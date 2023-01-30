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Истории

«Сначала было страшно, стыдно и тяжело»: история продавщицы, которая бесплатно кормит обедами нуждающихся

Женщина по прозвищу Пачаха тратит на помощь другим всю зарплату

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После личной драмы Ксения решила помогать людям и тратит на это всю зарплату. Но теперь она не одна

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Ксении Поздниковой, больше известной по прозвищу Пачаха, 39 лет, последние 6 лет она каждый день помогает людям. Всё началось с горячих обедов, которые она, робея, бесплатно раздавала на конечной остановке челябинского поселка Новосинеглазово. Потом стала помогать местным с покупкой лекарств, одежды, а в конце прошлого года сняла квартиру, куда приходят женщины с детьми, пострадавшие от домашнего насилия. Что заставило обычного продавца и мать четверых детей стать благотворителем — в материале наших коллег из 74.RU.

Меню от Пачахи

Вторник, 11:25. На самом бойком пятачке поселка Новосинеглазово, на конечной остановке, собрались люди: мама с сыном-школьником, несколько опрятных бабушек, пара крепких мужчин в темной одежде с татуировками на руках. Все они привыкли приходить сюда каждую неделю за порцией горячего обеда. Когда узнают, что мы журналисты, отворачиваются, машут руками и просят не снимать. С радостью на наши вопросы отзывается только 26-летняя Настя — с широкой улыбкой она рассказывает, что приходит сюда уже 6 лет, и очень рада, что «ее теперь покажут по телевизору».

Настя (на переднем плане) — инвалид, она стала первой подопечной Ксении

Настя (на переднем плане) — инвалид, она стала первой подопечной Ксении

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Ксению Поздникову, или Пачаху, как ее привыкли называть в поселке, тут знают многие — всё благодаря бесплатным обедам на конечной. Звучный (и немного странный) псевдоним она взяла вместо своей фамилии вскоре после того, как выкарабкалась из беды и решила помогать людям. Что он обозначает, не знает — просто понравилось слово, случайно увиденное в интернете.

К половине двенадцатого Ксения привозит на остановку коробки, заполненные контейнерами с едой. Сегодня в меню гороховый суп с ржаным хлебом, на второе — гречка с сосисками. Горячий чай в термосе. Самую большую партию обедов отдают спортивного вида девушке — ей нужно накормить четверых детей. Бабушки берут с собой по 1–2 порции обеда, мужчины пьют чай и тоже уходят, прижимая еще теплые контейнеры к груди. Буквально пять минут — и еда заканчивается.

Ксения сначала дома готовит еду, а потом раздает ее на улице

Ксения сначала дома готовит еду, а потом раздает ее на улице

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Многие приходят сюда каждую неделю и уносят еду домой. Если этот дом, конечно, есть

Многие приходят сюда каждую неделю и уносят еду домой. Если этот дом, конечно, есть

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— Раньше больше приходило, по 30–40 и даже 80 человек. Очень много людей умерли в последние пару лет. Ковид, да и пьют много, — объясняет Ксения.

Она и сама едва не умерла семь лет назад. А потом начала новую жизнь.

— Я пообещала себе, если встану на ноги (и это было буквальное обещание. — Прим. ред.), то буду помогать другим, — вспоминает Пачаха. — Потому что я в самый сложный момент осталась один на один со своими проблемами.

220 кг проблем

В первый раз с Ксенией мы встретились в небольшой квартире, которую она сняла для мамочек с детьми, сбежавших из дома.

На телефон ей то и дело приходили сообщения от нуждающихся или тех, кто хочет помочь: лекарства для лежачих больных, одежда для детей, продукты для стариков. Каждого нового человека нужно выслушать, вникнуть в его проблему. От обилия дел и человеческих историй, кажется, голова должна идти кругом. Но Ксению — улыбчивую блондинку с модной прической — эти вызовы как будто подпитывают, и она успевает всё. Работать и воспитывать детей. Их у нее четверо — два старших уже живут отдельно со своими семьями, а младшие, два близнеца 14 лет, помогают Ксении в благотворительности.

