В Новосибирске уволен заведующий детской туберкулезной больницей — в ней медсестра поднимала девочку за волосы

В Новосибирске уволен заведующий детским филиалом областной туберкулезной больницы после случаев жестокого обращения с детьми. Кроме того, старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.



Такое решение приняла комиссия Минздрава НСО и уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.

— Комиссия оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инциденту. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем. 11 ноября уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.