Выгнали с заседания гордумы, потому что пришла с ребенком. История 27-летней мамы пятерых детей и депутата

В 12 лет Свете пришлось одной ухаживать за тяжелобольной мамой. В 18 лет у нее родился первый сын. В 25 лет Светлана Васильева стала депутатом городской думы в своем городе. Сейчас нашей героине 27 лет, у нее пятеро детей и скоро родится шестой. Прочитайте непростую историю жизни многодетной мамы из Талицы Свердловской области в материале журналиста E1.RU Елены Панкратьевой.
«Опека заходила к нам часто»
Светлане был год, когда ее мама слегла. После родов стала слабеть, потом уже не смогла встать, отнялись ноги. Врачи предположили, что во сне у
Уже потом, когда Света подросла и обсуждала причины беды с мамой, та рассказала, что первые тревожные звоночки были еще до родов и беременности. Она обращалась в поликлинику к невропатологу с жалобами на вялость и слабость в мышцах. Но никаких обследований не провели, успокоили, что «молодая, пройдет».
Когда всё это случилось, старшим братьям Светы было десять и двенадцать лет. Семья жила в половинке своего дома, это жилье дали маме от государства как работнице почты. На отца вдруг свалился огромный груз: трое детей, один из которых еще грудного возраста, быт, уход за тяжелобольной женой. Бабушек и дедушек не было: со стороны мамы уже умерли, а отец Светланы был сиротой, рос в детском доме. Отец первые годы держался стойко, делал что мог, ухаживал за женой, воспитывал детей, когда Света болела, лежал с ней в больнице.
А еще огромная поддержка была от соседей. Светлана, вспоминая сейчас свое детство, с теплом и благодарностью называет по именам каждого из тех людей, что жили тогда с ними на одной улице в деревянных домах частного сектора.
— Помогали во всём, приглядывали за нами. Когда я немного подросла, одна из соседок приходила, чтобы помыть меня в бане. Они не давали нас в обиду ни опеке, никому, — говорит Светлана. — А опека заходила к нам часто, хотя мы были опрятно одеты, нормально учились, занимались в секциях, я увлекалась волейболом.
Воспоминания о визитах органов опеки у Светы не самые лучшие.
— Открывали шкафы, смотрели макароны, считали банки с консервами. В память врезался один момент. Мне было восемь лет, когда в очередной раз зашла опека. После осмотра я провожала их до ворот. И одна из женщин вдруг спросила меня: «Света, а ты бы хотела жить в другом месте?» Я насторожилась, к любым переменам я относилась с опаской. Спросила: «В каком?» Ответили: «В другой семье, где тебя будут любить, заботиться, тебе не нужно будет ухаживать за мамой, тебе же тяжело, мы видим». Я сказала, уходите отсюда и больше не приходите, пожалуйста, и закрыла за ними двери. Больше я их не видела, видимо, приходили, но меня в те моменты не было дома.
Отец Светланы все-таки не выдержал такого испытания. Через несколько лет начал сильно пить, все заботы свалились на детей. Потом у братьев началась своя жизнь, они уехали из дома на заработки, чтобы помочь
— Мама у меня прекрасный человек, очень добрая, отзывчивая, последнее готова отдать, чтобы помочь, хотя сама в таком беспомощном состоянии. Но вот эта атмосфера, замкнутое пространство, когда человек лежит в четырех стенах, это очень тяжело. По возможности выходила с ней на улицу. Выезжали мы раз в месяц, если не реже. Просто это было физически тяжело: поднять, пересадить, улица у нас песчаная, асфальта не было и нет до сих пор, колеса вязли.
Жили на мамину пенсию по инвалидности. Так прошло четыре года. Светлана оканчивала девятый класс, хотела поступать в медицинское училище в Ирбите, а потом в мединститут — мечтала стать врачом. Но она никуда не поехала, потому что полноценно работать и содержать себя в 16 лет просто бы не смогла. А самое главное — не с кем было оставить маму.
Девушка поступила в местное училище на специальность «контролер-кассир».
Спустя десять лет
Светлана и Денис к нашему приезду накрыли стол: торт, чай, ваза с фруктами. С момента тех событий, когда Светлана ушла из дома, прошло десять лет. Сейчас ей 27, у нее пятеро детей и она депутат городской думы Талицы, студентка инженерно-педагогического университета.
