«Путин, защити»: банк выгоняет на улицу многодетную семью из-за 40 тысяч долга

Прямо накануне 8 Марта Светлана Доргоева получила на банковскую карту 1,4 миллиона рублей, но не обрадовалась этому подарку. Мама троих детей была в шоке и не могла понять, кто отправитель. В итоге выяснилось, что деньги пришли от судебных приставов. Квартиру, где семья прожила пять лет, пустили с молотка. Сейчас супруги Доргоевы ждут официальное письмо о выселении и не представляют, что будут делать дальше.
Таких случаев в стране становится всё больше. Люди лишались работы во время ковидного режима ограничений, многим стало нечем платить ипотеку. Такие истории рассказывали наши коллеги из Уфы и Новосибирска. Везде речь идет о семьях с детьми, о самых беззащитных. Семья из Екатеринбурга уже отправила письмо президенту Путину, больше им надеяться не на кого.
Как появился долг
Максим переехал в Россию еще в начале
— Практически сразу мы внесли материнский капитал — около 453 тысяч рублей и областной сертификат за рождение ребенка — еще 126 тысяч рублей. Ежемесячный платеж у нас составлял около 7600 рублей. Мы регулярно платили, и всё было хорошо. Но потом внезапно в 2017 году наступил кризис, — вспоминает Максим.
Он работал почти 10 лет в компании по металлопрокату. Фирма закупала материалы за границей, а когда цена на доллар выросла в три раза, бизнес стал невыгодным. Максим попал под сокращение и на время остался без работы.
— Ежемесячно нужно было платить за коммуналку, садик, кормить детей. У нас пошла просрочка по ипотеке. За несколько месяцев скопился долг — около 40 тысяч рублей, и банк подал на нас в суд, — рассказывает глава семьи.
«Все суды в пользу банка»
В то время Максим уже нашел работу, он трудился на автомойке и готов был продолжить платить ипотеку. Супруги пришли в банк, чтобы попытаться договориться о включении долга в основной платеж. Но менеджер в отделении отказал им.
— Мы предложили платить ежемесячно не 7 тысяч, а 10–12 тысяч рублей, просто сделать перерасчет графика выплат, чтобы погасить задолженность. В банке сказали, что не могут на это пойти. Менеджер предложил три варианта: мы сами продаем квартиру и выплачиваем банку 490 тысяч по остатку за кредит, мы полгода платим по 7 тысяч рублей, а на седьмой месяц отдаем сразу оставшуюся сумму (около 450 тысяч), а третий вариант — погасить текущий долг (40 тысяч) и продолжить платить по графику, — объяснил Максим.
У супругов не было нужной суммы, занять было не у кого. Пока Доргоевы думали, как поступить в сложившейся ситуации, долг продолжал копиться, а суд приближался. Денег на юриста у семьи не было. Знакомые посоветовали сходить на прием к Евгению Ройзману, который в тот момент занимал должность главы Екатеринбурга.
Один звонок Ройзмана, как казалось тогда, всё решил. Мэр связался с управляющим банка, объяснил ситуацию, и в отделении обещали помочь.
— Мы приехали в отделение, встретились с юристом банка и управляющим. Объяснили, что мы не алкаши-наркоманы, готовы платить. Управляющий утверждал, что включить долг в ежемесячный платеж не проблема. Мы договорились, что в суде заключим мировую, а специалисты к тому времени подготовят новый график выплат, — поделились супруги.
В суде Доргоевых ждал неприятный сюрприз. Сотрудники банка не сдержали обещание, якобы центральное руководство банка не одобрило оговоренное соглашение. На заседании юрист сообщил, что супруги должны платить по 7 тысяч рублей полгода, а после выплатить оставшиеся почти 450 тысяч рублей.
Семья подала апелляционную жалобу. Но на двух следующих заседаниях супругам также было отказано.
— На апелляции судья сказала мне: «Зачем ты за этого нерусского замуж вышла, только нищету плодите». Я растерялась, сидела и молчала. В областном суде на слушании судья пыталась за нас вступиться, банк настаивал, что мы неплатежеспособны: по документам я была в декрете, а муж работал неофициально. Но в итоге решение суд не изменил, — рассказывает Светлана.
