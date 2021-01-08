Мечта сбылась: известная семья с 8 детьми из Новосибирска переехала в собственный дом

Популярная в Новосибирске многодетная мама Зинаида Иост в своем Instagram делится фотографиями долгожданного переезда в двухэтажный дом. До этого момента Зина, ее муж Александр и их восемь детей жили в трехкомнатной квартире в районе «Чистая слобода».



Зинаида Иост — известный в Новосибирске детский фотограф и популярный блогер. Сибирячка ведет аккаунт в Instagram о жизни их большой семьи, делится с подписчиками полезными лайфхаками о том, как легко можно управляться с детьми, и дает советы другим мамам.