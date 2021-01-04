Родители массово вывозят детей из интерната, который заподозрили в издевательствах над воспитанниками

Родители начали массово вывозить детей из Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых после сообщений об издевательствах в этом доме над одним из воспитанников. Накануне мы рассказывали, что родственники забрали 18-летнего Матвея и ужаснулись его состоянию — подросток сильно похудел, на его теле обнаружились ссадины и ушибы.

— У меня сестра двоюродная в Ояше живет, и она говорит, что сегодня проезжали мимо приюта и увидели — детей оттуда вывозят. Родители приезжают на машинах с чемоданами, забирают их. Видимо, боятся, — рассказала Анастасия Грудинина, тетя пострадавшего Матвея.