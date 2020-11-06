В Новосибирске против медсестры, таскавшей ребенка за волосы, возбудили уголовное дело

СК Новосибирска возбудил дело против медсестры, таскавшей девочку за волосы
Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело после публикации видео, где медсестра таскает за волосы маленькую девочку.
— 6 ноября 2020 года в сети Интернет было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области незамедлительно была организована доследственная проверка, — сообщили в СКР по Новосибирской области.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением. Следователям предстоит дать оценку действиям медсестры.
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