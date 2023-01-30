«Сначала было страшно, стыдно и тяжело»: история продавщицы, которая бесплатно кормит обедами нуждающихся

Ксении Поздниковой, больше известной по прозвищу Пачаха, 39 лет, последние 6 лет она каждый день помогает людям. Всё началось с горячих обедов, которые она, робея, бесплатно раздавала на конечной остановке челябинского поселка Новосинеглазово. Потом стала помогать местным с покупкой лекарств, одежды, а в конце прошлого года сняла квартиру, куда приходят женщины с детьми, пострадавшие от домашнего насилия. Что заставило обычного продавца и мать четверых детей стать благотворителем — в материале наших коллег из 74.RU.
Меню от Пачахи
Вторник, 11:25. На самом бойком пятачке поселка Новосинеглазово, на конечной остановке, собрались люди: мама с сыном-школьником, несколько опрятных бабушек, пара крепких мужчин в темной одежде с татуировками на руках. Все они привыкли приходить сюда каждую неделю за порцией горячего обеда. Когда узнают, что мы журналисты, отворачиваются, машут руками и просят не снимать. С радостью на наши вопросы отзывается только
Ксению Поздникову, или Пачаху, как ее привыкли называть в поселке, тут знают многие — всё благодаря бесплатным обедам на конечной. Звучный (и немного странный) псевдоним она взяла вместо своей фамилии вскоре после того, как выкарабкалась из беды и решила помогать людям. Что он обозначает, не знает — просто понравилось слово, случайно увиденное в интернете.
К половине двенадцатого Ксения привозит на остановку коробки, заполненные контейнерами с едой. Сегодня в меню гороховый суп с ржаным хлебом, на второе — гречка с сосисками. Горячий чай в термосе. Самую большую партию обедов отдают спортивного вида девушке — ей нужно накормить четверых детей. Бабушки берут с собой по 1–2 порции обеда, мужчины пьют чай и тоже уходят, прижимая еще теплые контейнеры к груди. Буквально пять минут — и еда заканчивается.
— Раньше больше приходило, по 30–40 и даже 80 человек. Очень много людей умерли в последние пару лет. Ковид, да и пьют много, — объясняет Ксения.
Она и сама едва не умерла семь лет назад. А потом начала новую жизнь.
— Я пообещала себе, если встану на ноги (и это было буквальное обещание. — Прим. ред.), то буду помогать другим, — вспоминает Пачаха. — Потому что я в самый сложный момент осталась один на один со своими проблемами.
220 кг проблем
В первый раз с Ксенией мы встретились в небольшой квартире, которую она сняла для мамочек с детьми, сбежавших из дома.
На телефон ей то и дело приходили сообщения от нуждающихся или тех, кто хочет помочь: лекарства для лежачих больных, одежда для детей, продукты для стариков. Каждого нового человека нужно выслушать, вникнуть в его проблему. От обилия дел и человеческих историй, кажется, голова должна идти кругом. Но Ксению — улыбчивую блондинку с модной прической — эти вызовы как будто подпитывают, и она успевает всё. Работать и воспитывать детей. Их у нее четверо — два старших уже живут отдельно со своими семьями, а младшие, два близнеца 14 лет, помогают Ксении в благотворительности.
— Я родилась здесь, в Новосинеглазово. Вышла замуж, у меня четверо сыновей. Всю жизнь работала продавцом на продуктах. Обычная жизнь, всё своим чередом, — рассказала Ксения. — Семь лет назад тяжело заболела, вес достиг 220 килограммов. Были проблемы с печенью, предциррозное состояние. Ноги уже отказывали, я лежала несколько месяцев и уже думала, что это конец. Муж ушел, только дети остались рядом, они мне помогали. С божьей помощью вылечилась.
— Мне запомнился один момент: когда было хуже всего, я позвонила мужу и попросила принести еды. Он принес мне и детям замороженную картошку — и нам пришлось ее есть. Просить о помощи было больше некого. Тогда я поняла, что если выживу, встану на ноги, то буду помогать людям. В первую очередь, продуктами.
От картонки — к «ТикТоку»
Это сейчас для Ксении акции с обедами раз в неделю — привычное дело. А начать выходить с кастрюлями еды на остановку оказалось трудно. Но внутренняя потребность взяла верх.
— Я первые полгода выходила и натурально ревела, знаете, как мне сначала было стыдно, страшно и тяжело, — вспоминает первый опыт Ксения. — Ведь никто, кроме меня, здесь ничего подобного не делал. Выходила с картонкой, на которой писала, что кормлю всех желающих, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Поначалу приходили только новосинеглазовские, потом и из Челябинска начали приезжать. Сейчас все уже знают, и объявления писать не надо.