С Денисом Светлана познакомилась на втором курсе училища. Он, увидев ее фото на странице в соцсети, написал: «Может, встретимся, погуляем?» Девушка в шутку ответила: «Давай весной, когда потеплеет». Они все-таки встретились, не дожидаясь весны, как выяснилось, жили на соседних улицах.
А к весне Света переехала к Денису.
Он старше Светланы. Смеясь, жена отказывается говорить, на сколько именно. Денис окончил Талицкий лесотехнический техникум, потом лесотехнический институт. Пока мы беседовали, его дома не было — развозил старших детей на занятия.
Их первый сын Матвей родился ровно через год после знакомства. Когда ему было два месяца, мама защитила диплом на отлично. Через год родилась Алиса, потом Тимофей, ему сейчас семь, затем Фадей, ему пять, после него Ерофей, сейчас ему три года. В конце лета должен родиться шестой малыш. Сколько в семье будет детей, супруги заранее не обсуждали.
— Понимаем друг друга без слов, — смеется Светлана. — Хотя помню, когда мы узнали, что у нас будет четвертый, был шок. Мы совсем не планировали, но вот так получилось. Мы тогда только купили дом в соседней деревне на материнский капитал. Но прожили там недолго, переехали на съемную квартиру. Дом решили достраивать, расширять. Я переживала, что делать, мы ведь строимся, а тут дополнительные траты, квартира, где мы жили тогда, маленькая.
Но пришлось обратиться к психологу. Всё в итоге сложилось хорошо, мы нашли съемную квартиру побольше, за приемлемую цену. Следующие дети уже были запланированы, это было наше осознанное решение.
Светлана говорит, что встретить такого человека, как Денис, — это подарок судьбы:
— Награда за все трудности, которые я пережила. Он добрый, надежный, умный. Бывает, на меня накатывает усталость, тогда мы в выходной садимся в машину и уезжаем в лес все вместе. Бывает, что он берет отгул и я в этот день отдыхаю от быта, занимаюсь другими делами, а он полностью занимается детьми. Это бывает очень редко, но это нужно, чтобы не было выгорания.
«Это все ваши? Очуметь!»
Строительство и обустройство собственного дома затянулось на несколько лет. Сейчас семья живет в двухкомнатной квартире друзей, которые переехали в другой город, и платит только за коммуналку. В большой комнате трехъярусная кровать и диван, трехлетний Ерофей пока спит в комнате с родителями.
Доход семьи — это заработки мужа, он занимается ремонтами квартир, и зарплата зависит от количества заказов, и пособия — около 50 тысяч. Примерно 10 тысяч уходит на коммунальные платежи, около
— Есть те, кто рассуждает и осуждает, что многодетные живут на пособия или рожают ради пособий. Но ведь все эти деньги идут только на детей, мы не тратим их на себя. Пособия — это все-таки временная мера поддержки, пока дети маленькие. Потом я также буду работать. Очень хочу заниматься своим делом на земле: садовое хозяйство, животноводство. Именно для этого я сейчас получаю образование, моя специальность «менеджмент, управление бизнесом». Хотя были сомнения перед подачей документов, сначала решила: не буду учиться, это финансово очень накладно для нас. Первоначальный взнос [на учебу] был 26 тысяч, мы могли эти деньги отложить на дом. Но муж настоял: иди и учись. Решили, что учеба, высшее образование — это важное вложение в будущее.
Все старшие дети в семье занимаются в кружках и секциях. Алиса — танцами и волейболом, Матвей — единоборствами, Тимофей — хоккеем и футболом, Фадей — конструированием.
— Секции в городе бесплатные, поддержка государства, конечно, есть, — говорит Светлана. — Но нужно покупать костюмы для танцев, спортивную форму, хоккейное снаряжение, оплачивать сборы. Мы стараемся, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными, у всех есть велосипеды, самокаты. И я понимаю, что дальше траты будут только расти. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы они самореализовались. Да, дети должны расти в любви, заботе. Хотя финансовая сторона тоже важна. Но если вкладывать в ребенка нужные ценности, стремление чего-то добиться, любознательность, интерес к жизни, у него будет нужный стержень, он добьется, чего захочет, найдет путь. Всё зависит от желания.
