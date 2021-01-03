«Просто кожа и кости». Родные 17-летнего воспитанника Ояшинского интерната заявили об издевательствах над детьми

В Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей могли издеваться над воспитанниками. Об этом заявили родственники одного из бывших подопечных интерната.

Как рассказала Анастасия Грудинина, её 17-летнего племянника забрали в интернат год назад — 26 декабря 2019 года. По словам женщины, физически подросток был развит нормально, у него было только психическое заболевание. Через год, когда мальчику исполнилось 18 лет, мать забрала его домой (выписка из интерната есть в распоряжении редакции).