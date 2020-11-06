Стало известно, где были родители новосибирской девочки, с которой жестоко обращалась медсестра

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о состоянии маленькой девочки, с которой в туберкулезной больнице жестоко обращалась медсестра. Ранее следователи в Новосибирске уже начали проверку из-за видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и кинула на кровать. Этот ролик появился в соцсетях сегодня, 6 ноября.



— Информация поступила к нам вчера после обеда. Но, к сожалению, первоначально сообщалось, что инцидент произошел в инфекционной больнице. Приехали с проверкой сегодня с утра, я познакомилась с этой девочкой, ребенок активный, состоянию ее здоровья ничего не угрожает, травм нет. Условия пребывания неплохие, но вопросов у меня много. Например, почему дети безнадзорные остаются в палате одни, почему не занимаются ими ни нянечки, ни воспитатели, — сообщила корреспонденту НГС Надежда Болтенко.

