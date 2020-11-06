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Следователи начали проверку из-за видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и швырнула на кровать

Инцидент, по информации следователей, произошел в туберкулезной больнице

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Медработник вела себя очень грубо

Медработник вела себя очень грубо

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В Новосибирске медсестра за волосы швырнула на кровать ребенка

Следователи в Новосибирске начали проверку из-за видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и кинула на кровать. Ролик появился 6 ноября в соцсетях.

Сначала на нем видно, как дети бегают по палате и играют, затем в кадр входит медицинский работник, которая тащит маленького ребенка за волосы, поднимает и кидает на кровать.

— В сети интернет размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Два года назад в Новосибирске разразился скандал из-за видео из Детской городской больницы № 4. Медсестра швырнула малышку на кровать.

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