Глядя на эту миловидную женщину, никогда не подумаешь, через что ей пришлось пройти

Глядя на эту миловидную женщину, никогда не подумаешь, через что ей пришлось пройти

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— Я родилась здесь, в Новосинеглазово. Вышла замуж, у меня четверо сыновей. Всю жизнь работала продавцом на продуктах. Обычная жизнь, всё своим чередом, — рассказала Ксения. — Семь лет назад тяжело заболела, вес достиг 220 килограммов. Были проблемы с печенью, предциррозное состояние. Ноги уже отказывали, я лежала несколько месяцев и уже думала, что это конец. Муж ушел, только дети остались рядом, они мне помогали. С божьей помощью вылечилась.

Ксения нашла одну из старых фотографий. Лишний вес спровоцировал проблемы со здоровьем, опасные для жизни

Ксения нашла одну из старых фотографий. Лишний вес спровоцировал проблемы со здоровьем, опасные для жизни

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— Мне запомнился один момент: когда было хуже всего, я позвонила мужу и попросила принести еды. Он принес мне и детям замороженную картошку — и нам пришлось ее есть. Просить о помощи было больше некого. Тогда я поняла, что если выживу, встану на ноги, то буду помогать людям. В первую очередь, продуктами.

От картонки — к «ТикТоку»

Это сейчас для Ксении акции с обедами раз в неделю — привычное дело. А начать выходить с кастрюлями еды на остановку оказалось трудно. Но внутренняя потребность взяла верх.

— Я первые полгода выходила и натурально ревела, знаете, как мне сначала было стыдно, страшно и тяжело, — вспоминает первый опыт Ксения. — Ведь никто, кроме меня, здесь ничего подобного не делал. Выходила с картонкой, на которой писала, что кормлю всех желающих, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Поначалу приходили только новосинеглазовские, потом и из Челябинска начали приезжать. Сейчас все уже знают, и объявления писать не надо.

Та самая картонка, с которой начались обеды для нуждающихся

Та самая картонка, с которой начались обеды для нуждающихся

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На помощь людям у Ксении уходит вся зарплата продавца — 35–40 тысяч рублей в месяц. Чтобы оставалось на семью, она брала дополнительные смены, работала сутками. Полтора года назад она встретила своего второго мужа, который взял на себя обеспечение семьи. В это же время она начала активно вести аккаунты в «ТикТок» и «ВКонтакте», рассказывая о том, что делает. На каждый пост с просьбой о помощи продуктами, одеждой или лекарствами отзывалось всё больше людей.

— Продукты для горячих обедов всё равно покупаю, остальное приносят неравнодушные, — говорит Пачаха. — Всех, кто приходит за едой по вторникам, мы одеваем, обуваем. Часто родные у них в более тяжелой ситуации и за обедом сюда прийти не в состоянии. Узнаём, чем можно помочь: лекарства, бинты, продукты. Всё отвозим нуждающимся.

Выжить

Мы познакомились с несколькими жителями Новосинеглазово, которые ходят на обеды Ксении уже несколько лет.

Среди толпы выделяется Лариса — бойкая женщина небольшого роста. Глаза подчеркнуты темной подводкой, на губах розовый блеск. Одежда в тон.

— Неловко говорить, но знаете, где я взяла эту куртку? Представьте, бывает и такое — на мусорке! Кто-то оставил, а я примерила, принесла домой, постирала и вот ношу, — с ноткой стеснения поделилась Лариса.

Ларисе 59 лет, и она выживает на 7 тысяч рублей в месяц

Ларисе 59 лет, и она выживает на 7 тысяч рублей в месяц

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Женщина рассказала, что ей 59 лет и она получает пенсию 14 тысяч рублей. Половину из них отдает за кредит, который взяла сыну на покупку дома в другом регионе. Он пообещал ей вносить платежи, но в итоге платить ей пришлось самой. Что с недвижимостью, она не знает и финансовой поддержки от сына уже не ждет. Жить приходится на 7 тысяч в месяц.

