Следователи возбудили уголовное дело из-за истории об издевательстве над подростком в Ояшинском интернате

Следователи возбудили уголовное дело из-за истории с жестоким обращением с воспитанником Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых детей. В начале января родственники забрали из учреждения 18-летнего Матвея и ужаснулись его состоянию — подросток сильно похудел, на его теле были ссадины и ушибы.

— По данным следствия, в период с 25 декабря 2019 по 29 декабря 2020 года подросток находился на стационарном социальном обслуживании в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. В декабре 2020 года в результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.