То есть когда они совсем ничего не могут дать ребенку: ни своего примера, ни правильного посыла, ни любви.
— С негативом сталкивались?
— Да, бывает, гуляем всей семьей, прохожие останавливаются, спрашивают: «Это все ваши?» Говоришь: «Да». Большинство улыбается, радуются за нас, дети ухоженные, спокойные. Но были такие, кто в ответ кидал: «Очуметь». Да еще с таким лицом, будто мы у них последний кусок просим. Таким осуждающим хочу сказать, займитесь своей жизнью, пройдите просто мимо. Есть разница между многодетностью и «нарожала». Я не нарожавшая, а многодетная. Но я уважаю выбор других людей, у кого нет детей или один ребенок, уважаю любое мнение.
Но случаются и непредвиденные ситуации, рассказывает Светлана. Год назад старший сын возвращался из школы с одноклассниками и вдруг решил пойти не домой, а завернул на городской пруд. Вышел на некрепкий осенний лед и провалился под воду. Его спасли ребята-старшеклассники. Света позже встречалась с ними, пригласила в кафе, благодарила, парней наградили грамотами, подарили планшеты. За тот случай Светлану пытались оштрафовать на тысячу рублей за нарушение общественной безопасности. По поводу несоблюдения родительских обязанностей придраться было не к чему — стоял день, ребенок-школьник мог находиться на улице один. Света успешно оспорила тот штраф в суде. А Матвей к пруду без родителей больше не подходит.
Победа стала «сюрпризом»
Полтора года назад Светлану Васильеву выбрали депутатом городской думы Талицы. Ни в какой партии она не состояла и не состоит. Но выдвигалась от коммунистов — поучаствовать в выборах предложила хорошая знакомая из КПРФ, которая знала Светлану как местного активиста-общественника (она обращалась в инстанции по поводу разных городских проблем: плохие дороги, ямы, отсутствие тротуаров).
Светлана сама расклеивала свои листовки, встречалась с избирателями.
— Иногда на встречах некоторые бабушки удивлялись, улыбались: сколько тебе лет? Что ты можешь знать о коммунизме, ты даже не жила в СССР. Да, не жила. Но я выросла среди людей, которые были воспитаны в советское время. Я уже говорила, какие замечательные соседи у нас были. И эта атмосфера помощи и поддержки, которая царила у нас, в нашем маленьком мире улицы, запомнилась мне. Возможно, у меня идеалистическое понимание этих идей, этого общества. С негативным смыслом не сталкивалась. Но это лично мой опыт. Получила такой позитивный посыл с детства, — рассуждает Светлана.
В ночь голосования Светлана сама приехала на избирательный участок проверить подсчет голосов. Выборы Светлана выиграла, по голосам даже обошла председателя местного отделения одной известной партии.
Наша героиня предполагает, что и для местной власти, и для других кандидатов ее победа стала «сюрпризом». Она единственный депутат, у кого не было ни бизнеса (когда-то открывала свою студию мыловарения, но после поднятия арендной платы ее пришлось закрыть, чтобы не работать в убыток), ни больших денег, ни какой-либо должности. Просто многодетная мама и домохозяйка. А ее вдруг выбрали.
— Да, домохозяйка — это мой основной статус, — говорит Светлана. — Я считаю, что это не менее значимая работа, чем другие. И ответственность не меньше, чем у председателя думы. Не сегодня и сейчас, а через какое-то время с меня будут так же спрашивать мои дети.
А месяц назад депутата Васильеву выгнали с заседания думы. Ей в тот день не с кем было оставить дочку и можно было, конечно, пропустить заседание, причина уважительная. Но Светлана непременно хотела присутствовать, обсуждалось важное для города: проекты развития детских площадок, внесение изменений в бюджет.
Алиса тихонько сидела в уголке зала, рисовала. Председатель думы попросила увести ребенка, объяснила, что граждане до 18 лет не имеют право участвовать в голосовании. Светлана уверяла, что Алиса голосовать точно не будет, она этот момент проконтролирует лично, ну если другие депутаты вдруг не заметят. Но председатель была непреклонна, Светлане пришлось уйти и написать заявление об отсутствии по уважительной причине.
