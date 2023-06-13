«Наверное, есть Бог на земле»: выпускник детдома получил сертификат на покупку жилья в 78 лет

В кабинете Министерства труда и социального развития Омской области собрались более 20 человек. Их пригласили сюда, чтобы выдать сертификаты на покупку квартир. Все они числятся как дети-сироты, которым положено жилье от государства. Это люди — выпускники детских домов или те, кто ребенком остался без матери или отца. Получить квартиру в этом году от правительства региона должны были 262 человека, но осчастливят только 159. Среди этих везунчиков выделяется Иван Ефимович Коноплев — в сентябре ему исполнится 79 лет. Он здесь самый взрослый сирота — мы рассказывали подробно его историю. Когда ему было девять, умер отец. Мать отдала его с двумя другими детьми в детский дом — женщине в одиночку было не под силу воспитывать шестерых. Для 40-х годов это была обычная история. За историей Ивана Ефимовича следят наши омские коллеги из NGS55.RU.