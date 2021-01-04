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Родители массово вывозят детей из интерната, который заподозрили в издевательствах над воспитанниками

Разбирательства по факту жестокого обращения с больным подростком продолжаются

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Родители увозят детей

Родители увозят детей

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Родители начали массово вывозить детей из Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых после сообщений об издевательствах в этом доме над одним из воспитанников. Накануне мы рассказывали, что родственники забрали 18-летнего Матвея и ужаснулись его состоянию — подросток сильно похудел, на его теле обнаружились ссадины и ушибы.

— У меня сестра двоюродная в Ояше живет, и она говорит, что сегодня проезжали мимо приюта и увидели — детей оттуда вывозят. Родители приезжают на машинах с чемоданами, забирают их. Видимо, боятся, — рассказала Анастасия Грудинина, тетя пострадавшего Матвея.

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После общественного резонанса родные 17-летнего Матвея столкнулись со странной реакцией некоторых людей.

— Говорят, что мы его сами таким привезли, они отдали нам его хорошим мальчиком, то есть здоровым. И ничего он не худой, сказали, нормальный ребенок, у нас все такие дети, — говорит Анастасия Грудинина.

Следственный комитет между тем проводит проверку фактов насилия над воспитанниками интерната.

— 3 января 2021 года в ходе проведения доследственной проверки следователями СКР был организован выезд по месту жительства подростка в село Долгово Тогучинского района. От матери мальчика отобрали объяснение и приняли заявление. В интернате проведен осмотр места происшествия, изъяты документы, опрошены сотрудники интерната, запрошены медицинские документы в Тогучинской ЦРБ по вызову скорой помощи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила сегодня старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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издевательства над детьмиинтернат
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