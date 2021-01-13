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Следователи возбудили уголовное дело из-за истории об издевательстве над подростком в Ояшинском интернате

У мальчика были признаки истощения

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В начале января родственники забрали 18-летнего Матвея и ужаснулись его состоянию. После огласки истории другие родители тоже начали забирать своих детей

В начале января родственники забрали 18-летнего Матвея и ужаснулись его состоянию. После огласки истории другие родители тоже начали забирать своих детей

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Следователи возбудили уголовное дело из-за истории с жестоким обращением с воспитанником Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых детей. В начале января родственники забрали из учреждения 18-летнего Матвея и ужаснулись его состоянию — подросток сильно похудел, на его теле были ссадины и ушибы.

— По данным следствия, в период с 25 декабря 2019 по 29 декабря 2020 года подросток находился на стационарном социальном обслуживании в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. В декабре 2020 года в результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

На следующий день после публикации истории Максима другие родители начали массово вывозить детей из Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых.

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детский домиздевательство над ребенком
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