе нельзя, потому что не все можно есть в роддоме, забитые холодильники — свое поставить некуда. Общие душевые, туалеты просто кошмар. Если хочется родить бесплатно, но взять сервисную палату, то извините, подвиньтесь, они почти всегда заняты.
Конечно, первый раз рожать в «Авиценне» после всего, что я слышала, сама видела, — это как покупка того, о чем мечтала. Мое спокойствие тоже связано с этим, я не переживаю, где я окажусь, если все начнется, потому что у них есть своя скорая, там даже работает мой двоюродный брат, и они приедут и заберут меня, где бы я ни была, и это не ржавая «Газель» без амортизаторов, на которой я с Верочкой была.
Я, помимо комфорта, который априори тут есть, получила всю профессиональную помощь, что требуется в родах, тем более я в группе риска все-таки. Мне так хорошо не было даже после первых родов. Мне сделали УЗИ перед выпиской, Любовь обследована с головы до ног, что еще нужно? Разве что спокойно ехать домой. И эти фото с Любой после рождения — я даже себя не хочу в родах видеть, какая я там была, а вот так, ребенка, когда ты еще не отошла и ничего этого не запомнишь... А тут раз — и сделают такие важные кадры.
Даже такие маленькие мелочи, что не нужно собирать сумку в роддом, во время родов тебе все дадут, принесут, оденут. А эта бесконечно удобная кровать, которая трансформируется в родовой стол и обратно: я и со схватками спала на ней, а потом мы на ней же лежали и отдыхали уже с дочерью. Приятные слова в тот момент, когда схватка и ты ничего не можешь и не хочешь, — это все очень важно. После родов уход за мной был хороший, хоть это и были девятые роды, но состояние лучше, чем в прошлые разы. Была другая тактика в родах, результат — мое отличное состояние.
Уход за ребенком — отдельное удовольствие. Никто не приходит, не будит в 6–7 утра. Ребенка забирают, обследуют без тебя, моют, переодевают, делают прививки, приносят кулечек чистенький в носочках, распашонках, анализы сами берут — в общем, курорт. Еда как в ресторане. Муж ни разу не приезжал, спокойно нянчился дома, потому что у меня всё было, мне всего хватало. У меня был минимальный по стоимости вариант родов — 136 000 рублей, естественные роды с дежурной бригадой. Я знала, что там все врачи хорошие, плюс заведующий родовым дал добро рожать с дежурной, так что я всем довольна — настолько, что уже начала скучать.
Что еще почитать
«Идем рожать!»: гуляем по роддому, где детская реанимация как в Европе (сюда даже приезжал профессор из Парижа).
«Исключение — чтобы родить»: история пары, которая 7 лет жила без секса (он неожиданно вернулся после развода).
«Хочешь не хочешь, но я рожу»: сибирячка сделала ЭКО в 48 лет, чтобы спасти брак, — но муж изменил ей.
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