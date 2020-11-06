Стало известно, где были родители новосибирской девочки, с которой жестоко обращалась медсестра

Здоровью девочки, с которой грубо обошлась медсестра, ничего не угрожает
Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о состоянии маленькой девочки, с которой в туберкулезной больнице жестоко обращалась медсестра. Ранее следователи в Новосибирске уже начали проверку из-за видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и кинула на кровать. Этот ролик появился в соцсетях сегодня, 6 ноября.
— Информация поступила к нам вчера после обеда. Но, к сожалению, первоначально сообщалось, что инцидент произошел в инфекционной больнице. Приехали с проверкой сегодня с утра, я познакомилась с этой девочкой, ребенок активный, состоянию ее здоровья ничего не угрожает, травм нет. Условия пребывания неплохие, но вопросов у меня много. Например, почему дети безнадзорные остаются в палате одни, почему не занимаются ими ни нянечки, ни воспитатели, — сообщила корреспонденту НГС Надежда Болтенко.
Вопросы, по ее словам, также вызвало оснащение палат и отсутствие воспитательной работы — речь идет об игрушках, развивающих пособиях.
Надежда Болтенко пообщалась с пациенткой учреждения, заснявшей инцидент и опубликовавшей ролик в соцсетях:
— Я долго с ней разговаривала. Ситуация такая, что она не первый раз видела, как этот медработник обращается с ребятишками. То есть, со слов этой женщины, у медсестры это уже отработанный приём — за волосы и на койку. У других родителей никаких претензий к учреждению не было.
Сегодня медсестру допрашивают сотрудники полиции, сама Надежда Болтенко с ней не общалась.
Омбудсмен также рассказала, почему девочка находилась в учреждении без родителей.
— В больнице есть две таких общих палаты, в которых находятся дети. Они лежат там без родителей, поскольку их родители сами находятся в данный момент на лечении в других взрослых учреждениях. Это со слов главного врача и заведующей этим отделением, — пояснила Надежда Болтенко. Диагнозы родителей и девочки разглашать она не имеет права.
На следующей неделе, как пояснила Надежда Болтенко, она разберет ситуацию вместе с министром здравоохранения Константином Хальзовым.
Если вы медсестра и хотите рассказать свою версию событий — обратитесь в редакцию НГС. Также просим связаться с нами мать пострадавшей девочки и очевидцев, которым известны обстоятельства конфликта.
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Ранее сообщалось, что медсестру, схватившую девочку за волосы, уволят из больницы.