— На работу особо никто не берет. Устроилась в местную пекарню на время отпуска постоянной сотрудницы. Платили хорошо, спасибо им. Но отпуск закончился, и я снова без работы, — поделилась Лариса. Ксения записала ее телефон на случай, если удастся найти какую-то подработку.

Еще с одной подопечной Пачаха познакомилась перед этим Новым годом. Ее зовут Влада, у нее пятеро детей.

Пост про историю многодетной матери Влады собрал много откликов в аккаунтах Ксении. Ей помогли с ремонтом в детдомовской квартире, привозят продукты, одежду и даже бытовую технику. 30-летняя мама принимает любую помощь

Пост про историю многодетной матери Влады собрал много откликов в аккаунтах Ксении. Ей помогли с ремонтом в детдомовской квартире, привозят продукты, одежду и даже бытовую технику. 30-летняя мама принимает любую помощь

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— Сама она детдомовская, с Новосинеглазово. Создала семью, жила с мужем и свекровью в Чебаркуле, — рассказала Пачаха. — Всё бы хорошо, но отношения не заладилась, причем с матерью мужа. Та ее постоянно избивала, у Влады поэтому короткая стрижка, что все волосы ей повыдергали. Муж со свекровью забирали деньги, есть было нечего. Приехала обратно сюда с детьми, буквально сбежала оттуда в конце декабря. Обратилась в наш местный храм, а оттуда уже мне ее передали. Сейчас она воспряла духом, оформляет пособие на ребятишек и документы, чтобы старшие дети в школу тут пошли.

«Пачаха» — чтобы помогать

У Влады с детьми есть где жить, но к Ксении обращается много женщин с похожими историями, которым некуда идти. Для них она недавно сняла квартиру-студию. Обстановка здесь скромная, но для «постояльцев» есть всё необходимое: кухонный мини-гарнитур, диван, детская кроватка, холодильник и стиральная машина. Квартира и недели не простояла пустой.

— Бывает, что женщинам с детьми нужно хотя бы ночь где-то переждать, они же не должны быть на улице или по подъездам прятаться, — объяснила Ксения. — Здесь можно помыться, поесть, прийти в себя. Какую-то большую квартиру снять было бы дорого, а здесь мне знакомые сдали, мы даже стоимость пока не обсуждали.

В небольшой квартирке могут поселиться одна или две мамы с детьми. Здесь чисто и светло

В небольшой квартирке могут поселиться одна или две мамы с детьми. Здесь чисто и светло

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Обстановка без излишеств, всей техникой и мебелью помогли подписчики Ксении

Обстановка без излишеств, всей техникой и мебелью помогли подписчики Ксении

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Спустя неделю в квартире уже появились первые постояльцы. В основном они просят об анонимности

Спустя неделю в квартире уже появились первые постояльцы. В основном они просят об анонимности

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На наш вопрос о мечте Ксения задумалась и ответила, что хотела бы построить или найти готовый большой дом, куда могли бы в любой момент прийти те же мамы с детьми и другие нуждающиеся люди. Для этого она летом прошлого года зарегистрировала благотворительный фонд «Пачаха», но времени, сил и знаний у нее не хватает, чтобы работать по всем правилам.

— Я хочу, чтобы у меня всё было официально, но боюсь допустить ошибку с документами, с этим расчетным счетом. Будет, я не знаю, какое-нибудь неправильное расходование средств, и фонд закроют, а люди перестанут мне доверять, — размышляет Ксения. — Сейчас ищу бухгалтера или юриста, который бы помог наладить эту работу. Пока же основная площадка — это моя страница во «ВКонтакте». Все, кто попал в беду или хотят помочь, пишут туда.

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