В Новосибирске уволен заведующий детской туберкулезной больницей — в ней медсестра поднимала девочку за волосы

В Новосибирске уволили руководителя филиала туберкулезной больницы
В Новосибирске уволен заведующий детским филиалом областной туберкулезной больницы после случаев жестокого обращения с детьми. Кроме того, старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.
Такое решение приняла комиссия Минздрава НСО и уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.
— Комиссия оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инциденту. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем. 11 ноября уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.
В больнице также пересмотрели расписание. Теперь там планируют увеличить количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Также началась работа для получения лицензии на образовательную деятельность, чтобы в будущем принять на работу воспитателя.
— В отделении, где лечатся маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования — коридоры, игровые, палаты — будет смонтирована система видеонаблюдения, — добавили в сообщении правительства.
Видео, на котором медсестра тащит ребенка за волосы, появилось в Сети 6 ноября. Следователи сразу же начали проверку. Позже против сотрудницы возбудили уголовное дело. В тот же день стало известно, что другая медсестра этой больницы замахивалась на шестилетнего мальчика. 10 ноября Следственный комитет возбудил второе уголовное дело из-за жестокости медсестры. В тот же день министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил, что власти проверят работу руководства.