Узнала, что остались без квартиры, когда получила деньги
После суда дело отдали службе судебных приставов. Приставы потребовали вернуть долг в почти полмиллиона рублей за три месяца, иначе квартиру продадут. Супруги понимали, что деньги им не собрать. Знакомые посоветовали им просто ждать, мол, если квартира не продастся, ее отдадут банку, тогда и договоритесь, как решить конфликт.
— Мы не разбирались в теме, не знали, что делать, поэтому послушали совет. От приставов не было никакой толком информации. Мы периодически пытались узнать, что можно сделать, никто не мог ничего сказать. В последний раз мы связывались с приставами прошлым летом. А несколько дней назад получаем 1402 тысячи рублей и оповещение на Госуслугах, что наша квартира продана, — поделились супруги.
Пресс-секретарь региональной службы судебных приставов объяснила, что по закону процедура была соблюдена. Суд вынес решение о продаже залоговой квартиры на торгах для возврата долга банку. Начальная цена была определена в
Шанс вернуть квартиру еще есть
Юрист Юлия Майорова считает, что шанс вернуть квартиру еще есть. Супругам необходимо наделить долями двоих младших детей, так как в жилье были вложены их деньги: материнский капитал и областной сертификат. Для этого Доргоевы обратятся в Росреестр с просьбой о приостановке сделки, а после в суд. Продажа квартиры нарушает права несовершеннолетних.
— Банк имеет право изъять ипотечную квартиру за долг по решению суда, даже если туда был вложен материнский капитал и это единственное жилье, — подчеркнула юрист.
Если супругам не удастся вернуть квартиру, пенсионный фонд имеет право потребовать «детские деньги» назад. Тогда семья лишится возможности получить выплаты вновь, так как не исполнили обязательства обеспечения детей о наделении долями в праве собственности.
Экономист Константин Селянин считает, что в ситуации семьи Доргоевых в будущем могут оказаться многие. По мнению эксперта, самый сильный удар придется именно на незащищенную часть общества — семьи с детьми, особенно те, где работает только один родитель. В случае потери работы жители страны оказываются в затруднительном положении, учитывая, что кредитная нагрузка россиян превышает
— Случай, когда семью выставляют буквально на улицу за долг по ипотеке, не единственный, к сожалению, такое явление, скорее всего, в ближайшее время может стать массовым. Это связано с тремя вещами: доходы у населения падают, а цены и объемы ипотеки растут. Даже Росстат официально за прошлый год зафиксировал снижение дохода у россиян в
В пресс-службе банка нам сообщили, что в случае просрочек по выплатам кредита, специалисты всегда стараются урегулировать вопрос в досудебном порядке. Что касается наших героев, пресс-служба обещала разобраться и прислать ответ. Мы очень надеемся, что даже после продажи квартиры, банк действительно еще сможет как-то помочь Доргоевым, о чем мы обязательно сообщим.
Сама семья Доргоевых сдаваться не намерена, вот что они в, частности, написали губернатору Куйвашеву и президенту Путину.
«Банк не пошел нам навстречу. И предложил свои условия. Для нас они неподъемные. «Примсоцбанк» предложил многодетной семье варианты на выбор:
- Продать квартиру самостоятельно и вернуть долг.
- Отсрочить на 6 месяцев с ежемесячной выплатой на сумму по 6000, но по истечении этого срока оплатить оставшийся долг полностью (
468 791,68).
- Немедленно погасить просроченный долг (
98 000) и далее по графику осуществлять платеж.
Кроме этого банк подал на нас в суд, и тот сразу встал на сторону банка. Интересы детей даже не были представлены органами опеки. Решение суда было такое: выставить квартиру на торги. Квартира была продана неизвестным способом не по рыночной цене, а по цене пятилетней давности и без учета того, что банку мы заплатили
Получается, что по законам РФ мы должны жить на улице?»
Ответит ли кто-то на вопрос семьи Доргоевых или всё же их отправят на улицу? Мы продолжаем следить за ситуацией.