— Хотя отношения между депутатами у нас в думе нормальные, рабочие, но я бы не сказала, что лично могу что-то глобально изменить, повлиять на какое-то серьезное решение. Предлагаю инициативы, но чаще большинства при голосовании нет. Вот, казалось бы, незначительный пример. Голосовали, поднимать ли сотрудникам городской администрации зарплаты. Все проголосовали за. Я воздержалась. То есть была «за» поднятия зарплаты простым штатным сотрудникам, тем же уборщицам, ведь у них и так доходы очень маленькие, а труд нужный. Насчет чиновников я воздержалась. Но это ни на что не повлияло, 19 голосов было за. И это лишь один пример.
— Почему воздержались, если были против?
— Наверно, пока не хватило смелости сказать «против», — честно признается она. — Но, по факту, «за» я все-таки не голосовала.
Зато, как говорит Светлана, с личными обращениями людей работать успешно можно и нужно. Депутатский статус может помочь решить локальную проблему, направить нужное обращение в нужное ведомство, проконтролировать, при личном обращении сориентировать, куда обратиться.
— Думала сначала, а чем мне заниматься, ведь все сферы у нас работают, везде свои начальники. Но, как оказалось, всё не так. Дороги не чистят, не ремонтируют, освещения нет. Эти вопросы должны решаться службами. Но ведь не решаются, по факту. Сейчас подготовили жалобу в прокуратуру на дороги, тротуара нет. Дети идут в школу по обочине!
Дети ходят на завтраки в ближайший детский сад. И зимой в минус двадцать, и в дождь, и в непогоду. Говорят, что нерентабельно проводить ремонт. Что значит нерентабельно, какую выгоду мы планируем получить с детей?
— Не боитесь проблемы выносить, что осуждать будут коллеги?
— Я оклеветала кого-то? Оскорбила? Я просто не понимаю, как приняли школу, если столовая в аварийном состоянии, — горячится она.
Кстати, никаких материальных благ статус депутата в гордуме небольшого города не дает. Светлана, как и все остальные депутаты, работает на неосвобожденной основе, без зарплаты. Единственный бонус — компенсация в тысячу рублей расходов на общественный транспорт.
Отец вернулся домой с амнезией
Свой рабочий день Светлана описывает так:
— В шесть утра встаю, завтракаем, развожу детей по школам и садикам. Потом дома уборка, стираю, готовлю обед, ужин. После депутатские дела, разбираю документы, анализирую. По договоренности встречаемся с помощниками, с избирателями. К избирателям я или сама приезжаю на своей машине, или встречаемся в кафе.
В сессию готовиться к экзаменам есть время только ночью. А вот над уроками с детьми Светлана часами не сидит, договорились, что это их зона ответственности. Подключается, только если нужно в чем-то помочь.
Во второй половине дня нужно развести детей на занятия, потом забрать их. А вечером — заехать навестить маму.
Мама Светы лежит уже 26 лет. Сейчас она живет с сестрой и… папой Светы. Он нашелся два года назад. Так же неожиданно, как и пропал. Осенью голодный и изможденный, с ожогами на руках вышел из леса, встретил рыбаков. В кармане был засохший кусок хлеба, с которого он слизывал крошки. У мужчины была частичная амнезия. Он не смог вспомнить, что с ним случилось и как попал в лес. Лишь говорил, что искал там документы. Но помнил свою прежнюю жизнь до пропажи.
Светлана говорит, что, несмотря на обиду, она простила папу. Простила ли его до конца мама, она не знает.
— Бросить его, отказаться мы не могли, — говорит Света. — Что с ним было, где жил, он так и не вспомнил. Только какие-то отрывки: жил в деревне, ухаживал за поросятами, коровами, работал где-то в кочегарке. Сейчас он рядом с мамой, по возможности помогает, делает домашние дела, чистит снег, что-то копает на огороде. Я думаю, всё, что случилось с ним и с нами, было дано не просто так. Этот опыт, который я получила, всё-таки сыграл положительную роль. С одной стороны, был пример доброты, взаимопомощи — со стороны соседей. С другой — это был урок самостоятельности. Мне теперь кажется, что я могу всё: верю в себя, в свои силы.
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