Мечта сбылась: известная семья с 8 детьми из Новосибирска переехала в собственный дом

Популярная в Новосибирске многодетная мама Зинаида Иост в своем Instagram делится фотографиями долгожданного переезда в двухэтажный дом. До этого момента Зина, ее муж Александр и их восемь детей жили в трехкомнатной квартире в районе «Чистая слобода».
Зинаида Иост — известный в Новосибирске детский фотограф и популярный блогер. Сибирячка ведет аккаунт в Instagram о жизни их большой семьи, делится с подписчиками полезными лайфхаками о том, как легко можно управляться с детьми, и дает советы другим мамам.
Сибирячка неоднократно делилась с подписчиками тем, что мечтает о собственном доме, где бы всей их многочисленной семье хватало места. Однако покупке дома препятствовал ряд трудностей, который семья Иост успешно преодолела в прошлом году: квартира продана, дом наконец-то куплен и на сегодняшний день Иосты активно заняты переездом. Новый год семья встретила уже в обновленном интерьере, несмотря на неудобства в виде отсутствующей кухни и других «мелочей», как говорит Зина.
— Разгребли коробки немного и поставили елку, — делится многодетная мама. — Нужно было освобождать квартиру, поэтому быстрыми темпами нам сделали второй этаж, чтобы под ключ, перила успели, остальное постепенно доделаем.
Иосты купили дом в ипотеку, рядом с поселком «Белые росы», за Северо-Чемским микрорайоном. Общая площадь дома —
В Новосибирске еще одна многодетная мама грезит об ипотеке — Оксана Усова живет с десятью детьми и мужем в доме с плесенью. Большой семье не хватает места — им приходится спать на кухне и есть по очереди.