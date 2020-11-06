Следователи начали проверку из-за видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и швырнула на кровать

В Новосибирске медсестра за волосы швырнула на кровать ребенка
Следователи в Новосибирске начали проверку из-за видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и кинула на кровать. Ролик появился
Сначала на нем видно, как дети бегают по палате и играют, затем в кадр входит медицинский работник, которая тащит маленького ребенка за волосы, поднимает и кидает на кровать.
— В сети интернет размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер, — рассказала старший помощник руководителя
Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
Два года назад в Новосибирске разразился скандал из-за видео из Детской городской больницы