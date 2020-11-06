В Новосибирске от работы отстранили медсестру, которая поднимала ребёнка за волосы

Медсестру туберкулезной больницы, которая схватила ребенка за волосы и швырнула на кровать, уволят. Об этом сообщили в региональном минздраве.



В пятницу, 6 ноября, в новосибирских группах в социальных сетях появилось видео, снятое в детском отделении государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы. На нем видно, как маленькие дети бегают по палате, а затем одного из них медработники за волосы заносит в палату и швыряет на кровать.

В областном минздраве сообщили, что медсестру уволят за грубое обращение с ребенком: