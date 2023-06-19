«Жизнь без страданий — утопия». История сибиряка, который вырос в детдоме, — он пережил жестокость, а теперь помогает таким, как он

Детский дом, дедовщина и злые воспитатели

Роман Кузнецов попал в детский дом в 6 лет. Мать родила его в местах лишения свободы. По возвращении в Тогучин с ребенком на руках она начала выпивать и продолжила вести асоциальный образ жизни. На дворе 90-е , времена и без того тяжелые, работы не было, растить четверых детей (у Романа есть старшая сестра и два брата) одной женщине оказалось не по силам. Роман вспоминает, что старший брат и сестра ушли самостоятельно, а его и младшего брата отправили в детский дом. Мать он помнит плохо.

— Она была эмоционально нестабильной, часто отсутствовала. Могла не появляться дома по несколько дней — есть было нечего, надеть тоже, мы мерзли, — вспоминает Роман.