Дом страданий. Что происходит за закрытыми дверями Ояшинского интерната, который обвинили в издевательствах над детьми

Оксана вспоминает, что беременность проходила абсолютно нормально. Даша родилась в срок и до двух лет развивалась с небольшими задержками, но в целом нормально. Сначала мама и бабушка объясняли задержки тем, что ребенок ленится, но ближе к году забили тревогу.



Тогда их семья еще жила на Алтае. Там, по словам Оксаны, совсем не было специалистов, они «прошли всех, кого могли» и поехали в Новосибирск. Уже тут Даше поставили окончательный диагноз — синдром Ретта.



Оксана вспоминает, что заболевание смогли определить не сразу, и какое-то время девочку лечили неправильно. Из-за этого к двум годам Даша почти полностью потеряла все навыки.



— Потихоньку начали выкарабкиваться, искать реабилитацию, потому что никто не рассказывает, куда можно поехать, ты остаешься один на один со своей проблемой. Случайно узнали про Ояш и поехали туда. Наше заболевание не подразумевает выздоровления, врачи не дают прогнозов. Все эти реабилитации нужны, чтобы не ухудшить состояние, — объясняет Оксана.



После первого курса Даша встала на ноги и вернула несколько навыков. С 2018 года девочка была на реабилитации в Ояше несколько раз — с мамой и бабушкой. Каждый раз после поездок состояние девочки улучшалось: Даша стала ходить с ходунками, сама что-то брать, лучше держать бутылочку.



— В Новосибирске мы тоже проходим реабилитацию в разных центрах, но тут надо рано встать, поехать на другой берег. А там проснулись, к вам подъехал автобус, вас отвезли в другой корпус, отзанимались, вас привезли обратно, накормили. Кормят там нормально, все условия созданы, — говорит Оксана.



После публикаций о насилии и жестоком обращении с детьми маме Оксаны звонили из Следственного комитета, чтобы уточнить, замечали ли они подобные факты. Оксана рассказывает, что за всё время она ничего подобного не видела. Иногда воспитатели могли повысить голос.



— Я не верю в то, что воспитатели так грубо обращались. Да, голос могут повысить, но физически — нет. С нашими детьми нельзя сюсюкаться, им нужно давать четкую установку. Многим мамочкам это не нравится, они считают это грубостью. Я считаю это не грубостью, а необходимостью. Мы очень боимся, что после всех этих недоразумений оттуда уйдет много людей, именно из педагогического состава, — признается женщина.



О случаях сексуального насилия между воспитанниками она тоже не знает:



— Когда я была там последний раз, то при нас были мальчик с девочкой, они дружили, это было видно. Ходили за ручку, общались, они абсолютно нормальные люди. Чтобы кого-то тащили насильно или совершали какие-то действия, мы этого не видели.



Рассказ мамы, отправившей ребенка в этот интернат

Дочери Натальи Ковальковой 17 лет. Женщина рассказывает, что дочка выглядит на 10 лет, не разговаривает и не может сама есть. В Ояшинском интернате она живет с пяти лет. Наталья говорит, что за это время интернат сильно изменился: в корпусах сделали ремонт, построили бассейн, появились программы реабилитации.



— У меня неполная семья, мне нужно как-то работать. Какой бы ни был ребенок, ему нужен социум. До интерната я с ней постоянно занималась, была реабилитация, ходили в частные центры. Когда мы там были, то, во-первых, не каждый родитель одобрял. Я имею в виду тех, у кого здоровые дети. Они старались, чтобы такой ребенок не находился со здоровыми детками. Соответственно, контакта со здоровыми ребятишками не было, — вспоминает Наталья.



Женщина объясняет, что из-за заболевания ее дочь не может понять, чего от нее хотят другие дети. В интернате же, по словам Натальи, другие родители не сторонятся особенных детей, поэтому у ребенка больше шансов на социализацию. Тем не менее в разговоре она упоминает, что есть некоторые проблемы — в учреждении не хватает сотрудников, бывает, что на большое количество детей остается только одна няня.



Первые полтора года в интернате дочка Натальи почти не ела, сильно похудела и тосковала по маме, хотя та приезжала к ней каждые два дня.



— Когда ребенок туда попадает, то происходит адаптация. У нас она была 1,5 года. Пять лет ребенок со мной находился, и тут его резко отдали в интернат. Это очень тяжело для родителей и для ребенка. Это моральный барьер. Какой бы ребенок ни был, он ощущает материнское тепло и заботу, — говорит женщина.



За 12 лет, которые девочка находилась в интернате, Наталья не замечала следов плохого отношения к ней. Иногда у дочки появлялись небольшие синяки:



— Я считаю, ничего страшного в этом нет. Дети растут, двигаются, как без падений и приключений? Если меня что-то беспокоило, я обращалась, и это старались как-то решить.



Несколько раз Наталья замечала, как дети в интернате проявляют аутоагрессию — однажды мальчик на ее глазах стал биться головой о стену. Наталья говорит, что и у ее дочери был период, когда она кусала сама себя за запястья, если злилась.



— Всё это должно рассматриваться индивидуально, всех грести под одно неправильно. Не каждый родитель может позволить себе забрать ребенка на долгий период домой. У меня есть возможность взять больничный по уходу за ребенком на две недели, но не все работодатели могут такое обеспечить. А жить как-то надо. Когда детей отправляют в интернат — это жизненная необходимость, а не потому что родители какие-то плохие, — подчеркивает Наталья.



