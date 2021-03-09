«Путин, защити»: банк выгоняет на улицу многодетную семью из-за 40 тысяч долга

Экономист Константин Селянин считает, что в ситуации семьи Доргоевых в будущем могут оказаться многие. По мнению эксперта, самый сильный удар придется именно на незащищенную часть общества — семьи с детьми, особенно те, где работает только один родитель. В случае потери работы жители страны оказываются в затруднительном положении, учитывая, что кредитная нагрузка россиян превышает 60% . Это значит, что большинство семей отдают свыше половины доходов банкам. Когда родитель в такой ситуации теряет работу и у него есть выбор: накормить детей или заплатить кредит, он очевидно выберет первое.

— Случай, когда семью выставляют буквально на улицу за долг по ипотеке, не единственный, к сожалению, такое явление, скорее всего, в ближайшее время может стать массовым. Это связано с тремя вещами: доходы у населения падают, а цены и объемы ипотеки растут. Даже Росстат официально за прошлый год зафиксировал снижение дохода у россиян в 3,5% , это официальные данные, но люди чувствуют большее обеднение. Кроме того, растет инфляция, с начала года рост составил больше 5% . И в этой ситуации, когда денег и без того не хватает, происходит парадокс: люди всё больше берут ипотеки, — говорит экономист.

В пресс-службе банка нам сообщили, что в случае просрочек по выплатам кредита, специалисты всегда стараются урегулировать вопрос в досудебном порядке. Что касается наших героев, пресс-служба обещала разобраться и прислать ответ. Мы очень надеемся, что даже после продажи квартиры, банк действительно еще сможет как-то помочь Доргоевым, о чем мы обязательно сообщим.

Сама семья Доргоевых сдаваться не намерена, вот что они в, частности, написали губернатору Куйвашеву и президенту Путину.

«Банк не пошел нам навстречу. И предложил свои условия. Для нас они неподъемные. «Примсоцбанк» предложил многодетной семье варианты на выбор:



Продать квартиру самостоятельно и вернуть долг. Отсрочить на 6 месяцев с ежемесячной выплатой на сумму по 6000, но по истечении этого срока оплатить оставшийся долг полностью ( 468 791,68 ). Немедленно погасить просроченный долг ( 98 000 ) и далее по графику осуществлять платеж.

Кроме этого банк подал на нас в суд, и тот сразу встал на сторону банка. Интересы детей даже не были представлены органами опеки. Решение суда было такое: выставить квартиру на торги. Квартира была продана неизвестным способом не по рыночной цене, а по цене пятилетней давности и без учета того, что банку мы заплатили 764 242,11 .



Получается, что по законам РФ мы должны жить на улице?»

Ответит ли кто-то на вопрос семьи Доргоевых или всё же их отправят на улицу? Мы продолжаем следить за ситуацией.