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В Новосибирске от работы отстранили медсестру, которая поднимала ребёнка за волосы

Сейчас в больнице готовится приказ об увольнении сотрудницы

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Женщина пронесла ребенка за волосы и грубо кинула его на кровать

Женщина пронесла ребенка за волосы и грубо кинула его на кровать

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В новосибирской больнице уволят медсестру за грубое обращение с ребёнком

Медсестру туберкулезной больницы, которая схватила ребенка за волосы и швырнула на кровать, уволят. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В пятницу, 6 ноября, в новосибирских группах в социальных сетях появилось видео, снятое в детском отделении государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы. На нем видно, как маленькие дети бегают по палате, а затем одного из них медработники за волосы заносит в палату и швыряет на кровать.

В областном минздраве сообщили, что медсестру уволят за грубое обращение с ребенком:

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Для расследования инцидента, произошедшего в филиале ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница», создана совместная комиссия минздрава Новосибирской области и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Медсестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры.

Следственный комитет также назначил проверку по данному инциденту.

Два года назад в Новосибирске произошел подобный вопиющий случай — медсестра детской городской больницы № 4 жестоко обращалась с восьмимесячной девочкой-отказницей. Она ударила ребёнка рукой по голове, а потом кинула на кровать, после этого женщина ещё несколько раз подходила к девочке и кидала её на кровать — этот беспредел засняла на видео пациентка медучреждения.

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