На помощь людям у Ксении уходит вся зарплата продавца — 35–40 тысяч рублей в месяц. Чтобы оставалось на семью, она брала дополнительные смены, работала сутками. Полтора года назад она встретила своего второго мужа, который взял на себя обеспечение семьи. В это же время она начала активно вести аккаунты в «ТикТок» и «ВКонтакте», рассказывая о том, что делает. На каждый пост с просьбой о помощи продуктами, одеждой или лекарствами отзывалось всё больше людей.
— Продукты для горячих обедов всё равно покупаю, остальное приносят неравнодушные, — говорит Пачаха. — Всех, кто приходит за едой по вторникам, мы одеваем, обуваем. Часто родные у них в более тяжелой ситуации и за обедом сюда прийти не в состоянии. Узнаём, чем можно помочь: лекарства, бинты, продукты. Всё отвозим нуждающимся.
Выжить
Мы познакомились с несколькими жителями Новосинеглазово, которые ходят на обеды Ксении уже несколько лет.
Среди толпы выделяется Лариса — бойкая женщина небольшого роста. Глаза подчеркнуты темной подводкой, на губах розовый блеск. Одежда в тон.
— Неловко говорить, но знаете, где я взяла эту куртку? Представьте, бывает и такое — на мусорке! Кто-то оставил, а я примерила, принесла домой, постирала и вот ношу, — с ноткой стеснения поделилась Лариса.
Женщина рассказала, что ей 59 лет и она получает пенсию 14 тысяч рублей. Половину из них отдает за кредит, который взяла сыну на покупку дома в другом регионе. Он пообещал ей вносить платежи, но в итоге платить ей пришлось самой. Что с недвижимостью, она не знает и финансовой поддержки от сына уже не ждет. Жить приходится на 7 тысяч в месяц.
— На работу особо никто не берет. Устроилась в местную пекарню на время отпуска постоянной сотрудницы. Платили хорошо, спасибо им. Но отпуск закончился, и я снова без работы, — поделилась Лариса. Ксения записала ее телефон на случай, если удастся найти какую-то подработку.
Еще с одной подопечной Пачаха познакомилась перед этим Новым годом. Ее зовут Влада, у нее пятеро детей.
— Сама она детдомовская, с Новосинеглазово. Создала семью, жила с мужем и свекровью в Чебаркуле, — рассказала Пачаха. — Всё бы хорошо, но отношения не заладилась, причем с матерью мужа. Та ее постоянно избивала, у Влады поэтому короткая стрижка, что все волосы ей повыдергали. Муж со свекровью забирали деньги, есть было нечего. Приехала обратно сюда с детьми, буквально сбежала оттуда в конце декабря. Обратилась в наш местный храм, а оттуда уже мне ее передали. Сейчас она воспряла духом, оформляет пособие на ребятишек и документы, чтобы старшие дети в школу тут пошли.
«Пачаха» — чтобы помогать
У Влады с детьми есть где жить, но к Ксении обращается много женщин с похожими историями, которым некуда идти. Для них она недавно сняла квартиру-студию. Обстановка здесь скромная, но для «постояльцев» есть всё необходимое: кухонный мини-гарнитур, диван, детская кроватка, холодильник и стиральная машина. Квартира и недели не простояла пустой.
— Бывает, что женщинам с детьми нужно хотя бы ночь где-то переждать, они же не должны быть на улице или по подъездам прятаться, — объяснила Ксения. — Здесь можно помыться, поесть, прийти в себя. Какую-то большую квартиру снять было бы дорого, а здесь мне знакомые сдали, мы даже стоимость пока не обсуждали.
На наш вопрос о мечте Ксения задумалась и ответила, что хотела бы построить или найти готовый большой дом, куда могли бы в любой момент прийти те же мамы с детьми и другие нуждающиеся люди. Для этого она летом прошлого года зарегистрировала благотворительный фонд «Пачаха», но времени, сил и знаний у нее не хватает, чтобы работать по всем правилам.
— Я хочу, чтобы у меня всё было официально, но боюсь допустить ошибку с документами, с этим расчетным счетом. Будет, я не знаю, какое-нибудь неправильное расходование средств, и фонд закроют, а люди перестанут мне доверять, — размышляет Ксения. — Сейчас ищу бухгалтера или юриста, который бы помог наладить эту работу. Пока же основная площадка — это моя страница во «ВКонтакте». Все, кто попал в беду или хотят помочь, пишут туда.