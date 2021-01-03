«Просто кожа и кости». Родные 17-летнего воспитанника Ояшинского интерната заявили об издевательствах над детьми

СК начал проверку Ояшинского детского дома-интерната
В Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей могли издеваться над воспитанниками. Об этом заявили родственники одного из бывших подопечных интерната.
Как рассказала Анастасия Грудинина, её 17-летнего племянника забрали в интернат год назад — 26 декабря 2019 года. По словам женщины, физически подросток был развит нормально, у него было только психическое заболевание. Через год, когда мальчику исполнилось 18 лет, мать забрала его домой (выписка из интерната есть в распоряжении редакции).
— Когда она его забирала, на него надели кучу одежд, чтобы не видно было, в каком он состоянии. Это было вечером. Она его посадила в машину, привезла домой. Дома начала раздевать, а там просто кожа и кости. Ребенка, видимо, не мыли, потому что когда она его отмывала, то с него бежала чёрная вода. Две столовые ложки бульона для него было очень сложно скушать. За год разучился держать ложку, вилку, стакан в руках. До этого он все это умел, очень хорошо кушал, был пухлым. Он ростом 180 сантиметров и очень хорошо весил, он был здоровым таким, упитанным парнем, — рассказала журналисту НГС Анастасия.
Сейчас Матвею сложно даже вставать, кроме того, подросток разучился самостоятельно ходить в туалет. По словам тети, он сильно истощен, у него множественные ссадины и ушибы, пролежни, гематомы, перелом двух пальцев и носа, а также отколот зуб.
Из-за пандемии навещать детей в интернате долгое время было нельзя, звонки тоже разрешались редко, рассказала Анастасия Грудинина. Мама мальчика вызывала скорую помощь, как только обнаружила, в каком состоянии находится ее сын. Врачи зафиксировали травмы, но госпитализировать его отказались «в связи с нехваткой мест».
— У неё 7 детей, она живет одна, физически никуда не может выехать, его сейчас нельзя ни с кем оставить, плюс самым маленьким близняшкам по 3 годика, — рассказала Анастасия Грудинина.
В пресс-службе облправительства сообщили, что в учреждении начали проверку:
— По изложенным фактам министерством труда и социального развития Новосибирской области начата проверка в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и приняты соответствующие меры, — сообщили в правительстве.
В курсе ситуации и детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.
Кроме того, проверку начал Следственный комитет по области:
— В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в «Ояшинский детский дом- интернат для умственно отсталых детей». Из сообщения следует, что в данном учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати, избивали. Ребенок находился в данном учреждении год. По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.