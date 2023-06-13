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«Наверное, есть Бог на земле»: выпускник детдома получил сертификат на покупку жилья в 78 лет

До самой старости он скитался по общежитиям и чужим квартирам

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Иван Ефимович теперь присматривает квартиру

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В кабинете Министерства труда и социального развития Омской области собрались более 20 человек. Их пригласили сюда, чтобы выдать сертификаты на покупку квартир. Все они числятся как дети-сироты, которым положено жилье от государства. Это люди — выпускники детских домов или те, кто ребенком остался без матери или отца. Получить квартиру в этом году от правительства региона должны были 262 человека, но осчастливят только 159. Среди этих везунчиков выделяется Иван Ефимович Коноплев — в сентябре ему исполнится 79 лет. Он здесь самый взрослый сирота — мы рассказывали подробно его историю. Когда ему было девять, умер отец. Мать отдала его с двумя другими детьми в детский дом — женщине в одиночку было не под силу воспитывать шестерых. Для 40-х годов это была обычная история. За историей Ивана Ефимовича следят наши омские коллеги из NGS55.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: NGS55.RU

Всю жизнь Иван Ефимович посвятил работе

Всю жизнь Иван Ефимович посвятил работе

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Видно, как сильно он переживает, но волнение пытается скрыть. Слушает внимательно, что говорят, всё записывает. Присутствующих просят заполнить заявление: паспортные данные, СНИЛС, адрес прописки. Пенсионер достает потертый документ — свидетельство о временной регистрации в общежитии омского колледжа, где он работает плотником.

В таком возрасте разбираться с документами сложно, но омич справляется

В таком возрасте разбираться с документами сложно, но омич справляется

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Последние 10 лет он ютится в небольшой комнатушке, выданной ему как сотруднику. До этого времени Иван Ефимович трудился на телевизионном заводе слесарем, руководил деревенским клубом, строил скотные дворы, преподавал уроки труда в школе, работал художником на ж/д вокзале и оформлял витрины в торговом центре. Так вышло, что всю свою жизнь он скитался то по общагам от работы, то по съемным квартирам. В личной жизни не клеилось — за спиной два брака и трое детей. Двое сыновей погибли, а дочь живет в Германии.

Наш герой получил сертификат на 2 миллиона 700 тысяч рублей

Наш герой получил сертификат на 2 миллиона 700 тысяч рублей

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Пять лет назад Иван Ефимович уже пытался встать в очередь на жилье, но ему отказали. Тогда он обратился к депутату Госдумы Олегу Смолину, который подключил прокуратуру. Дело сдвинулось с мертвой точки, и вот он здесь. Представитель министерства зачитывает фамилии, приглашает для вручения сертификата. Собравшиеся аплодируют каждому. Иван Ефимович ждет, когда назовут его имя, с особым трепетом, как ребенок подарка на день рождения. Наконец очередь доходит и до него. Он радостно вскакивает с места, берет заветный листок и обращается к присутствующим. Его речь растрогала всех.

Трогательная речь Ивана Ефимовича вызвала слезы у некоторых присутствующих

Трогательная речь Ивана Ефимовича вызвала слезы у некоторых присутствующих

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— Хочу поблагодарить людей, которые помогли мне. Я в 78 лет ходил по квартирам. Сейчас один из самых счастливых дней в моей жизни. Наверное, есть Бог на земле. И вам, ребятки, тоже желаю счастья в новом жилье. У вас жизнь вся впереди, чтобы она была наполнена голосами детей, ваших родных и близких, чтобы они радовались за вас, а вы — за них. Всего вам доброго, ребята, — пенсионер присаживается на свое место, вытирает платком слезы.

Пенсионер держался как мог, но все-таки дал волю эмоциям

Пенсионер держался как мог, но все-таки дал волю эмоциям

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У Ивана Ефимовича есть пять месяцев, чтобы выбрать подходящее жилье (номинал сертификата — 2 миллиона 700 тысяч рублей) — оно должно быть площадью не менее 33 квадратов и с хорошими условиями для жизни. Эти пункты будут проверять сотрудники министерства. Конечно, мороки с документами и отчетностью предстоит немало, пожилой омич планирует обратиться к специалистам по недвижимости. Но всё это кажется мелочью по сравнению с тем, что совсем скоро он обретет свой угол, где сможет спокойно дожить свой век.

Пожилой плотник счастлив

Пожилой плотник счастлив

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