Как решить проблему с половым воспитанием таких детей?



Психотерапевт Ирина Ширяева объясняет, что проблема полового созревания детей с нарушениями интеллекта есть практически во всех домах-интернатах, в том числе для взрослых.



— Это вполне естественно, и здесь, я думаю, какого-то особого воспитания среди детей проводиться не может. Здесь очень сложно что-либо делать вообще. У таких детей тоже есть свои потребности, и какими-то жесткими мерами здесь не возьмешь. В первую очередь это внутренняя работа учреждения, должна быть поставлена работа с персоналом, досуг детей должен контролироваться. Зависит и от уровня интеллекта детей — с теми, кому доступно образование, конечно, нужно проводить какие-то беседы, но есть и очень тяжелые дети, — рассказывает врач-психоневролог высшей категории, психотерапевт.

Особым детям в период полового созревания, по ее словам, важно проводить время на улице, заниматься физкультурой и формировать навыки ухода за телом.

Больше 10 лет с интернатом сотрудничает детский благотворительный фонд «Солнечный город». Директор фонда Марина Аксёнова рассказывает, что до пандемии представители фонда приезжали в Ояшинский дом-интернат около двух раз в месяц. За это время, по словам Марины Аксёновой, никаких фактов жестокого обращения с воспитанниками замечено не было.



— В 2007 году там была ситуация, когда реально нарушались права детей в этом учреждении. Это стало известно журналистам, разразился огромный скандал. В это время как раз пришла Любовь Николаевна Присмакина. Она приняла кадровые решения, стали происходить изменения в лучшую сторону. Об этой ситуации стало известно бизнесменам, которые впоследствии основали «Солнечный город». Создали его именно после того, как побывали в Ояше, увидели ситуацию и решили, что нужно системно помогать. Поэтому у нас с Ояшем очень глубокая связка, — говорит Марина Аксёнова.



В 2019 году у Ояшинского детского дома-интерната сменился директор. Сейчас учреждение возглавляет Игорь Милаев.



По словам Марины Аксёновой, Ояшинский детский дом-интернат — единственное учреждение подобного типа для детей с особенностями развития в Новосибирской области.



— Фактически это было первое учреждение, в которое я попала в качестве руководителя «Солнечного города». Тогда для меня это было очень болезненно. Больше всего меня поразило количество детей, их было очень много. До сих пор я уверена, что это неправильно, такое большое количество детей в одном месте. Я считаю, что таких учреждений не должно быть, они должны быть разукрупнены. Потому что очень сложно уделить внимание каждому конкретному ребенку, когда их больше 10–15 в группе, — рассказывает директор фонда.



Марина Аксёнова объясняет, что одна из особенностей нынешнего общества — изоляция детей с ограниченными возможностями. Для нормальной социализации детей с особенностями развития нужна инклюзия, которой в России пока нет.



— Ояш — это тоже один из инструментов создания изолированного общества, что, на мой взгляд, не есть правильно. Обществу глупо отрицать, что такие дети рождаются, это неправильно по отношению к семьям, родителям и детям. Обязанность государства всё-таки не содержать таких детей в интернатах, а делать так, чтобы их воспитание в семье не отличалось от воспитания в семьях обычных детей. Когда это случится, отпадет потребность в таких учреждениях, — считает Марина Аксёнова.

Вместе с фондом в интернате работают инициативы, направленные на социализацию детей. Один из них — проект «Как дома», который существует четвертый год. Как указано на сайте, проект связан с модернизацией внутренней работы интерната. Детские группы обустраивают из «казарменных» в семейные, сокращают количество детей на одного взрослого, обучают персонал принципам «заботы с уважением» и многому другому. Как раз об этом мы и рассказывали в нашем репортаже.



— Если бы мы вскрыли факты жестокого обращения с детьми, то никогда бы не молчали. Я за то, чтобы людей не обвиняли огульно. Если есть факты подтвержденные, то в них должны разбираться компетентные органы. Специалистам в учреждении никто не помогает же особо. Все что-то от них требуют, но при этом помощи они дожидаются нечасто. Я знаю, что сейчас переживают Любовь Николаевна и ее бывший заместитель, не дай бог такое почувствовать кому-то, — говорит Марина Аксёнова.



Что происходит в Ояшинском доме-интернате сейчас

Из-за ситуации с 18-летним Матвеем Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

— По данным следствия, в период с 25 декабря 2019-го по 29 декабря 2020 года подросток находился на стационарном социальном обслуживании в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. В декабре 2020 года в результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Также в доме-интернате прошли проверки Министерства труда и социального развития, которые не выявили каких-либо нарушений. Но следователи сейчас параллельно проверяют информацию о сексуальном насилии в интернате.

Педагоги считают, что уголовное дело закроют, потому что никто из их сотрудников не применял физическое насилие по отношению к Матвею. Но имидж учреждения пострадал.

— Соседи говорят: «Раз ты там работаешь, значит, ты такая же садистка», — рассказывает одна из нянечек интерната. — И на детей это распространяется. Слышать про себя такие гадости — это жестоко. Тем более если ты знаешь, что не причастен к этому. У нас никогда никого не привязывали и не били.

В интернате камеры видеонаблюдения установлены только в коридорах. В группах не положено. Но сейчас руководство интерната собирается вопреки правилам установить камеры везде, чтобы обезопасить себя.