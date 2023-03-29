Выгнали с заседания гордумы, потому что пришла с ребенком. История 27-летней мамы пятерых детей и депутата

То есть когда они совсем ничего не могут дать ребенку: ни своего примера, ни правильного посыла, ни любви.



— С негативом сталкивались?



— Да, бывает, гуляем всей семьей, прохожие останавливаются, спрашивают: «Это все ваши?» Говоришь: «Да». Большинство улыбается, радуются за нас, дети ухоженные, спокойные. Но были такие, кто в ответ кидал: «Очуметь». Да еще с таким лицом, будто мы у них последний кусок просим. Таким осуждающим хочу сказать, займитесь своей жизнью, пройдите просто мимо. Есть разница между многодетностью и «нарожала». Я не нарожавшая, а многодетная. Но я уважаю выбор других людей, у кого нет детей или один ребенок, уважаю любое мнение.



Но случаются и непредвиденные ситуации, рассказывает Светлана. Год назад старший сын возвращался из школы с одноклассниками и вдруг решил пойти не домой, а завернул на городской пруд. Вышел на некрепкий осенний лед и провалился под воду. Его спасли ребята-старшеклассники. Света позже встречалась с ними, пригласила в кафе, благодарила, парней наградили грамотами, подарили планшеты. За тот случай Светлану пытались оштрафовать на тысячу рублей за нарушение общественной безопасности. По поводу несоблюдения родительских обязанностей придраться было не к чему — стоял день, ребенок-школьник мог находиться на улице один. Света успешно оспорила тот штраф в суде. А Матвей к пруду без родителей больше не подходит.

