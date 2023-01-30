«Сначала было страшно, стыдно и тяжело»: история продавщицы, которая бесплатно кормит обедами нуждающихся

— Я пообещала себе, если встану на ноги (и это было буквальное обещание. — Прим. ред.), то буду помогать другим, — вспоминает Пачаха. — Потому что я в самый сложный момент осталась один на один со своими проблемами.

220 кг проблем

В первый раз с Ксенией мы встретились в небольшой квартире, которую она сняла для мамочек с детьми, сбежавших из дома.



На телефон ей то и дело приходили сообщения от нуждающихся или тех, кто хочет помочь: лекарства для лежачих больных, одежда для детей, продукты для стариков. Каждого нового человека нужно выслушать, вникнуть в его проблему. От обилия дел и человеческих историй, кажется, голова должна идти кругом. Но Ксению — улыбчивую блондинку с модной прической — эти вызовы как будто подпитывают, и она успевает всё. Работать и воспитывать детей. Их у нее четверо — два старших уже живут отдельно со своими семьями, а младшие, два близнеца 14 лет, помогают Ксении в благотворительности.